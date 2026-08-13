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สาวไทย U17 โค่นโปแลนด์ 3-1 เข้ารอบ 8 ทีม วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 09:17 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 09:37 น.
สาวไทย U17 โค่นโปแลนด์ 3-1 ทะลุรอบ 8 ทีม วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2026

ผลแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เอาชนะโปแลนด์ 3-1 เซต ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย ศึกชิงแชมป์โลก 2026 ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ

สกอร์แต่ละเซตคือ 25-19, 25-21, 10-25 และ 25-23 แข่งขันที่กรุงซานติอาโก ประเทศชิลี เมื่อเวลา 20.00 น. ของวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับเช้าวันที่ 13 สิงหาคม ตามเวลาไทย

ผลการแข่งขันถือว่าเหนือความคาดหมาย เพราะโปแลนด์เข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่มซีแบบไม่แพ้ใคร ขณะที่ไทยเข้ารอบมาด้วยอันดับ 4 ของกลุ่มเอ

เกมนี้ไทยคุมจังหวะได้ดี ออกนำไปก่อน 2 เซตแรก ก่อนจะถูกโปแลนด์ไล่บดขาดลอยในเซตที่ 3 ด้วยสกอร์ 10-25

เซตที่ 4 สูสีกันจนถึงช่วงท้าย ก่อนไทยจะปิดเกมได้ที่ 25-23

สถิติหลังเกมมีจุดที่น่าสนใจ โปแลนด์ทำแต้มรวมจากสถิติการทำคะแนนได้มากกว่าไทย 87 ต่อ 85 คะแนน แต่กลับเป็นฝ่ายแพ้ เพราะเก็บแต้มไปกระจุกอยู่ในเซตที่ 3 ที่ชนะขาด

ส่วนไทยเหนือกว่าชัดเจนคือเกมรุก ทำได้ 60 คะแนน มากกว่าโปแลนด์ที่ทำได้ 50 คะแนน โปแลนด์เหนือกว่าที่เกมบล็อก ทำได้ถึง 15 คะแนน ขณะที่ไทยทำได้เพียง 4 คะแนน

สาวไทย U17 โค่นโปแลนด์ 3-1 ทะลุรอบ 8 ทีม วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2026

ด้านลูกเสิร์ฟ โปแลนด์ทำได้ 5 คะแนน ไทยทำได้ 4 คะแนน ส่วนแต้มที่ได้จากความผิดพลาดของคู่แข่งเท่ากันที่ 17 คะแนน

ทักษะด้านอื่นไทยทำได้ดีกว่าทุกรายการ ขุดลูก 98 ครั้ง ต่อ 93 ครั้ง รับลูกเสิร์ฟ 81 ครั้ง ต่อ 79 ครั้ง และเซตลูกให้เพื่อน 149 ครั้ง ต่อ 133 ครั้ง

ผู้ทำคะแนนสูงสุดของไทยคือนักตบหมายเลข 19 ณัฐมนท์ ทำไป 25 คะแนน ตามด้วยหมายเลข 9 ชญานุช ทำได้ 19 คะแนน สองคนรวมกัน 44 คะแนน จากแต้มทั้งหมด 85 คะแนนของทีม

ฝั่งโปแลนด์ ลังเก หมายเลข 11 ทำได้ 16 คะแนน และ ยาคุบอฟสกา หมายเลข 12 ทำได้ 13 คะแนน

ก่อนหน้านี้ไทยเปิดหัวรายการด้วยการแพ้ตุรกี 0-3 เซต ก่อนไล่เก็บผลงานจนผ่านรอบแบ่งกลุ่มเข้ามาได้ โดยนัดสุดท้ายของรอบแรกชนะอียิปต์ 3-0 เซต

ศึกวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชิงแชมป์โลก 2026 แข่งขันระหว่างวันที่ 6 ถึง 16 สิงหาคม 2569 ที่กรุงซานติอาโก ประเทศชิลี

ส่วนคู่แข่งของไทยในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ต้องรอผลการแข่งขันคู่อื่นในรอบ 16 ทีมก่อน

วอลเลย์บอลหญิงไทย U17 ชนะโปแลนด์

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ที่มา: Volleyball World, สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 09:17 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 09:37 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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