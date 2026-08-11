ห้ามพลาด! ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ 12 ส.ค. นี้ ไร้แสงจันทร์กวน เห็นได้ด้วยตาเปล่า
ห้ามพลาด! ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ 12 ส.ค. นี้ ไร้แสงจันทร์กวน เห็นได้ด้วยตาเปล่า ลุ้นเห็นลูกไฟสว่างวาบสูงสุด 50-100 ดวง-ชั่วโมง
ปรากฏการณ์ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์กลับมาสร้างความตื่นตาตื่นใจบนท้องฟ้าอีกครั้ง โดยปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้จะขึ้นสู่จุดสูงสุดในคืนวันที่ 12 สิงหาคม ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้ามืดของวันที่ 13 สิงหาคม ทัศนวิสัยการรับชมในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เนื่องจากตรงกับช่วงคืนเดือนมืด ส่งผลให้ท้องฟ้ามืดสนิทและไร้แสงจันทร์รบกวนการมองเห็น
ในช่วงที่ฝนดาวตกตกชุกที่สุด อาจมีดาวตกให้เห็นจำนวน 50-100 ดวง/ชั่วโมง หากสภาพแวดล้อมในการรับชมมีความเหมาะสม ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์เป็นเหตุการณ์ประจำปีที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีอัตราการตกที่สม่ำเสมอและมองเห็นได้ชัดเจน อีกทั้งยังมีชื่อเสียงจากการเกิดลูกไฟหรือดาวตกที่มีความสว่างเป็นพิเศษ ทิ้งรอยทางแสงเรืองรองไว้บนท้องฟ้า
ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์มีประวัติการสังเกตการณ์ย้อนหลังไปมากกว่า 2,000 ปี โดยชื่อของฝนดาวตกตั้งตามลักษณะที่ดูเสมือนพุ่งกระจายออกมาจากกลุ่มดาวเพอร์ซิอุสทางทิศเหนือ ตามตำนานเทพปกรณัมกรีก เพอร์ซิอุสคือนักรบผู้สังหารเมดูซ่า ทั้งนี้ ประชาชนไม่จำเป็นต้องค้นหากลุ่มดาวเพอร์ซิอุสเพื่อรับชม เนื่องจากดาวตกสามารถปรากฏให้เห็นได้ในทุกทิศทางของท้องฟ้า
สำหรับวิธีรับชมฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ให้ได้ผลดีที่สุด แนะนำให้หาสถานที่ที่มืดสนิทและไม่มีแสงไฟรบกวน ผู้ชมควรปล่อยให้ดวงตาปรับสภาพให้คุ้นชินกับความมืดประมาณ 20-30 นาที จากนั้นเพียงแหงนมองท้องฟ้าและเอนกายลงพักผ่อนด้วยความใจเย็น เพื่อเพลิดเพลินไปกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีนี้
ด้านหน่วยงานด้านดาราศาสตร์ในต่างประเทศเตรียมถ่ายทอดสดกิจกรรมชมฝนดาวตกผ่านทางยูทูบในวันที่ 13 สิงหาคมนี้ โดยศูนย์การบินอวกาศมาร์แชลจะใช้กล้องโทรทรรศน์ที่ติดตั้ง ณ หอสังเกตการณ์ดวงจันทร์และดาวตกอัตโนมัติ ร่วมถ่ายทอดภาพปรากฏการณ์ พร้อมนำเสนอภาพทิวทัศน์ท้องฟ้าจากสถานีอวกาศนานาชาติให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับชมพร้อมกัน
ที่มา: NASA
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