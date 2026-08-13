ประมวลภาพ สุริยุปราคาแบบเต็มดวงในยุโรป ประชาชนนับล้านแห่ชมวินาทีประวัติศาสตร์
ประมวลภาพ สุริยุปราคาแบบเต็มดวงในยุโรป ประชาชนนับล้านแห่ชมวินาทีประวัติศาสตร์ โดยคาดว่าครั้งต่อไปต้องรอนานถึง 2633
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่าประชาชนหลายล้านคนในยุโรปได้ร่วมชมสุริยุปราคาแบบเต็มดวง ซึ่งดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์ และทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องเผชิญกับความมืดนานกว่าสองนาที ก่อนที่ดวงจันทร์จะเคลื่อนตัวออก
โดยสุริยุปราคาแบบเต็มดวงที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของยุโรปที่ผ่านมา ถือว่าเป็นปรากฎการณ์ที่หายาก ซึ่งครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษต้องย้อนกลับไปถึงปี 2542 หรืออย่างประเทศสเปนที่ต้องย้อนกลับไปเกือบ 100 ปีที่แล้ว โดยสุริยุปราคาแบบเต็มดวงครั้งต่อไปต้องรอนานถึง 2633
สุริยุปราคาแบบเต็มดวง เริ่มต้นที่ปลายของไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย และที่สุดท้ายที่ได้เห็นสุริยุปราคาคือเกาะมายอร์กาและเกาะเมนอร์กา ในประเทศสเปน
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