สาเหตุสลด นักร้องลูกครึ่งไทย-ออสซี่ ต้นไม้ทับรถยนต์ ดับคาที่ จากไปวัย 27 ปี
สุดเศร้า ทะเล รอดเดน ศิลปินลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย วัย 27 ปี เสียชีวิตกะทันหัน เหตุต้นไม้ใหญ่โค่นทับรถยนต์บนแหล่งเล่นสกีในออสเตรเลีย
แฟนเพลงไว้อาลัย กรณีอุบัติเหตุบนเส้นทางเมาต์บูลเลอร์โรด (Mount Buller Road) แหล่งเล่นสกีชื่อดังทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ต้นไม้ใหญ่โค่นทับรถยนต์คันหนึ่ง ส่งผลให้ ทะเล รอดเดน (Talae Rodden) หรือ Ricewine นักร้องอินดี้ป็อป-โลไฟ ลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย วัย 27 ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที
ขณะเกิดเหตุ เขานั่งรถมากับ แซลลี่ ร็อดเดน แม่วัย 64 ปี เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบเดินทางมายังจุดเกิดเหตุแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตชายหนุ่มไว้ได้ ส่วนแม่บาดเจ็บสาหัสบริเวณร่างกายท่อนบน เจ้าหน้าที่นำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลวังการัตตา (Wangaratta Hospital)
ชมรมสกีมหาวิทยาลัย (University Ski Club – USC) ตั้งแคมเปญระดมทุนผ่านเว็บไซต์ GoFundMe เพื่อช่วยเหลือครอบครัวร็อดเดนสำหรับค่าจัดการศพและเป็นทุนรักษาตัวของแม่ ครอบครัวนี้เป็นที่รักของคนในชุมชนเมาต์บูลเลอร์รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเมืองเมอร์ริจิกและแมนส์ฟิลด์
แถลงการณ์บนหน้าเพจระดมทุนระบุว่า แซลลี่ ชา (Cha) และจาเร็ด (Jared) พี่น้องของผู้เสียชีวิต กำลังเศร้าจากการสูญเสียคนในครอบครัวจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีทำให้นักร้องหนุ่มจากไปอย่างกะทันหัน ส่วนแม่ต้องเข้าโรงพยาบาล ไม่มีคำพูดใดบรรยายความเสียใจของทุกคนที่รู้จักครอบครัวนี้ได้ Ricewine เป็นคนเก่งและเป็นที่รักของครอบครัว เพื่อนฝูง และชุมชน
สำหรับ ทะเล รอดเดน เป็นนักร้องและนักแต่งเพลงอนาคตไกลจากเมืองเมลเบิร์น ทำผลงานดนตรีภายใต้ชื่อ “Ricewine” เพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดของเขาคือ Summer Spent มียอดเข้าชมบน YouTube มากกว่า 1.1 ล้านครั้ง รวมทั้งเคยขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรีขนาดใหญ่อย่าง SXSW ในซิดนีย์ และงาน Fest by Inner West เมื่อเดือนตุลาคม 2568 และยังไม่ได้ปล่อยผลงานเพลงใหม่ออกมานับตั้งแต่งานนั้น
อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่กำลังกำลังรวบรวมหลักฐานและสืบสวนหาสาเหตุและรายละเอียดที่แน่ชัดของอุบัติเหตุครั้งนี้ และจะจัดทำรายงานส่งให้เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
ข้อมูลจาก : abc และ thenightly
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไฟไหม้เรือเฟอร์รีอินโดกลางทะเล เสียชีวิตแล้ว 5 ศพ สูญหายอีก 41 ราย
- โพสต์สุดท้าย ฝน วิรุฬกานต์ ลูกสาวอดีตไฮโซ ‘ดารุณี’ สู้อาการป่วย 2 เดือน ก่อนจากไป
- โพสต์สุดท้าย แชมป์ช่างแต่งหน้า เพื่อนเผยบ่นแน่นหน้าอก ก่อนด่วนจากไป
ติดตาม The Thaiger บน Google News: