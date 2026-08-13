ประวัติ ป้าดาขอนแก่นคือใคร อ้างทวงคืนที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม สรุปดราม่า พิพาทโฉนด 21 ไร่ยาวนานกว่า 20 ปี
เปิดประวัติ ป้าดา ขอนแก่น ทายาททวงคืนที่ดินวัดป่าอดุลยาราม สรุปปมพิพาทโฉนด 21 ไร่ยาวนานกว่า 20 ปี
ดารุณี หลานสาวนายเฮียง กางหลักฐานอ้างสิทธิ์ครอบครองที่ดินสร้างวัดเขตเทศบาลนครขอนแก่น หลังสัญญาตั้งเงื่อนไขโมฆะ สู้คดีถึงชั้นศาลฎีกาก่อนเกิดเหตุปิดทางเข้าออก
นางดารุณี หรือ ป้าดา กำลังเป็นไวรัล หลังเถียงหนุ่ม กรรชัย กลางโหนกระแส เป็นนักอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่น มีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้กับวัดป่าอดุลยาราม ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ป้าดาเป็นหลานสาวของนายเฮียง พิมพ์ศรี เจ้าของที่ดินเดิมผู้เคยทำเรื่องมอบที่ดินสำหรับสร้างวัด ป้าดากลายเป็นบุคคลที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก หลังออกมาชี้แจงพร้อมประกาศทวงคืนพื้นที่วัดผ่านสื่อมวลชน
จุดเริ่มต้นของข้อพิพาทเกิดขึ้นเมื่อปี 2533 นายเฮียง พิมพ์ศรี ขณะอายุ 80 ปี ทำหนังสือสัญญาตกลงมอบที่ดิน ส.ค.1 เนื้อที่ประมาณ 21 ไร่ ให้แก่พระครูอดุลเพื่อนำไปสร้างวัดป่าอดุลยาราม ป้าดาอ้างว่า สัญญาระบุเงื่อนไขด้วยลายมือว่า จะยกที่ดินให้ต่อเมื่อสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย ต่อมานายเฮียงเสียชีวิตลงในปี 2534 ขณะที่สถานที่แห่งนั้นยังมีสถานะเป็นเพียงที่พักสงฆ์
ป้าดาอ้างอีกว่า นิติกรรมการมอบที่ดินถือเป็นอันยุติตั้งแต่นายเฮียงเสียชีวิต ทางวัดเพิ่งได้รับหนังสือประกาศจัดตั้งเป็นวัดตามกฎหมายคณะสงฆ์เมื่อปี 2541 สิทธิ์การครอบครองที่ดินตามกฎหมายจึงตกเป็นของทายาทโดยชอบธรรม ข้อมูลจากสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นอัปเดตล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2569 ยังระบุชื่อนายเฮียงเป็นผู้ถือสิทธิ์ครอบครอง
สรุปดราม่า “ยกพวกยึดวัด” ที่ดินป่าอดุลยาราม ขอนแก่น อ้างมีเจ้าของ ไล่พระออก
ข้อพิพาทเรื่องการออกโฉนดและการครอบครองที่ดินระหว่างฝ่ายทายาทกับทางวัดยืดเยื้อยาวนานกว่า 20 ปี ปัจจุบันคดีความอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกา ฝ่ายทายาทนำท่อปูนมาปิดกั้นทางเข้าออกวัดเพื่อปกป้องทรัพย์สินของครอบครัว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ต้องจัดกำลังสายตรวจเฝ้าระวังพื้นที่รอบวัดป่าอดุลยารามอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันเหตุวุ่นวายรวมถึงดูแลความปลอดภัยให้แก่พระสงฆ์และประชาชน
อย่างไรก็ดี ตามความเป็นจริงที่พิสูจน์แล้วในอดีต จากผลพิพากษาทั้ง 5 ศาล ในคดีแรก ซึ่งภรรยาของนายเฮียง (ผู้บริจาคเดิม) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องขับไล่วัดและขอเพิกถอนการยกที่ดิน คดีได้สู้กันถึงชั้นศาลฎีกา ผลคำตัดสินว่า
คำพิพากษาศาลฎีกา วางหลักกฎหมายว่า เมื่อนายเฮียงผู้เป็นเจ้าของที่ดินได้แสดงเจตนาอุทิศยกที่ดินเนื้อที่ประมาณ 21 ไร่ให้สร้างวัดตั้งแต่ปี 2533 ที่ดินดังกล่าวย่อมตกเป็นของแผ่นดินเพื่อใช้สำหรับสร้างวัดทันทีตามเจตนาของผู้ให้อุทิศ โดยไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนโอนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
การพิสูจน์เจตนา ในชั้นศาล ฝ่ายภรรยานายเฮียงเองก็ได้ยอมรับกลางศาลว่า นายเฮียงตั้งใจมอบที่ดินให้สร้างวัดจริง ศาลจึงพิพากษาให้วัดชนะคดี
ต่อมา ฝ่ายทายาท (นำโดยผู้จัดการมรดกและป้าดา) ได้ยื่นฟ้องรอบใหม่ต่อศาลแพ่ง โดยฟ้องวัดป่าอดุลยาราม เจ้าพนักงานที่ดินขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อขอคืนที่ดินโดยอ้างประเด็นทางเอกสารสิทธิ์ เงื่อนไขในสัญญา และการรังวัดแบ่งแยกโฉนด
คำสั่งศาลแพ่งชั้นต้น และ ศาลฎีกา (คำร้อง) ศาลได้มีคำสั่ง ยกคำร้อง/ยกฟ้อง ของฝ่ายทายาท เนื่องจากมีคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งเป็นบรรทัดฐานรับรองกรรมสิทธิ์การอุทิศที่ดินเพื่อศาสนสมบัติไว้แล้ว
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