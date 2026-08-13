โรนัลโดแต่งงานจอร์จินา ตรงวันครบรอบหมั้นเป๊ะ ปิดจ็อบรัก 10 ปี
คริสเตียโน โรนัลโด กองหน้าทีมชาติโปรตุเกสที่เพิ่งจบเส้นทางในฟุตบอลโลก 2026 ด้วยการตกรอบ 16 ทีมสุดท้าย เข้าพิธีสมรสกับจอร์จินา โรดริเกซ คู่ชีวิตที่คบกันมานาน 10 ปี อย่างเป็นทางการแล้ว
พิธีจดทะเบียนสมรสจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2026 ที่เมืองกัชไกช์ (Cascais) เมืองตากอากาศริมทะเลชานกรุงลิสบอน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิลล่าส่วนตัวของทั้งคู่ บรันสวิก กรุ๊ป (Brunswick Group) บริษัทที่ดูแลด้านประชาสัมพันธ์ให้โรนัลโด ยืนยันว่าพิธีจัดขึ้นแบบส่วนตัวและเรียบง่าย มีเพียงลูกทั้งห้าคนของทั้งคู่ร่วมเป็นสักขีพยาน
ทั้งคู่เปิดเผยข่าวการแต่งงานผ่านโพสต์ร่วมบนอินสตาแกรม เป็นภาพมือของทั้งคู่ที่สวมแหวนแต่งงาน พร้อมแคปชั่นสั้น ๆ ว่า “C❤G” ด้านจอร์จินาโพสต์ภาพแยกพร้อมข้อความภาษาสเปนที่แปลว่า “ใช่ ฉันตกลง ทั้งในชาตินี้และทุกชาติของฉัน” ซึ่งเป็นประโยคเดียวกับที่เธอใช้ตอนประกาศหมั้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2025 ทำให้วันแต่งงานตรงกับวันครบรอบหมั้นพอดี
ก่อนหน้าพิธีจริงไม่กี่วัน สื่อโปรตุเกสรายงานคาดเดากันอย่างหนักว่าทั้งคู่จะจัดงานที่มหาวิหารฟุงชาล บนเกาะมาเดรา บ้านเกิดของโรนัลโด จนมีแฟนคลับหลายร้อยคนไปรวมตัวกันหน้ามหาวิหารเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม แต่งานที่จัดขึ้นในวันนั้นกลับเป็นของคู่บ่าวสาวคู่อื่น ไม่ใช่โรนัลโดกับจอร์จินาตามที่คาดกัน
โรนัลโดวัย 41 ปี และจอร์จินาวัย 32 ปี พบกันครั้งแรกในปี 2016 ขณะจอร์จินาทำงานอยู่ที่ร้านกุชชี่ในกรุงมาดริด ทั้งคู่เปิดตัวความสัมพันธ์ต่อสาธารณะครั้งแรกในเดือนมกราคม 2017 ที่งาน Best FIFA Football Awards ที่เมืองซูริก ก่อนประกาศคบหาอย่างเป็นทางการผ่านอินสตาแกรมในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน
ปัจจุบันทั้งคู่มีลูกด้วยกันและจากความสัมพันธ์ก่อนหน้ารวมห้าคน ได้แก่ คริสเตียโน จูเนียร์ ลูกชายจากความสัมพันธ์ก่อนหน้าของโรนัลโด, ฝาแฝดเอวาและมาเตโอ, อลานา มาร์ตินา และเบลลา เอสเมรัลดา โดยในปี 2022 ทั้งคู่เคยเปิดเผยการเสียชีวิตของอันเฆล ลูกชายฝาแฝดของเบลลาตั้งแต่แรกเกิด
โรนัลโดผ่านศึกฟุตบอลโลก 2026 กับทีมชาติโปรตุเกส ก่อนตกรอบ 16 ทีมสุดท้าย ปัจจุบันเล่นให้สโมสรอัลนาสรีในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งจะเปิดฤดูกาลในประเทศวันเสาร์นี้ ตลอดอาชีพค้าแข้ง โรนัลโดผ่านสังกัดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, เรอัล มาดริด และยูเวนตุส และคว้ารางวัลบัลลงดอร์นักเตะยอดเยี่ยมของโลกมาแล้ว 5 สมัย
ด้านจอร์จินาเป็นที่รู้จักในฐานะนางแบบและอินฟลูเอนเซอร์ เจ้าของสารคดีชุด “I Am Georgina” ทาง Netflix ที่บอกเล่าชีวิตครอบครัวของทั้งคู่ ปัจจุบันทั้งสองมีผู้ติดตามรวมกันในโซเชียลมีเดียมากกว่า 750 ล้านบัญชี และร่วมกันลงทุนในธุรกิจแฟชั่นและเครือโรงแรมหลายแห่ง
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แหล่งข้อมูล : The Times of India, UA.NEWS, cristiano
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