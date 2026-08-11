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จำได้ไหม? หนูน้อย Baby Shark โตเป็นหนุ่มแล้ว จ่อเดบิวต์ศิลปิน K-POP 20 ส.ค.นี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 21:01 น.
จำได้ไหม? หนูน้อย Baby Shark โตเป็นหนุ่มแล้ว จ่อเดบิวต์ศิลปิน K-POP 20 ส.ค.นี้

จำได้ไหม? “พัค กอนรยอง” หนูน้อย Baby Shark เพลงฮิตหมื่นล้านวิว โตเป็นหนุ่มแล้ว จ่อเดบิวต์ศิลปิน K-POP 20 ส.ค.นี้

พัค กอนรยอง (Park Geon-roung) หนูน้อยจากมิวสิกวิดีโอเพลงยอดฮิต Baby Shark เตรียมเปิดตัวเป็นศิลปินเคป็อปอย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อในวงการว่า “Baby Shark Boy” โปรเจกต์นี้ถือเป็นการกลับมาสร้างผลงานอีกครั้ง หลังจากมิวสิกวิดีโอต้นฉบับประสบความสำเร็จไปทั่วโลกเมื่อ 10 ปีก่อน

พัค กอนรยอง ปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอ Baby Shark Dance ของบริษัท Pinkfong จากประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี 2016 โดยสวมชุดนอนลายฟันฉลามเต้นประกอบเพลงจังหวะสนุกสนาน มิวสิกวิดีโอเพลงดังกล่าวมียอดเข้าชมทะลุ 1.7 หมื่นล้านครั้งเมื่อนับถึงปี 2026 และครองตำแหน่งวิดีโอที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดบนแพลตฟอร์มยูทูบ

พัค กอนรยอง ในมิวสิกวิดีโอ Baby Shark เมื่อปี 2016
YT/ Baby Shark – Pinkfong Kids’ Songs & Stories

Baby Shark Boy กำหนดปล่อยผลงานซิงเกิลแรกในชื่อเพลง “Wave” วันที่ 20 สิงหาคม 2026 โดยเพลง Wave ได้จูฮอน สมาชิกวงเคป็อป Monsta X มาร่วมสร้างสีสันในผลงานครั้งนี้ด้วย ต้นสังกัดปล่อยวิดีโอทีเซอร์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา แสดงให้เห็นเพลงต้นฉบับในช่วงสั้นๆ ก่อนตัดสลับเป็นภาพพัค กอนรยอง โชว์ทักษะการเต้นและร้องเพลงอย่างเต็มรูปแบบ

บริษัท Pinkfong มีส่วนร่วมโดยตรงกับโปรเจกต์ Baby Shark Boy พร้อมเดินหน้าโปรโมตผลงานผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการ ตัวแทนจากบริษัท Pinkfong ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว The Korea Herald ของเกาหลีใต้ว่า โปรเจกต์นี้เป็นการเปิดโอกาสให้พัค กอนรยอง ได้นำเสนอเรื่องราวของตัวเองผ่านบทเพลง

ทีเซอร์เพลง Wave ของศิลปินหน้าใหม่ Baby Shark Boy
YT/ Baby Shark Boy

นอกจากนี้ บริษัท Pinkfong ยังวางแผนเผยแพร่สารคดีเบื้องหลังการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์เดบิวต์ในครั้งนี้ด้วย เปิดโอกาสให้แฟนเพลงได้ติดตามพัฒนาการของเด็กชายชุดฉลามที่เติบโตขึ้นมาเป็นศิลปินเคป็อปหน้าใหม่

ที่มา: cna

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 21:01 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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