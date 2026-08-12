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ทักสวัสดีตอนวิ่งเช้า เกือบตาย! สาวเจอคนแปลกหน้าขับรถไล่ชน 3 ครั้งรวด ตะโกนด่าหยาบคาย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ส.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 12 ส.ค. 2569 21:01 น.
เตือนภัยสายวิ่งเช้า หญิงออกกำลังกาย เกือบถูกรถชนดับคาที่ เหตุแค่ทักทาย "อรุณสวัสดิ์"

แค่ทัก “อรุณสวัสดิ์” เกือบเอาชีวิตไม่รอด! หนุ่มจอร์เจียขับรถไล่ชนหญิงออกกำลังกาย 3 รอบรวด

เหตุการณ์สยองเกิดขึ้นเวลาประมาณ 8.50 น. วันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งบนถนนเซดจ์ฟิลด์ เมืองแมริเอตตา รัฐจอร์เจีย ขณะเหยื่อกำลังเดินออกกำลังกายอยู่ตามปกติ เธอสังเกตเห็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินผ่านมา จึงทักทายทั่วไปตามมารยาทว่า “อรุณสวัสดิ์” แต่แทนที่จะได้รับคำทักทายกลับ ชายคนนั้นกลับเดินตรงไปขึ้นรถนิสสัน เซนทรา สีเทา รุ่นปี 2004 แล้วเหยียบคันเร่งขับพุ่งเข้าใส่เธอทันทีด้วยความเร็วสูง

ผู้ก่อเหตุคือ เจสซี อัลเลน เดวิส ซึ่งเป็นคนแปลกหน้าที่เหยื่อไม่เคยรู้จักมาก่อน จ่าเอริก สมิธ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตำรวจเทศมณฑลค็อบบ์ เปิดเผยว่าเดวิสพยายามพุ่งชนเธอกลางลานจอดรถ โดยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไปเพราะอะไร

โชคดีที่มีรถอีกคันขับเข้ามาขวางเส้นทางไว้พอดี ทำให้เดวิสต้องหยุดการไล่ล่าครั้งแรกไปก่อน แต่เหตุการณ์ยังไม่จบแค่นั้น เมื่อเหยื่อพยายามวิ่งหนีกลับไปยังที่พักของตัวเอง เดวิสกลับขับรถไล่ตามมาพุ่งชนเป็นครั้งที่สอง จนเธอต้องรีบวิ่งขึ้นไปบนทางเท้าและหลบซ่อนตัวอยู่หลังถังขยะ พร้อมโทรแจ้งตำรวจฉุกเฉินทันที

ไม่เพียงเท่านั้น เดวิสยังตะโกนด่าทอเหยื่อด้วยถ้อยคำหยาบคาย ก่อนขับรถเข้าพุ่งชนเป็นครั้งที่สาม รวมแล้วเขาพยายามพุ่งชนเหยื่อทั้งหมด 3 ครั้งภายในเช้าวันเดียว แต่เธอสามารถหลบเลี่ยงรถได้ทุกครั้งจนรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด

หลังก่อเหตุ เดวิสรีบขับรถหนีออกจากอพาร์ตเมนต์ทันที ระหว่างทางออกเขาขับชนเข้ากับรถอีกคันหนึ่ง แต่ยังคงขับต่อไปโดยไม่หยุดรถ กระทั่งขับไปได้ในระยะทางไม่ไกลก็พุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้าจนรถได้รับความเสียหายหนัก ขับต่อไปไม่ได้ ตำรวจจึงสามารถตามไปเจอตัวและควบคุมตัวเดวิสไว้ได้ภายในรถ โดยไม่มีเหตุรุนแรงเพิ่มเติมระหว่างการจับกุม

ลอยด์อีธาน ไวต์ เพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยตาตัวเองในเช้าวันนั้น เล่าว่ารถของเดวิสเกือบพุ่งชนทั้งรถของเขาเองและตัวเหยื่อไปพร้อมกัน ตอนนั้นเขารีบเข้าไปถามเหยื่อว่าปลอดภัยดีหรือไม่ แต่เพิ่งมารู้รายละเอียดทั้งหมดของเหตุการณ์ในภายหลัง พร้อมแสดงความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องมาหวาดกลัว ทั้งที่เธอแค่ออกมาใช้ชีวิตตามปกติและออกกำลังกายเท่านั้น

ปัจจุบันเดวิสถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนา และขับรถชนแล้วหนี เจ้าตัวถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำเทศมณฑลค็อบบ์ ด้วยวงเงินประกันตัว 5,720 ดอลลาร์สหรัฐ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ส.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 12 ส.ค. 2569 21:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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