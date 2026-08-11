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อัยการรับสำนวน คดีฟอกเงิน “บิ๊กโจ๊ก-ภรรยา” โยงบัญชีม้าเว็บพนันออนไลน์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 15:51 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 15:51 น.
อัยการรับสำนวน คดีฟอกเงิน "บิ๊กโจ๊ก-ภรรยา" โยงบัญชีม้าเว็บพนันออนไลน์

ตำรวจส่งสำนวนฟ้อง “บิ๊กโจ๊ก” พร้อมภรรยา คดีร่วมกันฟอกเงิน โยงบัญชีม้าเครือข่ายเว็บพนัน จ่ายเบี้ยประกันชีวิตกว่า 1.7 ล้าน อัยการรับตัวพิจารณาสั่งคดีแล้ว

11 ส.ค. ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ ถนนรัชดาภิเษก พ.ต.อ.ธรรมศักดิ์ สารบุญ ผู้กำกับการ สน.บางรัก พร้อมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน นำตัว พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนางศิรินัดดา หักพาล ภรรยา พร้อมสำนวนการสอบสวนและความเห็นสมควรสั่งฟ้อง ส่งให้พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษพิจารณา ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน โดยการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินดังกล่าว

คดีนี้สืบเนื่องจากนายสุวิจักร ธรรมชัยพจน์ ผู้อำนวยการกองคดี 1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเส้นทางการเงินเข้าแจ้งความดำเนินคดี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ และนางศิรินัดดา ในความผิดฐานฟอกเงิน หลังตรวจสอบพบว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตของบุคคลทั้งสองจำนวน 8 กรมธรรม์ กับบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง มีการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ มาชำระค่างวดเบี้ยประกันชีวิตบางส่วน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,793,649 บาท

จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ต่อมา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ และนางศิรินัดดา ได้เวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้รับเงินคืนมา ก่อนมีการโอนเงินออกไปและถอนเป็นเงินสดในเวลาต่อมา

ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนได้ส่งมอบสำนวนคดีพร้อมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน ให้แก่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษเพื่อพิจารณามีคำสั่งต่อไป โดยฝ่ายอัยการได้รับสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาไว้เรียบร้อยแล้ว และมีการนัดหมายให้ผู้ต้องหาทั้งสองเดินทางมาฟังคำสั่งคดีต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 15:51 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 15:51 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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