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ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ทีมไทย ช่องถ่ายทอดสด ลุ้นไปโอลิมปิก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ส.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 12 ส.ค. 2569 13:00 น.
นักวอลเลย์บอลหญิงไทย
แฟ้มภาพ

สมาพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย หรือ AVC ประกาศตารางแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ออกมาแล้ว วอลเลย์บอลหญิงไทย ลงชิงชัยระหว่างวันที่ 21 ถึง 30 สิงหาคม 2569 ที่ยิมเนเซียมศูนย์โอลิมปิกเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทีมชาติไทยในฐานะแชมป์เก่าลงสนามนัดแรกพบกับออสเตรเลีย ทัวร์นี้ทีมชนะเลิศจะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิก 2028 ที่นครลอสแอนเจลิสทันที ส่วน 3 อันดับแรกได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์โลก 2027

ตารางแข่งของทีมชาติไทย รอบแรก กลุ่มบี

วันที่ คู่แข่ง เวลาไทย เวลาจีน
ศุกร์ 21 ส.ค. 2569 ออสเตรเลีย 13.00 น. 14.00 น.
จันทร์ 24 ส.ค. 2569 อินโดนีเซีย 14.00 น. 15.00 น.
อังคาร 25 ส.ค. 2569 คาซัคสถาน 09.00 น. 10.00 น.

แบ่งกลุ่มชิงแชมป์เอเชีย

มี 12 ทีมเข้าร่วม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม จากผลการจับสลากเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ที่โรงแรมคราวน์พลาซ่า เมืองเทียนจิน

  • กลุ่มเอ จีน (เจ้าภาพ), ไชนีสไทเป, อิหร่าน, อิรัก
  • กลุ่มบี ไทย (แชมป์เก่า), คาซัคสถาน, อินโดนีเซีย, ออสเตรเลีย
  • กลุ่มซี ญี่ปุ่น, เวียดนาม, เกาหลีใต้, ฮ่องกง

วอลเลย์บอลหญิงไทย ชิงแชมป์เอเชีย 2023

ตารางแข่งรอบแรกทุกคู่

เวลาด้านล่างเป็นเวลาไทย

ศุกร์ 21 สิงหาคม 2569

  • 09.00 น. ไชนีสไทเป พบ อิหร่าน
  • 13.00 น. ไทย พบ ออสเตรเลีย
  • 17.30 น. ญี่ปุ่น พบ ฮ่องกง

เสาร์ 22 สิงหาคม 2569

  • 09.00 น. เวียดนาม พบ เกาหลีใต้
  • 14.00 น. คาซัคสถาน พบ อินโดนีเซีย
  • 18.30 น. จีน พบ อิรัก

อาทิตย์ 23 สิงหาคม 2569

  • 09.00 น. คาซัคสถาน พบ ออสเตรเลีย
  • 13.00 น. ไชนีสไทเป พบ อิรัก
  • 17.30 น. ญี่ปุ่น พบ เกาหลีใต้

จันทร์ 24 สิงหาคม 2569

  • 09.00 น. เวียดนาม พบ ฮ่องกง
  • 14.00 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย
  • 18.30 น. จีน พบ อิหร่าน

อังคาร 25 สิงหาคม 2569

  • 09.00 น. ไทย พบ คาซัคสถาน
  • 13.00 น. อิหร่าน พบ อิรัก
  • 17.30 น. ญี่ปุ่น พบ เวียดนาม

พุธ 26 สิงหาคม 2569

  • 09.00 น. เกาหลีใต้ พบ ฮ่องกง
  • 14.00 น. อินโดนีเซีย พบ ออสเตรเลีย
  • 18.30 น. จีน พบ ไชนีสไทเป

นักวอลเลย์บอลหญิงไทย ชิงแชมป์เอเชีย

รอบแพ้คัดออก

รอบแรกจะคัด 8 ทีมเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ แข่งวันที่ 27 และ 28 สิงหาคม 2569 จากนั้นรอบรองชนะเลิศวันที่ 29 สิงหาคม

วันชิงชนะเลิศคือวันที่ 30 สิงหาคม 2569 โดยนัดชิงอันดับ 3 เริ่มเวลา 14.15 น. และนัดชิงชนะเลิศเริ่มเวลา 17.45 น. ตามเวลาไทย

อุปสรรคของไทยในรายการนี้คือญี่ปุ่นและจีน ซึ่งเป็นสองชาติที่มีอันดับโลกสูงกว่าไทยชัดเจน ปัจจุบันไทยรั้งอันดับ 17 ของโลก ด้วยคะแนนสะสม 189.26 คะแนน

ทั้งสองทีมอยู่คนละกลุ่มกับไทย จึงมีโอกาสเจอกันได้เร็วสุดในรอบก่อนรองชนะเลิศ

ส่วนช่องถ่ายทอดสดในประเทศไทย ติดตามชมได้ทาง Monomax

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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com
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