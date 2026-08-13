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“เนเน่ รอยัล” รับพระราชทานเกียรติลูกกตัญญูฯ ซ้อมหนักเตรียมลุยต่อรอบ 44 คน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 08:54 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 08:57 น.

เนเน่ รอยัล รับพระราชทานเกียรติลูกกตัญญูฯ ซ้อมหนักเตรียมลุยต่อรอบ 44 คน ผ่านรอบ Judges’ Callbacks รายการ America’s Got Talent

จากที่ เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย ผ่านด่าน Judges’ Callbacks และได้ไปต่อในรอบ Live Shows ของ America’s Got Talent ซีซั่นที่ 21 หลังโชว์ฝีมือกับบทเพลง Hysteria ของ Muse นั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2569 ณ เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนเน่ รัตติกานต์ อำลอย ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่” ในประเภทนักเรียน นักศึกษา จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของชีวิต

เนเน่กล่าวว่า รู้สึกมีความสุขและตื่นเต้นที่ได้รับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้ โดยเฉพาะการได้รับรางวัลในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งทำให้ได้มีโอกาสแสดงความรักและขอบคุณคุณแม่ ผู้เป็นบุคคลสำคัญที่ดูแลและสนับสนุนเธอมาโดยตลอด
คุณแม่ยังเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาและเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางความรู้สึกของเนเน่เสมอ โดยมักบอกว่า หากมีปัญหาหรือเรื่องไม่สบายใจ สามารถมาปรึกษาแม่ได้ ทำให้เนเน่รู้สึกผูกพันและใกล้ชิดกับครอบครัว และมองว่าครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต

“แม่เป็นคนที่หนูรักมาก และปกติหนูไม่เคยอยู่ห่างจากแม่เลย แม้ในเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศกับคุณพ่อ ก็จะโทรศัพท์พูดคุยกับแม่อยู่เสมอ แม่เป็นคนที่มีแพสชั่นมาก และไม่ว่าจะไปไหนก็จะคอยอยู่เคียงข้างและสนับสนุนหนูตลอด”

สำหรับรอบต่อไปจะเป็นการแสดงสด (Live Act) จำนวน 44 คนในการผ่านเข้ารอบ จะเริ่มจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2569

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 08:54 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 08:57 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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