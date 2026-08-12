กินหอยนางรมดิบมื้อเดียว อดีตนาวิกโยธิน สมองเสียหายถาวร นอนติดเตียงตลอดชีวิต
เรื่องเศร้าเริ่มจากมื้ออาหารธรรมดามื้อหนึ่ง วันที่ 30 มิถุนายน 2568 โจ เบลจิโอ (Joe Belgio) วัย 44 ปี พาครอบครัวไปฉลองกันที่ร้านสเต๊กชื่อ Gibsons Bar & Steakhouse ย่านโอ๊กบรูก ชานเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ห่างจากตัวเมืองราว 24 กิโลเมตร
วันนั้นเขาสั่งหอยนางรมดิบมากิน ตอนนั้นลูกสาวคนเล็กของเขาเพิ่งเกิดได้ 5 เดือน ทุกอย่างกำลังไปได้ดี
เมลานี สเตเยอร์ (Melanie Stayer) คู่หมั้นของเขาเล่ากับสถานีโทรทัศน์ ABC 7 ชิคาโก ว่า “วันนั้นเป็นวันสบาย ๆ ของผู้ชายสบาย ๆ คนหนึ่ง ที่แค่อยากฉลองชีวิตกับครอบครัวในร้านอาหาร แล้วชีวิตก็เปลี่ยนได้เร็วขนาดนั้น”
หลังกินหอยได้ 3 วัน เบลจิโอมีอาการหนักจนหัวใจหยุดเต้น
สก็อตต์ โอซัลลิแวน (Scott O’Sullivan) ทนายความของเขา ระบุว่าเบลจิโอหมดสติและสมองขาดออกซิเจนนานอย่างน้อย 8 นาที ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมองเสียหายได้
คนที่มาช่วยกู้ชีพเขาคือหน่วยดับเพลิงเมืองซิเซโร ซึ่งเป็นหน่วยเดียวกับที่เขาเคยรับราชการอยู่ ก่อนจะถูกนำส่งโรงพยาบาล
เบลจิโอไม่ใช่คนธรรมดา เขาเป็นอดีตทหารหน่วยลาดตระเวนนาวิกโยธินสหรัฐฯ ผ่านสมรภูมิอิรักมาแล้ว และเกษียณจากงานนักดับเพลิง เป็นโค้ชเบสบอลเยาวชนให้เด็กในชุมชน
เบลจิโอนอนโคม่าอยู่หลายเดือน จนถึงตอนนี้ผ่านมากว่า 1 ปีแล้ว เขายังนอนติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกไฮนส์ ต้องมีคนดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
ทนายความของเขาบอกว่า “เขาน่าจะต้องนอนติดเตียงไปตลอดชีวิต สมองเสียหายอย่างหนัก เหลือความสามารถในการรับรู้น้อยมาก และต้องได้รับการดูแลไปจนตลอดชีวิต”
ค่ารักษาพยาบาลตอนนี้ทะลุ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 33 ล้านบาทไปแล้ว ครอบครัวเปิดระดมทุนผ่าน GoFundMe ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2568 ระดมได้กว่า 85,000 ดอลลาร์ หรือราว 2.8 ล้านบาท
ล่าสุดครอบครัวยื่นฟ้องร้านสเต๊กต้นเรื่อง กล่าวหาว่าหอยนางรมที่เสิร์ฟให้เบลจิโอปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย 2 ชนิด คือ อีโคไล ชนิด EPEC และเชื้อ Plesiomonas shigelloides
คำฟ้องยังระบุถึงบริษัทซัพพลายเออร์อาหารทะเลอีกราย คือ Supreme Lobster and Seafood Company ด้วย
ทางร้านออกแถลงการณ์ปฏิเสธ อ้างว่าไม่มีรายงานผู้ป่วยรายอื่นเลย และว่า “จากข้อเท็จจริงและการตรวจสอบภายในของเรา ไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าร้านของเราเป็นสาเหตุของอาการป่วยของเขา เรามั่นใจว่ากระบวนการทางกฎหมายที่เป็นธรรมและรอบด้านจะได้ข้อสรุปตรงกัน”
ขณะนี้คดียังอยู่ในชั้นศาล ยังไม่มีคำพิพากษา ข้อกล่าวหาทั้งหมดจึงยังเป็นเพียงคำฟ้องของฝ่ายผู้เสียหาย
หันกลับมามองคนไทย บ้านเรากินหอยนางรมสดกันเยอะ ทั้งร้านซีฟู้ดริมทะเลและร้านในเมือง เรื่องนี้จึงใกล้ตัวกว่าที่คิด
เชื้อ 2 ตัวในคดีนี้ไม่ใช่เชื้อที่คนไทยได้ยินบ่อย ตัวที่หน่วยงานสาธารณสุขไทยเตือนมากที่สุดจากหอยดิบคือเชื้อวิบริโอ ซึ่งเป็นคนละตัวกับในคดีนี้ แต่บทเรียนเหมือนกัน คือหอยดิบพาเชื้อเข้าร่างกายได้
กรมอนามัยเคยเตือนว่าเชื้อวิบริโอพบได้ในน้ำทะเลและน้ำกร่อย และมักอยู่ในหอยนางรมสดที่ไม่ผ่านความร้อน หากเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มเสี่ยงที่ควรเลี่ยงหอยดิบไปเลย ได้แก่ ผู้ที่มีโรคตับ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์
วิธีลดความเสี่ยงที่ทำได้จริงคือเลือกกินหอยที่ผ่านความร้อน เช่น หอยนึ่งหรือหอยอบ เลี่ยงหอยดิบจากร้านที่ไม่มั่นใจเรื่องความสะอาด และถ้ามีบาดแผลที่มือ ควรเลี่ยงการจับหอยสดโดยตรง เพราะเชื้อเข้าทางแผลได้เหมือนกัน
ถ้ากินอาหารทะเลแล้วมีไข้สูง ท้องเสียรุนแรง อาเจียนไม่หยุด หรือมีผื่นแดงบวมตามผิวหนัง อย่ารอดูอาการ ควรไปพบแพทย์ทันที
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ที่มา: ABC 7 Chicago, CBS News Chicago, FOX 32 Chicago, ไทยพีบีเอส
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