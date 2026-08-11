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เตรียมประสาน FBI ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกม “Roblox” วิเคราะห์มือปืนกราดยิงโรงเรียน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 14:50 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 14:50 น.

ตำรวจ เตรียมประสาน FBI ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกม Roblox วิเคราะห์มือปืนกราดยิงโรงเรียน แต่ยังไม่ได้ตัดประเด็นใด รวมถึงบูลลี่

นาย เชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 9 ศพ ว่า เรื่องคดีความเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนเรื่องการสอบรายละเอียดอื่นๆ อยู่ในขั้นขยายผล สอบปากคำพยานและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานว่ามีใครที่เกี่ยวข้องกับเด็กอีกหรือไม่ รวมถึงประเด็นการยุยงในโซเชียลมีเดียด้วย ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการลงพื้นที่ เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจคุณครูและนักเรียนแล้ว

พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยเพิ่มเติมว่าเบื้องต้นได้ประสานขอข้อมูลทางโซเชียลมีเดียจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) และ FBI เพื่อขอข้อมูลจากบริษัทโรบล็อกซ์ (Roblox) ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมต่อไป

นอกจากนี้จากการสอบสวนยังพบเครือข่ายและผู้เล่นเกมกับผู้ก่อเหตุ ประมาณ 4-5 คน อยู่ในประเทศไทย ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ ทั้งยังพบว่าเกมที่ผู้ก่อเหตุเล่นเป็นประจำมักจะเป็นเกมการต่อสู้ โดยได้มีการกู้คืนประวัติบางอย่างที่ได้มีการลบไป เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาเชื่อมโยงกันแล้ว

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดในการสอบสวนทิ้ง ทั้งการบูลลี่และสภาพแวดล้อม

สำหรับ Roblox นั้นเป็นเกมออนไลน์ชื่อดังที่เปิดอิสระให้ผู้เล่นสามารถสร้างเกมแนวใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นแนวต่อสู้ บริหาร แข่งรถยนต์ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 14:50 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 14:50 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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