“อนุทิน” แจงดราม่ายิงโจรในบ้าน จุดประสงค์คือไม่อยากให้ประชาชนอยู่ใกล้อาวุธปืน
อนุทิน แจงดราม่ายิงโจรในบ้าน จุดประสงค์คือไม่อยากให้ประชาชนอยู่ใกล้อาวุธปืน คนที่ใช้อาวุธปืนต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาล เพราะถ้ายิงคนร้ายก็ถูกตั้งข้อหา
จากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์สืบเนื่องจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า ห้ามพกปืนออกจากบ้าน ยิงในบ้านก็ไม่ได้ ลองไปยิงโจรในบ้านก็ผิดอยู่ดี กฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้น ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรไม่รู้ แต่ตนถือว่าปืนไม่ใช่ของที่ดีนั้น
ล่าสุดนายอนุทิน ได้ให้อธิบายเพิ่มเติมถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวว่า ไม่มีการเข้าใจผิด หลักที่สำคัญคือพยายามที่จะให้ทุกคนคิดว่าอาวุธปืนไม่มีประโยชน์ต่อใคร หากถูกใช้เมื่อไร ไม่ว่าจะเหตุสุดวิสัย หรือควรแก่เหตุก็แล้วแต่ ต้องไปพิสูจน์ในศาล ไม่ใช่พิสูจน์ด้วยตัวเอง หรือไม่ได้พิสูจน์โดยตำรวจ หากมีเหตุเช่นนี้เกิดขึ้น ยิงคนที่มาประสงค์ร้าย ก็ต้องถูกตั้งข้อหาก่อน และต้องไปพิสูจน์ตัวเองในศาล
ตนเองอาจจะสื่อสารสั้นไป แต่จุดประสงค์และเจตนารมณ์ของตนคือไม่อยากให้ทุกคนอยู่ใกล้อาวุธปืน เพราะไม่เคยทำสิ่งที่ดีให้กับผู้ใช้อาวุธปืนและผู้ถูกอาวุธปืนเลย คนที่ถูกอาวุธปืนก็บาดเจ็บ คนที่ใช้อาวุธปืนก็ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาล ดังนั้นกว่าจะหลุด กว่าจะมีคำพิพากษาว่าป้องกันตัวเอง หรือควรแก่เหตุแล้ว ต้องเสียเวลาไปขึ้นศาล ประกันตัวต่าง ๆ มากมาย ตนเองก็ได้แต่เตือนสติเท่านั้น ไม่ใช่ว่าใครต้องเชื่อหรือไม่เชื่อ เพราะมีกฎหมายอยู่แล้ว กฎหมายไม่ได้ไปไหนและไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลง ดังนั้นอย่าเข้าใกล้ดีที่สุด
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