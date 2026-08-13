ข่าวต่างประเทศ

สิ้น “จู หรงจี” อดีตนายกจีน ผู้เปลี่ยนแปลงประเทศ เป็นยักษ์ใหญ่เศรษฐกิจโลก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 08:03 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 08:03 น.

สิ้น จู หรงจี อดีตนายกรัฐมนตรี ขณะมีอายุ 97 ปี เปลี่ยนแปลงประเทศจีน เป็นยักษ์ใหญ่เศรษฐกิจโลก หัวหอกเข้าองค์การการค้าโลก ดึงลงทุนจากต่างชาติ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า จู หรงจี นายกรัฐมนตรีคนที่ 5 ของจีน ได้ถึงแก่อสัญกรรมขณะมีอายุ 97 ปี โดย จู หรงจี ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศจีน และทำให้ประเทศจีนกลายเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเศรษฐกิจ

โดยในช่วงที่นาย จู หรงจี ดำรงตำแหน่งนายกฯนั้น เขาเป็นหัวหอกพาประเทศจีนเข้าร่วม องค์การการค้าโลก การเปิดโรงงานในจีนสู่ตลาดระหว่างประเทศ และการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ

นอกจากนี้เขายังได้โอนอำนาจการจัดเก็บภาษีระดับท้องถิ่นไปให้รัฐบาลกลาง ปิดหรือแปรรูปบริษัทของรัฐที่ล้มเหลว และส่งเสริมการเป็นเจ้าของบ้าน ซึ่งถือเป็นการแปรรูปเศรษฐกิจครั้งสำคัญของประเทศจีน

โดยนาย จู หรงจี ดำรงตำแหน่งในช่วงปี 2541-2546 ซึ่งชาวจีนหลายคนจดจำเขาในฐานะผู้นำที่เข้มแข็งและจริงจัง และนำพาประเทศจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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