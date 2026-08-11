จำได้ไหม? หนูน้อย Baby Shark โตเป็นหนุ่มแล้ว จ่อเดบิวต์ศิลปิน K-POP 20 ส.ค.นี้
จำได้ไหม? “พัค กอนรยอง” หนูน้อย Baby Shark เพลงฮิตหมื่นล้านวิว โตเป็นหนุ่มแล้ว จ่อเดบิวต์ศิลปิน K-POP 20 ส.ค.นี้
พัค กอนรยอง (Park Geon-roung) หนูน้อยจากมิวสิกวิดีโอเพลงยอดฮิต Baby Shark เตรียมเปิดตัวเป็นศิลปินเคป็อปอย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อในวงการว่า “Baby Shark Boy” โปรเจกต์นี้ถือเป็นการกลับมาสร้างผลงานอีกครั้ง หลังจากมิวสิกวิดีโอต้นฉบับประสบความสำเร็จไปทั่วโลกเมื่อ 10 ปีก่อน
พัค กอนรยอง ปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอ Baby Shark Dance ของบริษัท Pinkfong จากประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี 2016 โดยสวมชุดนอนลายฟันฉลามเต้นประกอบเพลงจังหวะสนุกสนาน มิวสิกวิดีโอเพลงดังกล่าวมียอดเข้าชมทะลุ 1.7 หมื่นล้านครั้งเมื่อนับถึงปี 2026 และครองตำแหน่งวิดีโอที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดบนแพลตฟอร์มยูทูบ
Baby Shark Boy กำหนดปล่อยผลงานซิงเกิลแรกในชื่อเพลง “Wave” วันที่ 20 สิงหาคม 2026 โดยเพลง Wave ได้จูฮอน สมาชิกวงเคป็อป Monsta X มาร่วมสร้างสีสันในผลงานครั้งนี้ด้วย ต้นสังกัดปล่อยวิดีโอทีเซอร์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา แสดงให้เห็นเพลงต้นฉบับในช่วงสั้นๆ ก่อนตัดสลับเป็นภาพพัค กอนรยอง โชว์ทักษะการเต้นและร้องเพลงอย่างเต็มรูปแบบ
บริษัท Pinkfong มีส่วนร่วมโดยตรงกับโปรเจกต์ Baby Shark Boy พร้อมเดินหน้าโปรโมตผลงานผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการ ตัวแทนจากบริษัท Pinkfong ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว The Korea Herald ของเกาหลีใต้ว่า โปรเจกต์นี้เป็นการเปิดโอกาสให้พัค กอนรยอง ได้นำเสนอเรื่องราวของตัวเองผ่านบทเพลง
นอกจากนี้ บริษัท Pinkfong ยังวางแผนเผยแพร่สารคดีเบื้องหลังการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์เดบิวต์ในครั้งนี้ด้วย เปิดโอกาสให้แฟนเพลงได้ติดตามพัฒนาการของเด็กชายชุดฉลามที่เติบโตขึ้นมาเป็นศิลปินเคป็อปหน้าใหม่
ที่มา: cna
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