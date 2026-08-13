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ตำรวจขอหลักฐาน ปมอดีต สส.บ้านใหญ่ ตบบ้องหู รองผู้กำกับ กลางงานศพ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 08:20 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 08:20 น.

ตำรวจขอหลักฐาน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว จากกรณีที่มีรายงานว่า อดีต สส.บ้านใหญ่ ตบบ้องหู รองผู้กำกับ กลางงานศพ ใน จ.นครศรีธรรมราช

จากกรณีที่มีกระแสข่าว อดีตรัฐมนตรี นครศรีธรรมราช ก่อเหตุตบบ้องหู รองผู้กำกับการ สภ.ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช กลางงานศพแม่ของนักการเมืองท้องถิ่น ในพื้นที่ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เผยแพร่เอกสารถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ โพสต์ข้อความ สส. คนดัง เมืองนคร ตบหน้ารองผู้กำกับการ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ตรวจสอบและสืบสวนสอบสวน ดำเนินการทางวินัย และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.69 พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น รอง ผบช.ภ.8 รรท.ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.ขจิตร คงปราบ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.อ.นัษวุฒิ ทองทิพย์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ พ.ต.อ.ธีระวุฒิ เทพเลื่อน ผกก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการสืบสวนสอบสวน พร้อมสั่งการให้ พล.ต.ต.เลิศชาย จำปาทอง ผบก.สส.ภ.8 นำชุดสืบสวนและพนักงานสอบสวนจากตำรวจภูธรภาค 8 เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ

เบื้องต้น ทราบว่า เมื่อวันที่ 8 ส.ค .69 ณ บ้านหัวควน หมู่ 2 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ สวัสดิโกมล รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งใหญ่ และญาติไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพมารดานายกเทศบาลตำบลปริก โดยหลังจากสวดพระอภิธรรมศพเสร็จ ขณะเกิดเหตุเวลาประมาณ 23.30 น. ได้นั่งดื่มสุรากับนาย ชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และมีปากเสียงจนทำร้ายกัน

โดยหลังจากการสอบสวน พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ เสร็จ ได้เดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ ติดตามพยานบุคคลอื่นที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุมาทำการสอบสวนเพิ่มเติม และจะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไป การดำเนินการไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด ผู้บังคับบัญชาของตำรวจภูธรภาค 8 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 8 มาสนับสนุนการปฏิบัติ

จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังท่านที่มีภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่ได้บันทึกไว้ ตามวันเวลาในสถานที่เกิดเหตุ หรือพยานหลักฐานอื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน สามารถส่งให้กับ พ.ต.อ.พงศ์พิชาญ ชยานนท์พิริย ผกก.สภ.ทุ่งใหญ่ โทร 09-2249-8266 จะพิจารณารวบรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนและรักษาไว้เป็นความลับ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 08:20 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 08:20 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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