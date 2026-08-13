สิ้น นักแสดงอาวุโส วัย 81 ปี เสียชีวิตแล้ว หลังต่อสู้โรคมะเร็งตับอ่อน
สิ้น นักแสดงอาวุโส อันจินซู วัย 81 ปี เสียชีวิตแล้ว หลังต่อสู้โรคมะเร็งตับอ่อน พิธีศพจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายในวันที่ 13 ส.ค. 69
เมื่อวันที่ 12 สิงหคม 2569 สื่อเกาหลีรายงานว่า นักแสดงรุ่นใหญ่ อย่าง อันจินซู Ahn Jin-soo (안진수) เสียชีวิตลงอย่างสงบ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งตับอ่อนนานหลายปี สิริอายุ 81 ปี โดยจะมีการจัดพิธีศพในวันที่ 13 ส.ค. 69 เวลา 06.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเกาหลีใต้) ณ ห้อง 3 ของ ฌาปนสถานโรงพยาบาลทหารผ่านศึกกลางกรุงโซล (Seoul Central Veterans Hospital)
อันจินซู เป็นนักแสดงมากฝีมืออีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงแดนกิมจิ เขาได้ฝากผลงานการแสดงเอาไว้อย่างมากมาย โดยเรื่องที่สร้างชื่อให้ อันจินซู เป็นที่รู้จักนั่นก็คือ ‘The Sandglass’ และ ‘Two Cops’
อันจินซู (Ahn Jin-soo) ด้เข้ารับการผ่าตัดรักษามะเร็งตับอ่อนเมื่อสองปีก่อน อย่างไรก็ตาม โรคมะเร็งได้กลับมาเป็นซ้ำอีกครั้งในช่วงต้นปีนี้ และสุขภาพของเขาก็ทรุดลงในระหว่างเข้ารับการรักษา กระทั่งเสียชีวิตลงอย่างสงบในวันที่ 10 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว เพื่อนร่วมวงการ รวมถึงแฟนคลับเป็นอย่างมาก
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อ้างอิงจาก : chosun
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