อินฟลูสาวจีน ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต หนึ่งปีหลังถ่ายคลิปทำลายรูปเคารพเจ้าแม่กวนอิม
เจียง เฉารู อินฟลูสาวจีน ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต หนึ่งปีหลังถ่ายคลิปทำลายรูปเคารพเจ้าแม่กวนอิม ท้าทายว่าจะถูกสวรรค์ลงโทษหรือไม่
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม เว็บไซต์ Dexerto รายงานว่า เจียง เฉารู สตรีมเมอร์สาวชาวจีน ที่มักทำเนื้อหาล่าท้าผีหรือท้าทายสิ่งลี้ลับ ผู้ติดตามกว่า 1.3 ล้านคน เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 24 ปี หลังจากประสบอุบัติเหตุรถยนต์
โดย เจียง เฉารู กลายเป็นไวรัล ภายหลังจากที่ช่วงเดือนสิงหาคม 2568 เธอถ่ายคลิปตนเองทำลายรูปเคารพเจ้าแม่กวนอิม โดยเธอบอกว่าเธอไม่เชื่อเรื่องงมงาย และเป็นการพิสูจน์ว่าเธอจะถูกลงโทษหรือไม่ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมในสื่อสังคมออนไลน์
ทั้งนี้อินฟลูสาวคนดังกล่าวประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 15 ก.ค. โดยหลังประสบอุบัติเหตุ เธอได้รับบาดเจ็บสาหัส มีภาวะช็อกจากการเสียเลือด การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ อวัยวะหลายส่วนได้รับความเสียหาย และได้รับบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรง
ซึ่งแม่ของอินฟลูสาวได้ออกมาร้องขอความช่วยเหลือ ภายหลังจากที่ไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายในการรักษาลูกสาว ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งทางครอบครัวได้แถลงเพิ่มเติมว่า ขอให้ชาวเน็ตหยุดคาดเดาว่าการตายเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เธอโพสต์หรือไม่ และขอความเป็นส่วนตัวกับครอบครัว
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