ด่วน! ศาลเพิกถอนชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ชี้ไม่มีเหตุจำเป็น-ขัดกฎหมาย
ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งชะลอการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม เผยไม่มีเหตุจำเป็น-ขัดต่อกฎหมาย และมีงบประมาณพร้อมแล้ว เตรียมเลือกตั้งตามกำหนดเดิม 27 ก.ย.นี้
วันที่ 11 สิงหาคม 2569 ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่ รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อดีตบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตน และหัวหน้าทีมประกันสังคมก้าวหน้า ยื่นฟ้องขอเพิกถอนประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เรื่องการมีมติชะลอการจัดการเลือกตั้งออกไป โดยทางทีมผู้ฟ้องมองว่ากระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมทำเกินกว่าเหตุ เรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งตามเดิม 27 กันยายน 2569
ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศชะลอการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม เพราะไม่เข้าข้อยกเว้นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วน สำนักงานประกันสังคมตั้งงบประมาณรองรับไว้แล้วถึง 275 ล้านบาท หากมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มก็สามารถขออนุมัติจากคณะกรรมการประกันสังคมได้ คำสั่งชะลอการเลือกตั้งจึงไม่มีเหตุผลรองรับเพียงพอและขัดต่อกฎหมาย ส่งผลให้กระบวนการจัดการเลือกตั้งต้องกลับมาดำเนินตามปฏิทินเดิม
นอกจากนี้ ศาลยังคงคำสั่งทุเลาการบังคับใช้ประกาศชะลอการเลือกตั้งไว้ตามเดิม หมายความว่าสำนักงานประกันสังคมจะไม่สามารถออกประกาศในลักษณะใกล้เคียงกันได้อีก
รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ย้ำว่าการออกประกาศชะลอที่ผ่านมาถือเป็นการออกประกาศที่มิชอบด้วยกฎหมาย สำนักงานประกันสังคมมีความพร้อมทั้งเรื่องงบประมาณและวิธีการจัดการอยู่แล้ว การสั่งชะลอโดยไม่มีกำหนดเวลาจึงเป็นสิ่งที่เกินกว่าเหตุ
ส่วนประเด็นสิทธิในการลงคะแนนเสียงจะเปิดให้ผู้ประกันตนทุกคนหรือเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน ขอชี้แจงว่า เป็นหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาล เดิมทีมีการเตรียมบัตรเลือกตั้งไว้แล้วกว่า 7 ล้านใบ หากต้องเพิ่มจำนวนบัตรก็อาจต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่ใช่ข้อจำกัดในการทำงาน
สำหรับความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานประกันสังคมต่อความล่าช้าที่เกิดขึ้น การรับผิดชอบเบื้องต้นในขณะนี้คือการเร่งจัดการเลือกตั้งให้ทันตามกำหนดการเดิม การปล่อยให้คณะกรรมการชุดรักษาการอยู่ในอำนาจยาวนานเกือบ 6 เดือน อาจสร้างความเสียหายระยะยาว ดังนั้นเป้าหมายหลักในตอนนี้คือการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งครั้งนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญในการนำองค์กรสวัสดิการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกลับเข้าสู่มือประชาชน กองทุนนี้ดูแลเงินของคนหาเช้ากินค่ำ เกี่ยวข้องกับเด็กกว่า 1.2 ล้านคน หญิงตั้งครรภ์ 2 แสนคน ผู้รับบำนาญ 9 แสนคน และผู้เจ็บป่วยอีกนับล้านคนจึงอยากเรียกร้องให้ประชาชนช่วยกันจับตาการเลือกตั้งครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และทำให้ประกันสังคมเป็นหลักพึ่งพาของประชาชน
ข้อมูลจาก : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
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