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ทางการอินโดฯ เผย พ่อแม่สมัยใหม่แห่ตั้งชื่อลูก “โนบิตะ-นารูโตะ” ตามการ์ตูนดัง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 14:32 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 14:53 น.

ทางการอินโดนีเซีย เผย พ่อแม่สมัยใหม่แห่ตั้งชื่อ โนบิตะ หรือ นารูโตะ ตามการ์ตูนญี่ปุ่นดัง ชี้คนรุ่นใหม่เริ่มมองว่าไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อตามขนบดั้งเดิม

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม สำนักข่าว เจแปนไทมส์ รายงานว่า ทางการอินโดนีเซีย ออกมาเปิดเผยสถิติการตั้งชื่อลูกในประเทศอินโดนีเซีย โดยระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาวัฒนธรรมญี่ปุ่นมีผลกับการตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่

โดยทางการอินโดฯบอกว่า มีเด็กเกิดใหม่ชื่อโนบิตะ 181 คน, โดราเอม่อน อีก 16 คน นอกจากนี้ยังมีเด็กเกิดใหม่ที่ชื่อ “อุซุมากิ” หรือ “นารูโตะ” ตัวการ์ตูนดังจากนารูโตะ รวมแล้ว 347 คน ในสถิติยังระบุด้วยว่า “ซาซึเกะ” คู่แข่งคนสำคัญของนารูโตะก็เป็นชื่อที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน

ขณะที่มีพ่อแม่เลือกตั้งชื่อลูกว่า “ลูฟี่” ตัวเอกจากการ์ตูนชุดวันพีชจำนวน 79 คน

สื่ออินโดนีเซียมองว่าการตั้งชื่อเช่นนี้สะท้อนว่าขนบธรรมเทียมในการตั้งชื่อนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งมองว่า ไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อตามธรรมเนียมดั้งเดิมของอินโดนีเซียแล้ว

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 14:32 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 14:53 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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