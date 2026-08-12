เปิดเส้นทาง วอลเลย์บอลหญิงไทย สู่โอลิมปิก 2028 มีกี่ทาง ต้องทำอะไรบ้าง
สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ หรือ FIVB ประกาศระบบการคัดเลือก วอลเลย์บอลในโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส แบ่งโควตาออกเป็น 4 ทาง จำนวน 12 ทีม ขณะที่ทีมชาติไทยรั้งอันดับ 17 ของโลก ด้วยคะแนนสะสม 189.26 คะแนน
ทางที่ 1 เจ้าภาพ 1 โควตา
สหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพ ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันโดยอัตโนมัติทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง
ทางที่ 2 แชมป์ทวีป 5 โควตา
การแข่งขันชิงแชมป์ทวีปทั้ง 5 ทวีปในปี 2569 จะมอบโควตาโอลิมปิกให้ทีมชนะเลิศของแต่ละทวีป รวม 5 โควตาต่อเพศ วอเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 จัดระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม ถึง 27 กันยายน 2569
โซนอเมริกาเหนือ หรือ NORCECA เนื่องจากสหรัฐอเมริกาได้สิทธิ์เจ้าภาพไปแล้ว โควตาของโซนนี้จึงตัดสินด้วยการแข่งขันรอบเพลย์ออฟ ระหว่าง แคนาดา, คิวบา, และโดมินิกัน
ทางที่ 3 ชิงแชมป์โลก 2027 อีก 3 โควตา
การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก 2027 ซึ่ง FIVB เปลี่ยนชื่อรายการเป็น FIVB Volleyball World Cup จะมอบโควตาให้ทีมที่ทำอันดับดีที่สุด 3 อันดับแรกที่ยังไม่ได้สิทธิ์จากทางอื่น
รายการฝ่ายหญิงจัดร่วมกันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน 2570
ทางที่ 4 อันดับโลก 3 โควตาสุดท้าย
โควตาที่เหลืออีก 3 ใบ จัดสรรตามอันดับโลกของ FIVB ณ เวลาที่การแข่งขันเนชันส์ลีก 2028 รอบแรกสิ้นสุดลง
ด่านแรกของไทยคือชิงแชมป์เอเชีย เดือนนี้
เส้นทางที่ใกล้ที่สุดของทีมชาติไทยคือการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 จัดระหว่างวันที่ 21 ถึง 30 สิงหาคม 2569 ที่เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทีมชนะเลิศจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันโอลิมปิก 2028 ทันที และยังได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์โลก 2027 กับชิงแชมป์เอเชีย 2028 ด้วย
จากผลการจับสลากเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ทีมชาติไทยในฐานะแชมป์เก่าได้รับสิทธิ์เป็นทีมวาง อยู่ในกลุ่มบี ร่วมกับคาซัคสถาน อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย โดยรอบแรกจะคัด 8 ทีมที่ดีที่สุดเข้าสู่รอบแพ้คัดออก
ก้างชิ้นใหญ่ คือ ญี่ปุ่นกับจีน ซึ่งเป็นสองชาติที่มีอันดับโลกสูงกว่าไทย และฝีมือเหนือกว่าชัดเจน
การกลับมาของรัสเซีย ทำให้งานยากขึ้น
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 คณะกรรมการบริหาร FIVB มีมติยกเลิกมาตรการจำกัดทั้งหมดต่อรัสเซีย หลังคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกสากลมีมติเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ว่าข้อแนะนำเดิมไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป
FIVB คืนคะแนนอันดับโลกให้รัสเซียเท่ากับที่มีอยู่ ณ เวลาที่ถูกระงับเมื่อปี 2565 ทำให้รัสเซียกลับเข้าสู่อันดับ 9 ของโลกฝ่ายหญิง ด้วยคะแนน 277.59 คะแนน ตามหลังเนเธอร์แลนด์ที่มี 293.14 คะแนน และนำหน้าเยอรมนีที่มี 267.83 คะแนน ส่วนฝ่ายชายกลับสู่อันดับ 3
ต่อมา FIVB ยืนยันว่าทีมชาติรัสเซียทั้งชายและหญิงจะลงแข่งขันเนชันส์ลีก 2027 ในฐานะทีมอันดับสูงสุดที่ยังไม่ได้สิทธิ์ โดยขยายจำนวนทีมเป็น 19 ทีมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิ์ของทีมหญิงสโลวีเนียและทีมชายฟินแลนด์ที่ผ่านเข้ามาแล้ว
การกลับมาของรัสเซียหมายความว่าการแข่งขันในโควตาที่จัดสรรตามอันดับโลกจะเข้มข้นขึ้นอีก เพราะมีทีมระดับสูงเพิ่มเข้ามาในสมการโดยไม่ต้องสะสมคะแนนใหม่
ไทยจะไปโอลิมปิก ต้องทำอะไร
เมื่อดูจากโครงสร้างโควตาทั้ง 4 ทาง เส้นทางของไทยมีอยู่ 3 ทางที่เป็นไปได้
ทางแรกคือคว้าแชมป์เอเชีย 2026 ในเดือนนี้ ซึ่งเป็นทางที่เร็วที่สุดและตัดจบทันที แต่ต้องผ่านญี่ปุ่นหรือจีนให้ได้
ทางที่สองคือทำผลงานติด 3 อันดับแรกในกลุ่มทีมที่ยังไม่ได้สิทธิ์ ในศึกชิงแชมป์โลก 2027
ทางที่สามคือสะสมคะแนนอันดับโลกอย่างต่อเนื่องจนถึงเนชันส์ลีก 2028 รอบแรก เพื่อลุ้นโควตา 3 ใบสุดท้าย ซึ่งหมายความว่าไทยต้องขยับจากอันดับ 17 ขึ้นไปให้ใกล้กลุ่ม 12 อันดับแรกของโลก
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ที่มา: FIVB, Volleyball World, Volleyweek, WorldOfVolley, NBC Sports, Inside the Games
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