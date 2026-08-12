เศรษฐกิจ

เตือนสติฝรั่งโลกสวย! ยูทูบเบอร์แฉ คนต่างชาติตกอับในไทย เพราะประเมินค่าใช้จ่ายผิด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ส.ค. 2569 07:25 น.| อัปเดต: 12 ส.ค. 2569 07:25 น.

ตือนสติสายย้ายประเทศ! ยูทูบเบอร์ตะวันตกแฉ “ภัยเงียบ” คนต่างชาติตกอับในไทย เพราะประเมินค่าใช้จ่ายผิด อาชีพครูเงินเดือนไม่พอก้าวหน้า ต้องอัปสกิล

พูดถึงอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ (Expats) เมื่อผู้สร้างคอนเทนต์ชาวตะวันตกรายหนึ่งได้ออกมาเผยแพร่วิดีโอเตือนสติเกี่ยวกับการย้ายมาตั้งรกรากในประเทศไทย หลังพบปรากฏการณ์คนชาติตะวันตกจำนวนมากต้อง “พ่ายแพ้และหอบเสื่อผืนหมอนใบกลับบ้าน” เพียงเพราะขาดการวางแผนทางการเงินและหลงเชื่อภาพฝันบนโซเชียลมีเดีย

เจ้าของวิดีโอชี้ว่า ปัญหาใหญ่ที่สุดของชาวต่างชาติที่ล้มเหลวในไทยคือการ “ประเมินเรื่องเงินต่ำเกินไป” หลายคนเชื่อคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียที่ปั่นกระแสว่า “แค่เก็บเงินได้ราว 15,000 – 20,000 ดอลลาร์ (ราว 500,000 – 700,000 บาท) ก็สามารถมาใช้ชีวิตอยู่อย่างราชาในไทยได้แล้ว” ซึ่งเจ้าของวิดีโอมองว่าเป็นความคิดที่ผิดถนัด หากคิดจะมาผลาญเงินเก็บไปเรื่อยๆ แล้วค่อยมาตายเอาดาบหน้าด้วยการหางานทำในไทย

นอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนและค่าครองชีพที่ดูเหมือนจะถูก ยังสร้าง “ภาพลวงตา” ให้คนต่างชาติใช้จ่ายเพลิดเพลินเกินตัว ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยว ปาร์ตี้ หรือการออกเดต ซึ่งไม่ได้ถูกอย่างที่คิดหากทำเป็นประจำ จนเงินหมดบัญชีโดยไม่รู้ตัว

อาชีพ “ครูสอนภาษา” กับกับดักรายได้ชนเพดาน

วิดีโอยังได้ชี้ให้เห็นถึงอาชีพยอดฮิตอย่าง “ครูสอนภาษาอังกฤษ” ว่าอาชีพนี้อาจเหมาะกับวัยรุ่นช่วงอายุ 18–20 ปีที่ต้องการหาประสบการณ์ชีวิต แต่ไม่ใช่อาชีพที่ยั่งยืนสำหรับการสร้างอนาคตในระยะยาว

จากประสบการณ์ที่เขาได้เจอกับครูสอนภาษาในเชียงใหม่ ซึ่งได้เงินเดือนเฉลี่ยเพียง 33,000 – 35,000 บาท (ประมาณ 850 – 1,000 ดอลลาร์) แม้จะเพียงพอต่อการเช่าห้องพักเล็กๆ และประคองชีวิตไปวันๆ แต่ก็ยากที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่ากับอยู่ประเทศบ้านเกิด ยิ่งไปกว่านั้น บางคนไม่มีวุฒิการศึกษาตรงสาย ทำได้เพียงถือใบรับรอง TEFL ทั่วไป ทำให้ยากที่จะขยับขยายไปสอนในโรงเรียนอินเตอร์ที่มีรายได้สูงกว่า

ปรากฏการณ์ “ขอทานออนไลน์” (e-Begging) และคนไร้บ้าน

สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือ ความพยายามที่จะอยู่อย่างสุ่มเสี่ยงเพียงเพื่อไม่ต้องกลับบ้าน บางคนพยายามทำทุกวิถีทางจนถึงขั้นเฉียดไร้บ้าน หรือกลายเป็น ขอทานออนไลน์

เจ้าของคลิปได้ยกตัวอย่างชายชาวตะวันตกวัยกว่า 40 ปี ที่โพสต์ขอเงินและขอที่อยู่อาศัยฟรีจากคนไทยในโซเชียลเนื่องจากเงินหมด ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น่าสลดใจอย่างยิ่ง สำหรับคนที่มาจากประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีต้นทุนชีวิตและโอกาสทางเศรษฐกิจสูงกว่า

คำแนะนำสำหรับคนที่อยากมาใช้ชีวิตในไทยอย่างยั่งยืน

เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในประเทศไทยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างราบรื่น ผู้โพสต์ได้ให้คำแนะนำที่สำคัญไว้ว่า อย่าลาออกจากงานมาเสี่ยงโดยไม่มีแผน ควรพัฒนาทักษะ อบรมเอาใบรับรองต่างๆ เพื่อให้ได้งานที่ทำจากระยะไกล หรือทำงานออนไลน์ที่มีรายได้มั่นคงจากประเทศบ้านเกิด ก่อนจะย้ายมา

ตั้งงบประมาณและมีเงินสำรอง ต้องมีเข็มทิศทางการเงินที่ชัดเจน รู้ว่าเงินออกไปทางไหน และมีจุดตัดงบเตือนตัวเองล่วงหน้า ไม่ใช่รอให้เงินหมดถัง

อย่าหวังพึ่งพาคนอื่น ห้ามฝากชีวิตไว้กับครอบครัว เพื่อน หรือคนท้องถิ่นในการเป็นแผนสำรองยามตกอับ

มาเที่ยวสั้นๆ เพื่อทดสอบก่อน แนะนำให้เดินทางมาท่องเที่ยวชั่วคราวก่อน เพื่อทดสอบว่าชอบสไตล์การใช้ชีวิตจริงหรือไม่ ก่อนจะตัดสินใจย้ายมาอยู่ยาว

“ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมมากเมื่อคุณมีเงิน…” ผู้โพสต์สรุปทิ้งท้าย พร้อมเตือนสติชาวเน็ตว่าอย่าให้ความอยากย้ายประเทศบังตาจนลืมวางรากฐานทางการเงินและอาชีพให้มั่นคงเสียก่อน

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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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