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เปิดเส้นทาง วอลเลย์บอลหญิงไทย สู่โอลิมปิก 2028 มีกี่ทาง ต้องทำอะไรบ้าง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ส.ค. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 12 ส.ค. 2569 10:25 น.
นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยืนล้อมวงฟังโค้ชระหว่างขอเวลานอกในสนาม พร้อมข้อความ ทางไปโอลิมปิก
ทีมชาติไทยเตรียมลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองเทียนจิน ชิงตั๋วใบแรกสู่โอลิมปิก 2028

สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ หรือ FIVB ประกาศระบบการคัดเลือก วอลเลย์บอลในโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส แบ่งโควตาออกเป็น 4 ทาง จำนวน 12 ทีม ขณะที่ทีมชาติไทยรั้งอันดับ 17 ของโลก ด้วยคะแนนสะสม 189.26 คะแนน

ทางที่ 1 เจ้าภาพ 1 โควตา

สหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพ ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันโดยอัตโนมัติทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

ทางที่ 2 แชมป์ทวีป 5 โควตา

การแข่งขันชิงแชมป์ทวีปทั้ง 5 ทวีปในปี 2569 จะมอบโควตาโอลิมปิกให้ทีมชนะเลิศของแต่ละทวีป รวม 5 โควตาต่อเพศ วอเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 จัดระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม ถึง 27 กันยายน 2569

โซนอเมริกาเหนือ หรือ NORCECA เนื่องจากสหรัฐอเมริกาได้สิทธิ์เจ้าภาพไปแล้ว โควตาของโซนนี้จึงตัดสินด้วยการแข่งขันรอบเพลย์ออฟ ระหว่าง แคนาดา, คิวบา, และโดมินิกัน

ทางที่ 3 ชิงแชมป์โลก 2027 อีก 3 โควตา

การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก 2027 ซึ่ง FIVB เปลี่ยนชื่อรายการเป็น FIVB Volleyball World Cup จะมอบโควตาให้ทีมที่ทำอันดับดีที่สุด 3 อันดับแรกที่ยังไม่ได้สิทธิ์จากทางอื่น

รายการฝ่ายหญิงจัดร่วมกันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน 2570

นักวอลเลย์บอลหญิงไทย
แฟ้มภาพ

ทางที่ 4 อันดับโลก 3 โควตาสุดท้าย

โควตาที่เหลืออีก 3 ใบ จัดสรรตามอันดับโลกของ FIVB ณ เวลาที่การแข่งขันเนชันส์ลีก 2028 รอบแรกสิ้นสุดลง

ด่านแรกของไทยคือชิงแชมป์เอเชีย เดือนนี้

เส้นทางที่ใกล้ที่สุดของทีมชาติไทยคือการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 จัดระหว่างวันที่ 21 ถึง 30 สิงหาคม 2569 ที่เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทีมชนะเลิศจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันโอลิมปิก 2028 ทันที และยังได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์โลก 2027 กับชิงแชมป์เอเชีย 2028 ด้วย

จากผลการจับสลากเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ทีมชาติไทยในฐานะแชมป์เก่าได้รับสิทธิ์เป็นทีมวาง อยู่ในกลุ่มบี ร่วมกับคาซัคสถาน อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย โดยรอบแรกจะคัด 8 ทีมที่ดีที่สุดเข้าสู่รอบแพ้คัดออก

ก้างชิ้นใหญ่ คือ ญี่ปุ่นกับจีน ซึ่งเป็นสองชาติที่มีอันดับโลกสูงกว่าไทย และฝีมือเหนือกว่าชัดเจน

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การกลับมาของรัสเซีย ทำให้งานยากขึ้น

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 คณะกรรมการบริหาร FIVB มีมติยกเลิกมาตรการจำกัดทั้งหมดต่อรัสเซีย หลังคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกสากลมีมติเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ว่าข้อแนะนำเดิมไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป

FIVB คืนคะแนนอันดับโลกให้รัสเซียเท่ากับที่มีอยู่ ณ เวลาที่ถูกระงับเมื่อปี 2565 ทำให้รัสเซียกลับเข้าสู่อันดับ 9 ของโลกฝ่ายหญิง ด้วยคะแนน 277.59 คะแนน ตามหลังเนเธอร์แลนด์ที่มี 293.14 คะแนน และนำหน้าเยอรมนีที่มี 267.83 คะแนน ส่วนฝ่ายชายกลับสู่อันดับ 3

ต่อมา FIVB ยืนยันว่าทีมชาติรัสเซียทั้งชายและหญิงจะลงแข่งขันเนชันส์ลีก 2027 ในฐานะทีมอันดับสูงสุดที่ยังไม่ได้สิทธิ์ โดยขยายจำนวนทีมเป็น 19 ทีมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิ์ของทีมหญิงสโลวีเนียและทีมชายฟินแลนด์ที่ผ่านเข้ามาแล้ว

การกลับมาของรัสเซียหมายความว่าการแข่งขันในโควตาที่จัดสรรตามอันดับโลกจะเข้มข้นขึ้นอีก เพราะมีทีมระดับสูงเพิ่มเข้ามาในสมการโดยไม่ต้องสะสมคะแนนใหม่

ไทยจะไปโอลิมปิก ต้องทำอะไร

เมื่อดูจากโครงสร้างโควตาทั้ง 4 ทาง เส้นทางของไทยมีอยู่ 3 ทางที่เป็นไปได้

ทางแรกคือคว้าแชมป์เอเชีย 2026 ในเดือนนี้ ซึ่งเป็นทางที่เร็วที่สุดและตัดจบทันที แต่ต้องผ่านญี่ปุ่นหรือจีนให้ได้

ทางที่สองคือทำผลงานติด 3 อันดับแรกในกลุ่มทีมที่ยังไม่ได้สิทธิ์ ในศึกชิงแชมป์โลก 2027

ทางที่สามคือสะสมคะแนนอันดับโลกอย่างต่อเนื่องจนถึงเนชันส์ลีก 2028 รอบแรก เพื่อลุ้นโควตา 3 ใบสุดท้าย ซึ่งหมายความว่าไทยต้องขยับจากอันดับ 17 ขึ้นไปให้ใกล้กลุ่ม 12 อันดับแรกของโลก

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ที่มา: FIVB, Volleyball World, Volleyweek, WorldOfVolley, NBC Sports, Inside the Games

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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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