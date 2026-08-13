สรุปดราม่า “ยกพวกยึดวัด” ที่ดินป่าอดุลยาราม ขอนแก่น อ้างมีเจ้าของ ไล่พระออก
สรุปดราม่ากลุ่มชายฉกรรจ์บุกวางท่อปูนปิดทางเข้าวัดป่าอดุลยาราม ขอนแก่น ติดป้ายไล่พระให้ออกจากพื้นที่ อ้างที่ดินมีเจ้าของคนอื่น ก่อนโหนกระแสเปิดวงถกข้อพิพาทที่ยืดเยื้อมากว่า 20 ปี
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา มีกลุ่มบุคคลจำนวนมากนำท่อระบายน้ำมาวางขวางทางเข้าออกวัดป่าอดุลยาราม ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น ใกล้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นเทปูนลงในท่อจนไม่สามารถเข้าออกได้ พร้อมติดป้ายประกาศอ้างกรรมสิทธิ์ตามโฉนดเลขที่ 61945 สั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ภายใน 15 วัน
หากพ้นกำหนดจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา กลุ่มคนกลุ่มนี้ยังพูดจากับพระในวัดว่าอาศัยที่ดินของคนอื่นอยู่ พร้อมอ้างว่าศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ย้ายออกแล้ว ทั้งที่คดียังไม่สิ้นสุด
ที่มาของปัญหาย้อนกลับไปเมื่อปี 2533 เมื่อนายเฮียง เจ้าของที่ดินเดิม ทำสัญญายกที่ดินให้สร้างวัดต่อหน้านายอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่ดิน วัดเริ่มก่อสร้างในปี 2535 และได้รับประกาศตั้งวัดอย่างเป็นทางการจากกระทรวงศึกษาธิการในปี 2541 แต่นายเฮียงเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่ปี 2534
หลังจากนั้นภรรยาของนายเฮียงได้ยื่นฟ้องขอที่ดินคืนถึง 3 ศาล แต่ทุกศาลตัดสินให้ที่ดินเป็นของวัด โดยภรรยาของนายเฮียงเองก็เคยเบิกความต่อศาลยอมรับว่าไม่ติดใจเอาที่ดินส่วนใหญ่คืน เพราะเป็นเจตนารมณ์ของสามีที่ต้องการมอบให้วัด คดีจึงยุติลงในปี 2555
ปัญหาใหม่เกิดขึ้นเมื่อทางวัดไม่เคยเปลี่ยนชื่อในโฉนดจากนายเฮียงมาเป็นชื่อวัด แม้จะชนะคดีแล้วก็ตาม
พอภรรยาของนายเฮียงเสียชีวิตในช่วงปี 2560-2561 ลูกสาวซึ่งเป็นทายาทจึงยื่นคำร้องต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดก แล้วดำเนินการขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินและขอออกโฉนดใหม่ในส่วนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยอ้างสิทธิ์จากการที่ชื่อในโฉนดยังเป็นของบิดา
นำไปสู่การฟ้องร้องกันใหม่อีกรอบ ซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ก็ยืนยันอีกครั้งว่าที่ดินเป็นของวัด ปัจจุบันฝ่ายทายาทอยู่ระหว่างขอยื่นฎีกาคดีใหม่
ในรายการโหนกระแส หนุ่ม กรรชัย วันที่ 12 ส.ค. 69 ได้เชิญเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ทนายความของวัด และลูกศิษย์วัด มาชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมต่อสายพูดคุยกับ “คุณดา” ตัวแทนฝ่ายทายาท ซึ่งยืนยันว่าที่ดินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของครอบครัวตน เพราะโฉนดยังไม่เคยโอนเป็นชื่อวัด และตั้งคำถามว่าหากวัดมีสิทธิ์จริง เหตุใดจึงไม่ไปดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินให้เรียบร้อย
คุณดายังเปิดประเด็นเพิ่มว่า ตรวจสอบทำเนียบวัดทั่วประเทศแล้วไม่พบชื่อวัดป่าอดุลยาราม และตั้งข้อสงสัยเรื่องความถูกต้องของสมณศักดิ์เจ้าอาวาส รวมถึงกล่าวหาว่ามีการใช้ยาเสพติดภายในวัด
ฝ่ายวัดโต้แย้งผ่านทนายความว่า ตามคำพิพากษาศาลระบุชัดว่าที่ดินตกเป็นของวัดโดยผลของกฎหมายทันทีตั้งแต่มีการทำสัญญายกให้ ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนโอนซ้ำอีก ชื่อในโฉนดที่ยังเป็นของนายเฮียงจึงเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้นตามกฎหมายเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ล้มล้างคำพิพากษาได้ ระหว่างรายการยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญว่า
ฝ่ายทายาทได้ไปแจ้งขอออกใบแทนโฉนดใหม่โดยอ้างว่าโฉนดเดิมสูญหาย ทั้งที่โฉนดตัวจริงยังอยู่กับทางวัด ซึ่งสำนักงานที่ดินจะประกาศครบกำหนด 30 วันในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ ทนายฝ่ายวัดระบุว่าเพิ่งทราบเรื่องนี้ในรายการ และเตรียมยื่นคัดค้านพร้อมขออายัดโฉนดทันที
หนุ่ม กรรชัย ยังตั้งข้อสังเกตว่า การที่ฝ่ายทายาทรู้อยู่แล้วว่าโฉนดจริงอยู่กับวัด แต่ยังไปแจ้งความว่าสูญหาย อาจเข้าข่ายแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน และเตือนว่าการไม่ยอมรับคำพิพากษาศาลที่ยุติแล้วอาจเข้าข่ายหมิ่นอำนาจศาลได้
สำหรับมูลค่าที่ดินพิพาทซึ่งอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ราคาประเมินอยู่ที่ราว 77 ล้านบาท แต่ราคาซื้อขายจริงในละแวกใกล้เคียงสูงถึงไร่ละ 60 ล้านบาท หากคำนวณจากเนื้อที่รวมประมาณ 26 ไร่ มูลค่าที่แท้จริงอาจสูงถึงราว 1,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ข้อพิพาทเรื่องนี้ยืดเยื้อและรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ
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