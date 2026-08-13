สิ้น “จู หรงจี” อดีตนายกจีน ผู้เปลี่ยนแปลงประเทศ เป็นยักษ์ใหญ่เศรษฐกิจโลก
สิ้น จู หรงจี อดีตนายกรัฐมนตรี ขณะมีอายุ 97 ปี เปลี่ยนแปลงประเทศจีน เป็นยักษ์ใหญ่เศรษฐกิจโลก หัวหอกเข้าองค์การการค้าโลก ดึงลงทุนจากต่างชาติ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า จู หรงจี นายกรัฐมนตรีคนที่ 5 ของจีน ได้ถึงแก่อสัญกรรมขณะมีอายุ 97 ปี โดย จู หรงจี ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศจีน และทำให้ประเทศจีนกลายเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเศรษฐกิจ
โดยในช่วงที่นาย จู หรงจี ดำรงตำแหน่งนายกฯนั้น เขาเป็นหัวหอกพาประเทศจีนเข้าร่วม องค์การการค้าโลก การเปิดโรงงานในจีนสู่ตลาดระหว่างประเทศ และการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ
นอกจากนี้เขายังได้โอนอำนาจการจัดเก็บภาษีระดับท้องถิ่นไปให้รัฐบาลกลาง ปิดหรือแปรรูปบริษัทของรัฐที่ล้มเหลว และส่งเสริมการเป็นเจ้าของบ้าน ซึ่งถือเป็นการแปรรูปเศรษฐกิจครั้งสำคัญของประเทศจีน
โดยนาย จู หรงจี ดำรงตำแหน่งในช่วงปี 2541-2546 ซึ่งชาวจีนหลายคนจดจำเขาในฐานะผู้นำที่เข้มแข็งและจริงจัง และนำพาประเทศจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “น้ำฝน วิรุฬกานต์” ลูกสาวคนโตอดีตไฮโซ “ดารุณี” เสียชีวิตแล้วด้วยโรคประจำตัว
- สิ้นตำนานวงการโฆษณา “ประกิต อภิสารธนรักษ์” ผู้ก่อตั้ง “ประกิต โฮลดิ้ง” เอเจนซี่โฆษณาเก่าแก่
- อาลัย “ครูเฟิร์น” เสียชีวิตแล้ว ใจหาย เพิ่งเข้ารับตำแหน่งครูผู้ช่วย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: