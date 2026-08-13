กลุ่มคนร้ายบุกยิงงาน “ชิม ช้อป ใช้” กลางดึก จ.นครราชสีมา บาดเจ็บ 6 ราย
กลุ่มคนร้ายบุกยิงงาน “ชิม ช้อป ใช้” กลางดึก จ.นครราชสีมา บาดเจ็บ 6 ราย เบื้องต้นตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 1 ราย เร่งล่าตัวที่เหลือ
เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองลูกยิงผู้คนภายในงาน “ชิม ช้อป ใช้” ที่บริเวณหน้าอนุเสาวรีย์พ่อขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เมื่อช่วงเวลาประมาณ 22.30 น. ของวันที่ 12 ส.ค. 69 ที่ผ่านมา เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ พร้อมนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
จากการพูดคุยกับ นายประกอบ ปฏิทิน ผู้จัดงาน กล่าวว่า กลุ่มคนร้ายผู้ก่อเหตุ ใช้อาวุธมีดเข้ามาทำร้ายและใช่ปืนลูกซองไทยประดิษย์ เป็นปืนลูกซอง ลูก 100 เมื่อยิงแล้วลูกปืนจะกระจ่ายออกทั่วพื้นที่ ผู้ก่อเหตุใช้เป็นอาวุธยิงในช่วงที่งานกำลังจะเลิก เป็นช่วงที่พ่อค้าแม่ค้ากำลังเก็บของ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ สภ.ด่านขุนทด สามารถนำกำลัง นำกำลังจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ 1 ราย กำลังสอบสวนและเจ้าหน้าพิสูจน์หลักฐาน มาตรวจสอบเขม่าปืนจากตัวผู้ต้องหา
ส่วนสาเหตุจากการสอบสวนเบื้องต้นของตำรวจทราบว่า ผู้ต้องหากำลังขโมยรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ ขณะเดียวกันเจ้าของรถมาประสบเหตุพอดี จึงได้เข้าไปพูดคุยแต่ทางผู้ต้องหาไม่พอใจและถูกเจ้าของรถและผู้จัดงานช่วยกันจับกุมตัวไว้
จากนั้นหนึ่งในผู้ต้องหาวิ่งหนีแล้วกลับไปพาเพื่อนนำเอาอาวุธมีดและปืนมาก่อเหตุ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากดังกล่าว หลังก่อเหตุได้หลบหนีไป ขณะนี้ตำรวจ สภ.ด่านขุนทด ได้จัดกำลังติดตามจับกุมตัวกลุ่มที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป
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