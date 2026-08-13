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แมมโบ้ ยุรการ เซอร์ไพรส์ข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรก คุณปู่แซม ยุรนันท์ คอมเมนต์ยินดี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 10:08 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 10:08 น.
แมมโบ้ ยุรการ เซอร์ไพรส์ข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรก คุณปู่แซม ยุรนันท์ คอมเมนต์ยินดี

แมมโบ้ ยุรการ เซอร์ไพรส์ข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว หลังแต่งงานครบ 1 เดือน คุณปู่แซม ยุรนันท์ โผล่คอมเมนต์ยินดี

นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ ของคนในวงการบันเทิง เมื่อ แมมโบ้ ยุรการ ลูกชายของนักแสดงรุ่นใหญ่ แซม ยุรนันท์ ประกาศข่าวดีต้อนรับวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2569 ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่ มายด์ ภรรยาสาวคนสวยที่เพิ่งควงแขนเข้าประตูวิวาห์กันเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 69 ที่ผ่านมากำลังตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว โดยทางคุณปู่แซมก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับหลานคนแรกของครอบครัวด้วย

ในอินสตาแกรมของ มายด์ และ แมมโบ้ โพสต์คลิปที่ทั้งคู่ใส่หมวกที่ปักว่า Mom และ Dad ยืนกอดกันอยู่ที่ริมทะเล ก่อนที่จะโชว์ภาพอัลตร้าซาวด์ของเจ้าตัวเล็ก พร้อมระบุแคปชั่นประกอบเป็นภาษาอังกฤษว่า “We’ve been keeping a little secret..Not long after we have planned to move to our new house. It feel like God wants our house to be full and blessed us with another reason to celebrate. Our hearts are fuller than ever, and we can’t wait to meet our little mini-us.”

สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้อย่างน่ารักและอบอุ่นว่าา “เราเก็บความลับเล็ก ๆ นี้ไว้มาสักพักแล้วล่ะ…ไม่นานหลังจากที่เราวางแผนจะย้ายไปบ้านหลังใหม่ เหมือนกับว่าพระเจ้าอยากให้บ้านของเราอบอุ่นและเติมเต็ม จึงทรงอวยพรให้เรามีอีกหนึ่งเหตุผลให้ได้เฉลิมฉลอง หัวใจของเราพองโตกว่าที่เคย และเราอดใจรอแทบจะไม่ไหวที่จะได้พบกับตัวน้อยฉบับย่อของเรา”

แมมโบ้ ยุรการ เซอร์ไพรส์ข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรก คุณปู่แซม ยุรนันท์ คอมเมนต์ยินดี-1

แมมโบ้ ยุรการ เซอร์ไพรส์ข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรก คุณปู่แซม ยุรนันท์ คอมเมนต์ยินดี-2

แมมโบ้ ยุรการ เซอร์ไพรส์ข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรก คุณปู่แซม ยุรนันท์ คอมเมนต์ยินดี-3

แมมโบ้ ยุรการ เซอร์ไพรส์ข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรก คุณปู่แซม ยุรนันท์ คอมเมนต์ยินดี-6

แมมโบ้ ยุรการ เซอร์ไพรส์ข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรก คุณปู่แซม ยุรนันท์ คอมเมนต์ยินดี-4

แมมโบ้ ยุรการ เซอร์ไพรส์ข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรก คุณปู่แซม ยุรนันท์ คอมเมนต์ยินดี-5

 

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อ้างอิงจาก : IG ypmambo

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 10:08 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 10:08 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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