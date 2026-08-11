อนุทิน สั่งห้ามพกปืน 100% ฝ่าฝืนเจอคุก เตือนยิงโจรบุกบ้านก็ผิด
นายกฯ อนุทิน สั่งห้ามพกปืนออกนอกบ้าน 100% ยกเว้นเจ้าหน้าที่รัฐ คุมเข้มนักกีฬายิงปืน ฝ่าฝืนเจอโทษคุก เร่งร่างกฎหมายใหม่ ย้ำยิงโจรบุกรุกบ้านก็ผิด
วันที่ 11 สิงหาคม 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เผยมาตรการควบคุมอาวุธปืน ล่าสุดสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ ปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เร่งร่าง พ.ร.บ.อาวุธปืนฉบับใหม่ พร้อมกำชับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติระงับการต่อใบอนุญาต ป.3 ป.4 และ ป.12 จนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของกฎหมายต้องสอบถามรองนายกรัฐมนตรีโดยตรง ส่วนแนวทางการปฏิบัติและบทลงโทษต้องมีความรุนแรงเด็ดขาดเพิ่มขึ้น สั่งการให้ทุกพื้นที่ตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดอย่างเข้มงวด เมื่อคืน 10 สิงหาคม ที่ผ่านมาจับกุมผู้กระทำผิดหลายคน คดีลักษณะนี้พนักงานสอบสวนจะคัดค้านการประกันตัวและต้องส่งตัวเข้าห้องขังทันที
ช่วงนี้ประชาชนทั่วไปพกพาอาวุธปืนรวมถึงเครื่องกระสุนไม่ได้เด็ดขาด กฎหมายใหม่จะครอบคลุมทั้งหมด อย่าหลงเชื่อคำแนะนำให้พกปืนไว้ป้องกันตัว เพราะปืนเป็นของร้อนและมักย้อนกลับมาทำร้ายตัวเอง
กรณีการลักลอบซื้อขายทางออนไลน์ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายขั้นรุนแรง มีโทษจำคุก รัฐบาลเตรียมหารือกับอัยการและศาลเพื่อขอความร่วมมือพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว เด็ดขาด และคัดค้านการประกันตัวตามขั้นตอน
ส่วนปืนเถื่อนหรือปืนผิดมืออย่างมรดกตกทอด รัฐบาลกำลังศึกษาการออกกฎหมายเปิดให้นำมาคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะมีบทยกเว้นโทษให้เพื่อแก้ปัญหา
อย่างไรก็ตาม ประชาชนทั่วไปห้ามนำปืนที่ถูกกฎหมายออกจากบ้าน 100% ยกเว้นเจ้าหน้าที่รัฐขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น หากพบฝ่าฝืนมีโทษจำคุก นักกีฬายิงปืนก็ไม่มีข้อยกเว้น ต้องฝากปืนไว้กับสนามซ้อม ซื้อกระสุนและตรวจสอบจำนวนให้ตรงกัน ห้ามพกพากลับออกมาเด็ดขาด หลายประเทศใช้มาตรการนี้และมีบทลงโทษรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต
ครอบครัวต้องช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมสมาชิกในบ้าน หากนำปืนออกมาข่มขู่หรือพกพาออกนอกบ้านถือว่าผิดกฎหมายทันที อ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ เตรียมตรวจสอบทีมผู้ติดตามรัฐมนตรีในทำเนียบรัฐบาล หากพบว่าไม่ใช่ตำรวจและไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วพกปืนจะปล่อยให้รับโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
นายกฯ ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราว เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองมีหน้าที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด แม้แต่การใช้ปืนยิงโจรในบ้านก็ถือเป็นความผิด กฎหมายไม่ได้คุ้มครองการกระทำ
อนุทิน ชาญวีรกูล มองว่าปืนไม่ใช่สิ่งดี การมีปืนใกล้ตัวอาจทำให้รู้สึกมีอำนาจเหนือผู้อื่น เมื่อเกิดความกดดันหรือบันดาลโทสะจะสร้างความเดือดร้อนให้สุจริตชนและเด็ก รัฐบาลมุ่งสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนเป็นหลัก หากมีปืนควรนำเครื่องกระสุนออก ถอดแม็กกาซีน แล้วเก็บใส่กล่องโชว์ไว้เท่านั้น
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