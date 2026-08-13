หนุ่ม กรรชัย เคลียร์ใจ เบียร์ เดอะวอยซ์ จบปัญหาด้วยดี ไม่คุย ‘น้องอีกคน’ ชี้ล้ำเส้นเกิน

หนุ่ม กรรชัย เผยเบื้องหลังนัดเคลียร์ใจ เบียร์ เดอะวอยซ์ จบปัญหาในอดีต ประกาศชัดไม่ขอเจรจาคู่กรณีอีกราย ชี้พฤติกรรมล้ำเส้น พึ่งศาลตัดสินเพื่อความเป็นธรรม
ภาพร่วมเฟรมระหว่าง เบียร์ เดอะวอยซ์, หนุ่ม กรรชัย, หมอของขวัญ และ ทนายนิสา กลายเป็นโมเมนต์สำคัญที่แฟนข่าวและแฟนเพลงสงสัย หลังนักร้องสาวโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรม beerpassaranan ระบุว่า ได้ปรับความเข้าใจและเคลียร์ปัญหาที่เคยผิดใจกันในอดีตเรียบร้อยแล้ว
“ดีใจมาก ๆ ค่ะที่มีวันนี้ ขอบคุณพี่หนุ่ม พี่ของขวัญ และน้องทนายนิสา ที่สละเวลามาเจอกันนะคะ วันนี้เราทุกคนได้เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วค่ะ อดีตคนเราอาจเคยผิดใจกัน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปรับความเข้าใจกันไม่ได้ ความคิดคนเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปได้ในทุก ๆ วันค่ะ พี่ ๆ ใจดีมาก ๆ ขอบคุณอีกครั้งนะคะ ความคิดเห็นไม่น่ารักต่าง ๆ ไม่รับทุกกรณี”
ล่าสุดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ 12 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ดร.หมวย อริสรา สอบถาม หนุ่ม กรรชัย ถึงเบื้องหลังภาพดังกล่าว พิธีกรชื่อดังอธิบายว่า เคยนัดพบกันหลายครั้งแล้ว เดิมทีคิวคือนัดวันเสาร์ แต่เวลาไม่ตรงกัน ประกอบกับหมอของขวัญมีเวลาว่างตรงกันพอดีจึงมาร่วมพูดคุยด้วย
หนุ่ม กรรชัย เล่าต่อว่า ตนและหมอของขวัญเคยมีประเด็นกับเบียร์มาก่อน แต่ทั้งคู่ไม่เคยพูดคุยกับเบียร์โดยตรงเลย เรื่องราวทั้งหมดเกิดจากการส่งข้อความผ่านกันไปมา เมื่อได้เจอกันก็ตกลงเคลียร์ใจ เลือกมองไปข้างหน้า ไม่ขุดคุ้ยเรื่องเก่าว่าใครเคยพูดอะไร หมอของขวัญเองก็ยอมรับกับเบียร์ตรง ๆ ว่าเคยโพสต์ต่อว่า และเอ่ยปากขอโทษที่ทำให้ไม่สบายใจ ถือเป็นการจบปัญหาด้วยดี
จากนั้น ดร.หมวย ถามต่อว่าจะพูดคุยกับ “น้องอีกคน” หรือไม่ หนุ่ม กรรชัย อุทานขึ้นมาว่า “อุ๊ย” ก่อนอธิบายว่าน่าจะถามเรื่องนี้กันนอกสตู สำหรับบุคคลดังกล่าวยืนยันว่าจะไม่มีการพูดคุยใด ๆ ปล่อยให้ศาลเป็นผู้พิจารณาตัดสิน เพราะพฤติกรรมของอีกฝ่ายเกินเบอร์ล้ำเส้นไปมาก การพึ่งกระบวนการยุติธรรมถือเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้ทั้งสองฝ่าย พร้อมย้ำทิ้งท้ายว่าไม่อยากพูดถึงบุคคลนี้อีก
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