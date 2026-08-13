ย้อนคดี Forex-3D ก่อนศาลอ่านคำพิพากษาวันนี้ “พิ้งกี้” และครอบครัว ลุ้นรอดหรือร่วง

ย้อนคดี Forex-3D ก่อนศาลอ่านคำพิพากษาวันนี้ “พิ้งกี้” และครอบครัว กับพวก 24 คน มหากาพย์คดีใหญ่ ผู้เสียหายเกือบหมื่นราย เสียหาย 2,489 ล้าน
ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นัดฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกงแชร์ลูกโซ่ Forex-3D ในวันนี้ 13 สิงหาคม 2569 ที่ห้องพิจารณา 806 เป็นคดีหมายเลขดำ อ.853/2564 ที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ ฟ้องนายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้บริหาร กับพวกรวม 24 คน
จำเลยในคดีนี้รวมถึง น.ส.สาวิกา ไชยเดช หรือ พิ้งกี้ นักแสดง จำเลยที่ 7 นายกิตติเชษฐ์ หรือสรายุทธ ไชยเดช พี่ชาย จำเลยที่ 6 และนางสรินยา ไชยเดช มารดา จำเลยที่ 8 ส่วนบริษัท อาร์เอ็มเอสแฟมิเลีย จำกัด โดยนายสรายุทธ เป็นจำเลยที่ 2
ข้อหาที่ถูกฟ้องคือร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พฤติการณ์ตามคำฟ้อง
อัยการโจทก์ฟ้องสรุปว่า ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ถึง 8 กันยายน 2563 จำเลยร่วมกันหลอกลวงประชาชน โดยโฆษณาชักชวนให้ร่วมลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กชื่อ Forex-3D
รูปแบบการชักชวนคือ อ้างว่ามีทีมงานมืออาชีพเป็นผู้ลงทุนแทน ผู้ลงทุนไม่ต้องมีความรู้เรื่องการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เพียงฝากเงินเข้ามาก็รอรับกำไรปันผลได้ โดยคำฟ้องระบุว่ามีการประกันเงินต้น 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีการขาดทุน
เงินลงทุนเริ่มต้นอยู่ที่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 15,000 บาท ต่อมาเพิ่มขั้นต่ำเป็น 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 50,000 บาท
ผลคือมีผู้หลงเชื่อ 9,842 ราย นำเงินมาร่วมลงทุนกว่า 2,489 ล้านบาท ทั้งที่ความจริงจำเลยไม่ได้นำเงินไปลงทุน และไม่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศจริงตามที่กล่าวอ้าง
เหตุเกิดที่แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และท้องที่อื่นทั่วราชอาณาจักรเกี่ยวพันกัน โดยอัยการขอให้ลงโทษและให้จำเลยร่วมกันชดใช้เงิน 2,489 ล้านบาทคืนแก่ผู้เสียหาย
เส้นทางคดีของครอบครัวไชยเดช
จุดเริ่มต้นย้อนไปถึงปี 2562 ซึ่งมีรายงานคดีแชร์ลูกโซ่ Forex-3D และนายอภิรักษ์ โกฎธิ ถูกฟ้องร้อง โดยครอบครัวของพิ้งกี้ถูกชักชวนให้เข้าร่วมลงทุนด้วย
เดือนมกราคม 2563 พิ้งกี้และครอบครัวเดินทางไปให้ปากคำในฐานะพยาน เนื่องจากพิ้งกี้มีภาพคู่กับนายอภิรักษ์ในงานเปิดตัวโชว์รูมรถ ส่วนพี่ชายเคยโพสต์ชักชวนให้ลงทุนกับ Forex-3D
วันที่ 15 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ถูกจับกุม พิ้งกี้และครอบครัวเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ในฐานะพยานอีกครั้ง
เดือนมีนาคม 2564 ดีเอสไอแจ้งข้อกล่าวหาพิ้งกี้และครอบครัว 3 ข้อ คือ นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก
พิ้งกี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย
เดือนมิถุนายน 2564 พิ้งกี้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์ว่าถูกโกงเงินจาก Forex-3D สูญเงินเก็บกว่า 10 ล้านบาท พร้อมยอมรับว่าไม่ได้วางแผนให้ถี่ถ้วนก่อนลงทุน และถือเป็นบทเรียนสำคัญ
เข้าเรือนจำร่วม 3 เดือน
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 พนักงานอัยการยื่นฟ้องนายกิตติเชษฐ์ ไชยเดช กับพวกรวม 19 คน ซึ่งเป็นคนละสำนวนกับคดีที่ฟ้องนายอภิรักษ์ไว้ก่อนหน้า
ศาลอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัว โดยพิเคราะห์ว่าคดีมีอัตราโทษสูง ค่าเสียหายจำนวนมาก และมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยน่าจะหลบหนี ทั้งสามคนถูกส่งเข้าเรือนจำทันที แม้ทนายจะยื่นหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดิน
ต่อมาศาลอาญามีคำสั่งให้รวมสำนวนพิจารณาทั้งสองสำนวนเข้าเป็นคดีเดียวกัน ภายใต้คดีหมายเลขดำ อ.853/2564 มีจำเลยรวม 24 คน ทำให้ลำดับจำเลยเปลี่ยนไปจากสำนวนเดิม
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ทนายความยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด 3 ล้านบาท แต่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมาแล้ว โดยระบุเหตุผลไว้ชัดแจ้ง และยังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม จึงยกคำร้อง
ช่วงเวลานั้น พิ้งกี้และนางสรินยา จำเลยที่ 8 ถูกควบคุมตัวที่ทัณฑสถานหญิงกลาง ส่วนนายอภิรักษ์ จำเลยที่ 1 และนายกิตติเชษฐ์ จำเลยที่ 6 ถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เบิกตัวจำเลยจากเรือนจำมาศาลอาญา เพื่อร่วมฟังการพิจารณาและตรวจพยานหลักฐาน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ศาลอนุญาตให้ประกันตัวพิ้งกี้ โดยทนายยื่นแคชเชียร์เช็ค 5 ล้านบาทเป็นหลักประกัน ภายใต้เงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร และให้รายงานตัวต่อศาลทุกเดือน กำหนดปล่อยตัวเวลา 19.00 น. ของวันเดียวกัน รวมระยะเวลาที่อยู่ในเรือนจำร่วม 3 เดือน
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 จำเลยอีก 8 คนยื่นคำร้องขอประกันตัว แต่ศาลยกคำร้อง โดยไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม
จำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ และส่วนมากยังถูกคุมขังในเรือนจำ ยกเว้น น.ส.สาวิกา จำเลยที่ 7 ซึ่งได้รับการประกันตัวด้วยวงเงิน 5 ล้านบาท
คดีคู่ขนานที่ต้องแยกให้ชัด
ผู้ถูกกล่าวหาในคดีฉ้อโกงแชร์ Forex-3D มีหลายกลุ่มและถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลในหลายสำนวน
หนึ่งในนั้นคือสำนวนที่มี ดีเจแมน พัฒนพล กุญชร และ ใบเตย สุธีวัน ทวีสิน เป็นจำเลยร่วม ซึ่งเป็นคนละสำนวนกับคดีนี้
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องจำเลยบางส่วนในสำนวนดังกล่าว เห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์มีข้อเคลือบแคลงสงสัยหลายประการ โดยเฉพาะเส้นทางการเงิน จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย
ขณะที่จำเลยอีกส่วนหนึ่ง ศาลเห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักน่าเชื่อถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนายอภิรักษ์ให้กระทำผิด จึงพิพากษาลงโทษจำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 9,825 กระทง แต่ตามกฎหมายให้จำคุกสูงสุดได้ 20 ปี พร้อมให้ร่วมกันชดใช้เงินคืนแก่ผู้เสียหาย
ทั้งนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
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ที่มา: MGR Online, THE STANDARD, ไทยรัฐ, ไทยพีบีเอส, เดลินิวส์, อมรินทร์ทีวี, เนชั่นทีวี, ฐานเศรษฐกิจ, The Bangkok Insight
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