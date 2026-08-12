ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ทีมไทย ช่องถ่ายทอดสด ลุ้นไปโอลิมปิก
สมาพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย หรือ AVC ประกาศตารางแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ออกมาแล้ว วอลเลย์บอลหญิงไทย ลงชิงชัยระหว่างวันที่ 21 ถึง 30 สิงหาคม 2569 ที่ยิมเนเซียมศูนย์โอลิมปิกเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทีมชาติไทยในฐานะแชมป์เก่าลงสนามนัดแรกพบกับออสเตรเลีย ทัวร์นี้ทีมชนะเลิศจะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิก 2028 ที่นครลอสแอนเจลิสทันที ส่วน 3 อันดับแรกได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์โลก 2027
ตารางแข่งของทีมชาติไทย รอบแรก กลุ่มบี
|วันที่
|คู่แข่ง
|เวลาไทย
|เวลาจีน
|ศุกร์ 21 ส.ค. 2569
|ออสเตรเลีย
|13.00 น.
|14.00 น.
|จันทร์ 24 ส.ค. 2569
|อินโดนีเซีย
|14.00 น.
|15.00 น.
|อังคาร 25 ส.ค. 2569
|คาซัคสถาน
|09.00 น.
|10.00 น.
แบ่งกลุ่มชิงแชมป์เอเชีย
มี 12 ทีมเข้าร่วม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม จากผลการจับสลากเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ที่โรงแรมคราวน์พลาซ่า เมืองเทียนจิน
- กลุ่มเอ จีน (เจ้าภาพ), ไชนีสไทเป, อิหร่าน, อิรัก
- กลุ่มบี ไทย (แชมป์เก่า), คาซัคสถาน, อินโดนีเซีย, ออสเตรเลีย
- กลุ่มซี ญี่ปุ่น, เวียดนาม, เกาหลีใต้, ฮ่องกง
ตารางแข่งรอบแรกทุกคู่
เวลาด้านล่างเป็นเวลาไทย
ศุกร์ 21 สิงหาคม 2569
- 09.00 น. ไชนีสไทเป พบ อิหร่าน
- 13.00 น. ไทย พบ ออสเตรเลีย
- 17.30 น. ญี่ปุ่น พบ ฮ่องกง
เสาร์ 22 สิงหาคม 2569
- 09.00 น. เวียดนาม พบ เกาหลีใต้
- 14.00 น. คาซัคสถาน พบ อินโดนีเซีย
- 18.30 น. จีน พบ อิรัก
อาทิตย์ 23 สิงหาคม 2569
- 09.00 น. คาซัคสถาน พบ ออสเตรเลีย
- 13.00 น. ไชนีสไทเป พบ อิรัก
- 17.30 น. ญี่ปุ่น พบ เกาหลีใต้
จันทร์ 24 สิงหาคม 2569
- 09.00 น. เวียดนาม พบ ฮ่องกง
- 14.00 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย
- 18.30 น. จีน พบ อิหร่าน
อังคาร 25 สิงหาคม 2569
- 09.00 น. ไทย พบ คาซัคสถาน
- 13.00 น. อิหร่าน พบ อิรัก
- 17.30 น. ญี่ปุ่น พบ เวียดนาม
พุธ 26 สิงหาคม 2569
- 09.00 น. เกาหลีใต้ พบ ฮ่องกง
- 14.00 น. อินโดนีเซีย พบ ออสเตรเลีย
- 18.30 น. จีน พบ ไชนีสไทเป
รอบแพ้คัดออก
รอบแรกจะคัด 8 ทีมเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ แข่งวันที่ 27 และ 28 สิงหาคม 2569 จากนั้นรอบรองชนะเลิศวันที่ 29 สิงหาคม
วันชิงชนะเลิศคือวันที่ 30 สิงหาคม 2569 โดยนัดชิงอันดับ 3 เริ่มเวลา 14.15 น. และนัดชิงชนะเลิศเริ่มเวลา 17.45 น. ตามเวลาไทย
อุปสรรคของไทยในรายการนี้คือญี่ปุ่นและจีน ซึ่งเป็นสองชาติที่มีอันดับโลกสูงกว่าไทยชัดเจน ปัจจุบันไทยรั้งอันดับ 17 ของโลก ด้วยคะแนนสะสม 189.26 คะแนน
ทั้งสองทีมอยู่คนละกลุ่มกับไทย จึงมีโอกาสเจอกันได้เร็วสุดในรอบก่อนรองชนะเลิศ
ส่วนช่องถ่ายทอดสดในประเทศไทย ติดตามชมได้ทาง Monomax
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