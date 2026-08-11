ทราบตัวแล้ว นักเรียนส่งแชตขู่กราดยิง โรงเรียนดังเชียงใหม่ เร่งตามมือส่งภาพปืน
ทราบตัวแล้ว นักเรียนส่งแชตขู่กราดยิง โรงเรียนดังเชียงใหม่ เรียกผู้ปกครองสอบ เร่งตามนักเรียนอีกคนส่งภาพปืนลงกลุ่มแชต
จากกรณีมีข้อความสนทนาในกลุ่มไลน์ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาในลักษณะข่มขู่ว่าจะก่อเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนในวันที่ 11 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ส่งผลให้ผู้ปกครองและนักเรียนต่างพากันแตกตื่น เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่ผ่านมา
เช้าวันเดียวกันนี้ ทางโรงเรียนได้ประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.แม่ปิง มาตรึงกำลังบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสแกนกระเป๋านักเรียนทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน เนื่องจากวันดังกล่าวทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันแม่ ทำให้บรรยากาศภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างตึงเครียด
ทางโรงเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ปิง และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อสืบหาตัวผู้ที่ส่งข้อความดังกล่าว ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวนักเรียนคนหนึ่งที่ส่งข้อความข่มขู่ได้แล้ว
ส่วนนักเรียนอีกรายที่โพสต์ภาพเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนยังอยู่ระหว่างการติดตามตัว ขณะที่ผู้ปกครองจำนวนมากที่ทราบข่าวต่างเดินทางมารับบุตรหลานกลับบ้านด้วยความหวาดกลัว เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
ด้าน พล.ต.ต.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจสอบจนทราบตัวนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อความดังกล่าวแล้ว โดยเบื้องต้นได้ประสานและเชิญผู้ปกครองเข้ามาพูดคุยทำความเข้าใจในวันนี้ เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาสาเหตุที่แท้จริงของการส่งข้อความ
ขณะเดียวกัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกพื้นที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังบริเวณโรงเรียนทุกแห่งในจังหวัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองทุกฝ่าย
สำหรับข้อความที่ปรากฏในกลุ่มไลน์ ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องได้แล้ว จึงขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข้อมูลจากทางโรงเรียนและเจ้าหน้าที่เป็นหลัก งดส่งต่อข้อความที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกซึ่งอาจนำไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบได้
เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา ตำรวจในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมมือกับสถานศึกษาหลายแห่งในพื้นที่ จัดอบรมหลักสูตร “หนี ซ่อน สู้” ให้แก่นักเรียนและบุคลากรครู เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ สถานศึกษา บริษัท หรือองค์กรเอกชนใดที่สนใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถติดต่อไปยังตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่หรือสถานีตำรวจในพื้นที่ได้
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