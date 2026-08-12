เตือนสติฝรั่งโลกสวย! ยูทูบเบอร์แฉ คนต่างชาติตกอับในไทย เพราะประเมินค่าใช้จ่ายผิด
ตือนสติสายย้ายประเทศ! ยูทูบเบอร์ตะวันตกแฉ “ภัยเงียบ” คนต่างชาติตกอับในไทย เพราะประเมินค่าใช้จ่ายผิด อาชีพครูเงินเดือนไม่พอก้าวหน้า ต้องอัปสกิล
พูดถึงอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ (Expats) เมื่อผู้สร้างคอนเทนต์ชาวตะวันตกรายหนึ่งได้ออกมาเผยแพร่วิดีโอเตือนสติเกี่ยวกับการย้ายมาตั้งรกรากในประเทศไทย หลังพบปรากฏการณ์คนชาติตะวันตกจำนวนมากต้อง “พ่ายแพ้และหอบเสื่อผืนหมอนใบกลับบ้าน” เพียงเพราะขาดการวางแผนทางการเงินและหลงเชื่อภาพฝันบนโซเชียลมีเดีย
เจ้าของวิดีโอชี้ว่า ปัญหาใหญ่ที่สุดของชาวต่างชาติที่ล้มเหลวในไทยคือการ “ประเมินเรื่องเงินต่ำเกินไป” หลายคนเชื่อคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียที่ปั่นกระแสว่า “แค่เก็บเงินได้ราว 15,000 – 20,000 ดอลลาร์ (ราว 500,000 – 700,000 บาท) ก็สามารถมาใช้ชีวิตอยู่อย่างราชาในไทยได้แล้ว” ซึ่งเจ้าของวิดีโอมองว่าเป็นความคิดที่ผิดถนัด หากคิดจะมาผลาญเงินเก็บไปเรื่อยๆ แล้วค่อยมาตายเอาดาบหน้าด้วยการหางานทำในไทย
นอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนและค่าครองชีพที่ดูเหมือนจะถูก ยังสร้าง “ภาพลวงตา” ให้คนต่างชาติใช้จ่ายเพลิดเพลินเกินตัว ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยว ปาร์ตี้ หรือการออกเดต ซึ่งไม่ได้ถูกอย่างที่คิดหากทำเป็นประจำ จนเงินหมดบัญชีโดยไม่รู้ตัว
อาชีพ “ครูสอนภาษา” กับกับดักรายได้ชนเพดาน
วิดีโอยังได้ชี้ให้เห็นถึงอาชีพยอดฮิตอย่าง “ครูสอนภาษาอังกฤษ” ว่าอาชีพนี้อาจเหมาะกับวัยรุ่นช่วงอายุ 18–20 ปีที่ต้องการหาประสบการณ์ชีวิต แต่ไม่ใช่อาชีพที่ยั่งยืนสำหรับการสร้างอนาคตในระยะยาว
จากประสบการณ์ที่เขาได้เจอกับครูสอนภาษาในเชียงใหม่ ซึ่งได้เงินเดือนเฉลี่ยเพียง 33,000 – 35,000 บาท (ประมาณ 850 – 1,000 ดอลลาร์) แม้จะเพียงพอต่อการเช่าห้องพักเล็กๆ และประคองชีวิตไปวันๆ แต่ก็ยากที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่ากับอยู่ประเทศบ้านเกิด ยิ่งไปกว่านั้น บางคนไม่มีวุฒิการศึกษาตรงสาย ทำได้เพียงถือใบรับรอง TEFL ทั่วไป ทำให้ยากที่จะขยับขยายไปสอนในโรงเรียนอินเตอร์ที่มีรายได้สูงกว่า
ปรากฏการณ์ “ขอทานออนไลน์” (e-Begging) และคนไร้บ้าน
สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือ ความพยายามที่จะอยู่อย่างสุ่มเสี่ยงเพียงเพื่อไม่ต้องกลับบ้าน บางคนพยายามทำทุกวิถีทางจนถึงขั้นเฉียดไร้บ้าน หรือกลายเป็น ขอทานออนไลน์
เจ้าของคลิปได้ยกตัวอย่างชายชาวตะวันตกวัยกว่า 40 ปี ที่โพสต์ขอเงินและขอที่อยู่อาศัยฟรีจากคนไทยในโซเชียลเนื่องจากเงินหมด ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น่าสลดใจอย่างยิ่ง สำหรับคนที่มาจากประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีต้นทุนชีวิตและโอกาสทางเศรษฐกิจสูงกว่า
คำแนะนำสำหรับคนที่อยากมาใช้ชีวิตในไทยอย่างยั่งยืน
เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในประเทศไทยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างราบรื่น ผู้โพสต์ได้ให้คำแนะนำที่สำคัญไว้ว่า อย่าลาออกจากงานมาเสี่ยงโดยไม่มีแผน ควรพัฒนาทักษะ อบรมเอาใบรับรองต่างๆ เพื่อให้ได้งานที่ทำจากระยะไกล หรือทำงานออนไลน์ที่มีรายได้มั่นคงจากประเทศบ้านเกิด ก่อนจะย้ายมา
ตั้งงบประมาณและมีเงินสำรอง ต้องมีเข็มทิศทางการเงินที่ชัดเจน รู้ว่าเงินออกไปทางไหน และมีจุดตัดงบเตือนตัวเองล่วงหน้า ไม่ใช่รอให้เงินหมดถัง
อย่าหวังพึ่งพาคนอื่น ห้ามฝากชีวิตไว้กับครอบครัว เพื่อน หรือคนท้องถิ่นในการเป็นแผนสำรองยามตกอับ
มาเที่ยวสั้นๆ เพื่อทดสอบก่อน แนะนำให้เดินทางมาท่องเที่ยวชั่วคราวก่อน เพื่อทดสอบว่าชอบสไตล์การใช้ชีวิตจริงหรือไม่ ก่อนจะตัดสินใจย้ายมาอยู่ยาว
“ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมมากเมื่อคุณมีเงิน…” ผู้โพสต์สรุปทิ้งท้าย พร้อมเตือนสติชาวเน็ตว่าอย่าให้ความอยากย้ายประเทศบังตาจนลืมวางรากฐานทางการเงินและอาชีพให้มั่นคงเสียก่อน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลสิงคโปร์ สั่งปรับเงินวัยรุ่นฝรั่งเศส เล่นพิเรนทร์อัดคลิปเลียหลอดในตู้กดน้ำส้ม
- นศ.ต่างชาติในไทยอัดคลิปขอความเป็นธรรม โดนลูกหลงจากอุบัติเหตุรถชน ไร้คำขอโทษ-การเยียวยา
- ไฟป่าถล่มชายฝั่งฝรั่งเศส นักท่องเที่ยวแตกฮือ วิ่งหนีกว่าหมื่นคน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: