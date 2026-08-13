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ชาวเน็ตแห่แชร์ งานเลี้ยงครบรอบ 134 ปี ผู้ใหญ่บ้านแจกปืนลูกซอง 5 กระบอกเป็นรางวัล

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 09:42 น.
ขอบคุณภาพจาก : สื่อเถื่อน

ชาวเน็ตแห่แชร์ งานเลี้ยงครบรอบ 134 ปี ผู้ใหญ่บ้านแจกปืนลูกซอง 5 กระบอกเป็นรางวัล ด้าน อบจ. แจงงานเกิดขึ้นก่อนนโยบายอาวุธปืน

กลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก สื่อเถื่อน โพสต์ข้อความว่า “สนั่นโซเชียล !! งานเลี้ยง 134 ปี กำนันผู้ใหญ่บ้าน เกาะพะงัน จัดใหญ่ จับรางวัลแจกลูกซองยาว เกาะเต่ารับไป4 พะงัน ได้แค่ 1

สนั่นโซเชี่ยล!! งานเลี้ยงครบรอบ 134 ปี กำนันผู้ใหญ่บ้าน เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี จับรางวัลแจกปืนลูกซองยาว มอบเป็นของขวัญให้ผู้โชคดี ถึง 5 กระบอก เกาะเต่ารับไป 4 กระบอก เกาะพะงัน ได้แค่ 1 กระบอก

งานนี้กำนันผู้ใหญ่บ้าน 2 พื้นที่ ทั้งเกาะพะงัน และเกาะเต่า ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จัดใหญ่ รับวงดนตรีเพื่อชีวิตดังระดับประเทศ อาจารย์ไข่มาลีฮวนน่า มาทำการแสดงสดให้เหล่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการฝ่ายปกครอง นักการเมืองท้องถิ่น และสตรีแม่บ้าน ได้ร่วมสนุกสนานกัน โดยมีนายอำเภอเกาะพะงันเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ ยังมีข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก. ผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นบริเวณลานสนามหน้าภายในศูนย์ราชการ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเกาะพะงัน”

ทั้งนี้นายสนชัย สีทองกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ว่า ยืนยันว่าการจับรางวัลมอบปืนลูกซองภายในงานครบรอบ 134 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นเหตุการณ์จริง โดยมีการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวต่อเนื่องมาแล้วประมาณ 3-4 ปี และปีนี้มีผู้ร่วมสนับสนุนทั้งหมด 5 คน ซึ่งตนเป็นหนึ่งในนั้น โดยเตรียมเงินจำนวน 20,000 บาท สำหรับสนับสนุนปืน 1 กระบอก

นายสนชัย กล่าวว่า จุดประสงค์ของการมอบปืนเป็นรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากอาวุธที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่มีอยู่ไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม หลังนายกรัฐมนตรีมีนโยบายในเรื่องห้ามพกพาปืน คงต้องหารือกับนายอำเภอเกาะพะงันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป รวมถึงจะเปลี่ยนของรางวัลเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะออกมากล่าวถึงนโยบายเกี่ยวกับอาวุธปืน โดยตนมองว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัย เนื่องจากอาจต้องเผชิญกับผู้ก่อเหตุที่มีอาวุธ อย่างไรก็ตาม พร้อมปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 09:42 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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