ข่าวในพระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ รับการถวายรายงานผลสร้างรั้ว-หลุมหลบภัย ทรงห่วงใยชายแดน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 14:25 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 14:25 น.
ผบ.ทสส. เข้าเฝ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ถวายรายงานผลสร้างรั้วชายแดน

ผบ.ทสส. เข้าเฝ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ถวายความคืบหน้าพระราชทานเงินจากกองทุนหทัยทิพย์ สร้างถนนตรวจการณ์ รั้วและหลุมหลบภัยใน 5 จังหวัดชายแดน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกและผู้เกี่ยวข้อง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การเข้าเฝ้าฯ ครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กราบทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณชายแดน ซึ่งกองทัพไทยได้รับพระราชทานเงินสนับสนุนจาก กองทุนหทัยทิพย์ ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ โดยมีรายละเอียดความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

กองทัพไทยสร้างเส้นทางลำเลียงวัสดุและเครื่องจักรจากฐานปฏิบัติการที่ 6 ถึงหลักเขตแดนที่ 52 ระยะทาง 1.23 กิโลเมตร และสร้างถนนตรวจการณ์เชื่อมหลักเขตแดนที่ 52 ถึง 59 อีก 8.38 กิโลเมตร รวมระยะทางก่อสร้างถนนทั้งสิ้น 9.61 กิโลเมตร

พร้อมทั้งดำเนินการสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลวดหนามหีบเพลงความสูง 3.35 เมตร คู่ขนานไปกับแนวถนนตรวจการณ์ตั้งแต่หลักเขตแดนที่ 52 ถึง 54 เสร็จสมบูรณ์แล้วระยะทาง 1.31 กิโลเมตร และเตรียมแผนสร้างเพิ่มเติมตั้งแต่หลักเขตแดนที่ 54 ถึง 55 อีก 3.45 กิโลเมตร

ผบ.ทสส. เข้าเฝ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ถวายรายงานผลสร้างรั้วชายแดน
ภาพจาก Facebook : กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters

มีการสร้างบังเกอร์หลุมบุคคลให้กองกำลังป้องกันชายแดนจำนวน 100 หลัง และสร้างหลุมหลบภัยให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจำนวน 40 หลัง ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด

พลเอก อุกฤษฎ์ สำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระราชทานพระนโยบายและทุนทรัพย์ นับเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญแก่กำลังพลในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ รวมถึงช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดน

กองทัพไทยจะน้อมนำพระประสงค์ไปปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนต่อไป

กองทัพไทยกราบทูลรายงานความคืบหน้าการใช้เงินทุนหทัยทิพย์

ผบ.ทสส. ถวายรายงานกรมพระศรีสวางควัฒนฯ อัปเดตผลสร้างรั้วชายแดนและหลุมหลบภัย-2
ภาพจาก Facebook : กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters
ผบ.ทสส. ถวายรายงานกรมพระศรีสวางควัฒนฯ อัปเดตผลสร้างรั้วชายแดนและหลุมหลบภัย
ภาพจาก Facebook : กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters

ข้อมูลจาก : กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 14:25 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 14:25 น.
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