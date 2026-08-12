หนุ่มหลงกลแก๊งจัดหาคู่ หลอกแต่งงาน สูญเงินมหาศาล ช็อก! เจ้าสาวหนี้ท่วม ซ้ำติดโรคร้าย
เตือนภัย! ชายโสดจีนตกเป็นเหยื่อขบวนการจัดหาคู่หลอกแต่งงานสายฟ้าแลบ สูญเงินค่าสินสอดมหาศาล ช็อก เจ้าสาวมีหนี้สิน ซ้ำติดโรคร้าย รัฐเร่งกวาดล้างแก๊งลวงโลก
อุทาหรณ์เตือนใจคนโสด! ชาวจีนจำนวนมากกำลังตกเป็นเหยื่อขบวนการหลอกแต่งงานสายฟ้าแลบในมณฑลกุ้ยโจว หลังยอมจ่ายค่าสินสอดและค่านายหน้ามหาศาลเพื่อตามหาคู่ชีวิต
กรณีของ หวัง จวง ชายวัย 37 ปี เกือบจะหมดหวังในการตามหาภรรยา จนกระทั่งเห็นโฆษณาของบริษัทจัดหาคู่ที่ให้สัญญาว่าเขาไม่ต้องเสียเวลาหลายปีไปกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มีอนาคต นายหน้าเสนอจะแนะนำผู้หญิงที่เรียบร้อยและซื่อสัตย์ให้ อ้างว่าผู้หญิงจากมณฑลกุ้ยโจวใช้ชีวิตอย่างประหยัด ทำงานบ้านเก่ง และมาจากครอบครัวยากจน เมื่อแต่งงานแล้วจะยอมลงหลักปักฐานใช้ชีวิตคู่ด้วย หวังจึงเดินทางไปยังเมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
เขาคิดว่าเจอคนที่ใช่แล้ว เพราะบริษัทแนะนำผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูสมบูรณ์แบบ ทั้งคู่พบหน้ากันเพียงไม่กี่ครั้งก่อนตกลงแต่งงาน แต่ชีวิตคู่กลับจบลงอย่างรวดเร็ว หวังเล่าว่าครอบครัววุ่นว่ยไปหมด เขาต้องใช้เวลากว่าหนึ่งปีเพื่อจัดการปัญหาหลังพบว่าภรรยาโกหกทุกเรื่อง ความจริงคือเธอเป็นอดีตพนักงานต้อนรับในร้านคาราโอเกะ เคยแต่งงานมาแล้ว 3 ครั้ง มีลูก 3 คน ซ้ำยังติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขั้นรุนแรง มีหนี้สินล้นพ้นตัว และโกหกเรื่องอายุ
ตอนนี้เขากำลังต่อสู้เพื่อฟ้องหย่าและยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้จนกว่าจะได้เงินเก็บก้อนใหญ่คืนมา เขาจ่ายเงินให้บริษัทจัดหาคู่ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังดูตัว หลังพ่อแม่รู้เรื่องต่างพากันตำหนิเขาจนทำให้นอนไม่หลับ วิตกกังวล และไม่มีสมาธิทำงาน
วิกฤตประชากรชายล้นประเทศ
เรื่องราวของหวังเป็นผลจากวิกฤตประชากรที่สะสมมาอย่างยาวนาน พรรคคอมมิวนิสต์จีนเคยบังคับใช้นโยบายลูกคนเดียวมานานหลายสิบปี แม้จะยกเลิกไปในเดือนมกราคม 2559 แต่นโยบายนี้ผนวกกับค่านิยมที่ชอบลูกชาย ทำให้จำนวนผู้หญิงลดลงและเกิดความไม่สมดุลทางเพศอย่างหนัก
ปัจจุบันจีนมีประชากรชายมากกว่าผู้หญิงถึง 30 ล้านคน ซึ่งมากกว่าประชากรชายในสหราชอาณาจักรหรือประชากรทั้งหมดของออสเตรเลียเสียอีก
สถานการณ์นี้ทำให้ชายวัยใกล้ 40 ปีที่อาศัยในเมืองเล็กหรือพื้นที่ชนบทห่างไกลมีทางเลือกน้อยมาก ขณะที่ผู้หญิงสามารถเลือกคู่ครองได้เพราะรู้ว่าตัวเองเป็นที่ต้องการ หวังเล่าว่ามาตรฐานการเลือกผู้ชายในเมืองสูงมาก เพราะผู้ชายต้องมีรถ มีบ้าน และครอบครัวควรทำธุรกิจ นอกจากนี้หลายครอบครัวยังเรียกร้องค่าสินสอดก้อนโตจนกลายเป็นภาระทางการเงินอย่างหนัก
บริษัทจัดหาคู่ในกุ้ยโจวจึงใช้ช่องโหว่นี้เสนอทางออกที่รวดเร็วแบบเบ็ดเสร็จ หรือที่เรียกว่า “แต่งงานสายฟ้าแลบ” ปัจจุบันมีบริษัทหลายแห่งมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ชายอายุมาก สื่อของรัฐรายงานว่าอุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดการทำผิดกฎหมาย
เดินหน้ากวาดล้างขบวนการนายหน้า
ระหว่างเดือนมกราคม 2567 ถึงมีนาคม 2568 อัยการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด 1,546 คนในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจัดหาคู่ ล่าสุดหน่วยงานรัฐ 5 แห่งร่วมกันเปิดปฏิบัติการกวาดล้างทั่วประเทศ มีคดีหนึ่งที่บริษัทจัดหาคู่ใช้พนักงานเสิร์ฟร้านคาราโอเกะเป็นเหยื่อล่อ หลอกผู้ชาย 128 คนจนสูญเงินรวมกว่า 2.5 ล้านหยวน (ประมาร 12 ล้านบาท)
ฝ่าน ปิงเหอ ทนายความจากสำนักงานกฎหมายเป่ยจิงจิงซือ เสนอว่ารัฐบาลควรออกกฎหมายควบคุมธุรกิจแต่งงานสายฟ้าแลบโดยเฉพาะ
สำนักงานของบริษัทจัดหาคู่มักตั้งอยู่ในตึกแออัดเหนือย่านชอปปิง หวังเชื่อใจบริษัทเพราะได้รับคำยืนยันว่าจะตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดและจะจ่ายเงินชดเชยหากถูกหลอก เขาพบผู้หญิง 7 คนในห้องดูตัวช่วงเวลาไม่กี่วัน ภายใต้การจับตาดูอย่างใกล้ชิดของพนักงานบริษัท ก่อนตัดสินใจเลือกผู้หญิงคนที่ 8 เพราะหวังจะได้เจอคนที่ไม่เคยแต่งงาน ไม่มีลูก และอายุน้อยกว่าเขาเล็กน้อย เธอแต่งตัวเรียบง่าย ดูเก็บตัวและซื่อสัตย์
ทั้งคู่เจอกัน 4-5 ครั้ง ครั้งละ 8-10 นาที โดยมีกฎห้ามแลกเบอร์โทรศัพท์หรือข้อมูลติดต่อส่วนตัวเด็ดขาด เพียง 2-3 วัน เขาก็ตกลงแต่งงานและจ่ายค่าสินสอดกว่า 300,000 หยวน คิดเป็นเงินไทย 1.4 ล้านบาท เมื่อรวมค่าจัดเลี้ยงเขาหมดเงินไปราว 400,000 ถึง 500,000 หยวน (1.9 – 2.5 ล้านบาท) บริษัทจัดหาคู่บันทึกภาพกระบวนการทั้งหมดไว้เพื่อใช้โฆษณาบนโซเชียลมีเดีย
ความจริงเปิดเผยเมื่อแก๊งทวงหนี้บุก
หลังแต่งงานได้เพียงไม่กี่เดือน แก๊งทวงหนี้ก็เริ่มโทรมาทวงเงินจากภรรยา หวังแอบดูโทรศัพท์ของเธอจนพบความจริง เมื่อเขาเค้นถาม เธอเสนอจะหย่าแต่ไม่ยอมคืนเงินค่าสินสอด เขาพยายามตามหาบริษัทจัดหาคู่ แต่สำนักงานก็ปิดตัวหนีไปแล้ว ปัจจุบันหวังอาศัยในห้องเช่าที่กุ้ยหยาง เพื่อทำคลิปวิดีโอเตือนภัยผู้ชายคนอื่น ๆ
ภายในห้องเช่าของเขามีผู้ชายหลายคนที่กำลังตามหาเจ้าของบริษัทที่หลอกลวง หนึ่งในนั้นคือ สวี หรูหลิน ชายวัย 59 ปี จากมณฑลเจียงซี เขาจ่ายเงินเกือบ 500,000 หยวน (ประมาณ 2.4 ล้านบาท) เพื่อหาภรรยาให้ลูกชาย ลูกชายของเขาแต่งงานหลังเจอหน้าเจ้าสาวในห้องดูตัวเพียง 7 วัน
สวีเล่าว่าหลังจดทะเบียนสมรส เจ้าสาวเรียกร้องให้ซื้อไอโฟน ขอเงิน 20,000 หยวน (98,000 บาท) ไปทำธุรกิจ ขอเงิน 120,000 หยวน คิดเป็นเงินไทย 589,000 บาท เป็นค่าชุดแต่งงานและเครื่องประดับ รวมถึงขอให้ซื้อบ้าน แต่เธอกลับหนีไปหลังอยู่ด้วยกันไม่ถึง 2 สัปดาห์ ต่อมาตำรวจควบคุมตัวเธอไว้และทั้งคู่ได้หย่าขาดจากกัน เจ้าของบริษัทจัดหาคู่ถูกจับกุมเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ แต่สวียังคงอยู่ในกุ้ยหยางเพื่อหาทางทวงเงินคืน
ช่องโหว่ทางกฎหมาย
ผู้จัดการบริษัทจัดหาคู่แห่งหนึ่งยอมรับกับบีบีซีว่าไม่มีการตรวจสอบประวัติลูกค้าอย่างเป็นทางการ นายหน้าท้องถิ่นจะเป็นคนแนะนำผู้หญิงมาให้ ส่วนค่านิยมของคนในพื้นที่ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายลูกคนเดียวอย่างเคร่งครัด ทำให้มีผู้หญิงจำนวนมาก บริษัทจึงนำผู้หญิงเหล่านี้มาจับคู่กับผู้ชายจากมณฑลตอนกลางที่มีฐานะ ผู้จัดการบริษัทยืนยันว่าหากข้อมูลไม่เป็นความจริง ลูกค้าสามารถขอเงินคืนได้
หวังเริ่มทำใจกับเงินที่เสียไปและโทษตัวเองที่หลงเชื่อกลโกง เขาเคยไปคุกเข่าอ้อนวอนตำรวจในกุ้ยหยางให้ช่วยตามเงินคืน และเดินทางไปปักกิ่งเพื่อร้องเรียนให้ทางการปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้
ด้านทนายความ ฝ่าน ปิงเหอ อธิบายว่าคดีลักษณะนี้ดำเนินคดีได้ยาก กฎหมายจีนไม่มีความผิดทางอาญาที่ครอบคลุมการหลอกลวงแต่งงานโดยตรง ผู้ต้องสงสัยมักอ้างว่าตั้งใจจะแต่งงานจริงแต่ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้ ยิ่งการทวงเงินคืนจากบริษัทจัดหาคู่ลวงโลกที่มักจะปิดตัวหนีหลังได้เงินไปแล้วก็ยิ่งยากขึ้นไปอีก
หวังได้เงินคืนมาบางส่วนแต่ไม่ทั้งหมด ประสบการณ์นี้ทำให้เขาไม่กล้าคิดเรื่องแต่งงานอีก ชีวิตของเขาและผู้ชายคนอื่น ๆ ในห้องเช่าดูเหมือนจะถูกแขวนลอย ตนใช้เวลาเกือบสองปีและยังไม่รู้ว่าจะได้หย่าเมื่อไหร่ หวังนั่งอยู่ท่ามกลางกองเอกสารทางกฎหมายและยอมรับว่าไม่รู้เรื่องนี้จะจบลงเมื่อใดเพื่อให้เขากลับไปใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้ง
ข้อมูลจาก : bbc
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