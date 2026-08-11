ทางการอินโดฯ เผย พ่อแม่สมัยใหม่แห่ตั้งชื่อลูก “โนบิตะ-นารูโตะ” ตามการ์ตูนดัง
ทางการอินโดนีเซีย เผย พ่อแม่สมัยใหม่แห่ตั้งชื่อ โนบิตะ หรือ นารูโตะ ตามการ์ตูนญี่ปุ่นดัง ชี้คนรุ่นใหม่เริ่มมองว่าไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อตามขนบดั้งเดิม
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม สำนักข่าว เจแปนไทมส์ รายงานว่า ทางการอินโดนีเซีย ออกมาเปิดเผยสถิติการตั้งชื่อลูกในประเทศอินโดนีเซีย โดยระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาวัฒนธรรมญี่ปุ่นมีผลกับการตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่
โดยทางการอินโดฯบอกว่า มีเด็กเกิดใหม่ชื่อโนบิตะ 181 คน, โดราเอม่อน อีก 16 คน นอกจากนี้ยังมีเด็กเกิดใหม่ที่ชื่อ “อุซุมากิ” หรือ “นารูโตะ” ตัวการ์ตูนดังจากนารูโตะ รวมแล้ว 347 คน ในสถิติยังระบุด้วยว่า “ซาซึเกะ” คู่แข่งคนสำคัญของนารูโตะก็เป็นชื่อที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน
ขณะที่มีพ่อแม่เลือกตั้งชื่อลูกว่า “ลูฟี่” ตัวเอกจากการ์ตูนชุดวันพีชจำนวน 79 คน
สื่ออินโดนีเซียมองว่าการตั้งชื่อเช่นนี้สะท้อนว่าขนบธรรมเทียมในการตั้งชื่อนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งมองว่า ไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อตามธรรมเนียมดั้งเดิมของอินโดนีเซียแล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 3 ก.ย. วันเกิดโดราเอมอน แมวฟ้าเพื่อนซี้โนบิตะ อายุครบ 55 ปี
- โคตรดี! ROAD OF NARUTO คลิปฉลองครบรอบ 20 ปีนารูโตะ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: