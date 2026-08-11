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แบคทีเรียกินเนื้อคน ดับแล้ว 7 ศพในสหรัฐฯ เตือนระวังเชื้อ “Vibrio vulnificus” ระบาดช่วงฤดูร้อน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 13:28 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 13:28 น.
แบคทีเรียกินเนื้อคน ดับแล้ว 7 ศพในสหรัฐฯ เตือนระวังเชื้อ "Vibrio vulnificus" ระบาดช่วงฤดูร้อน

แบคทีเรียกินเนื้อคน คร่าชีวิตแล้ว 7 รายในสหรัฐฯ เตือนระวังเชื้อ “Vibrio vulnificus” ระบาดช่วงฤดูร้อน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์ด้านสาธารณสุขในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐฟลอริดาและรัฐลุยเซียนา ยืนยัน ผู้ติดเชื้อแบคทีเรีย Vibrio vulnificus หรือที่รู้จักกันในชื่อ “แบคทีเรียกินเนื้อคน” เสียชีวิตแล้วรวม 7 รายในปีนี้

กรมสาธารณสุขรัฐลุยเซียนา เปิดเผยข้อมูลว่า ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อในรัฐแล้ว 9 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 5 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติของรัฐถึงสี่เท่า โดยผู้ป่วยทั้ง 9 รายต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งหมดมีโรคประจำตัว และติดเชื้อจากการที่บาดแผลเปิดสัมผัสกับน้ำทะเลโดยตรง ขณะที่รัฐฟลอริดาตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย 14 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย

แบคทีเรีย Vibrio vulnificus เป็นเชื้อที่พบได้ตามธรรมชาติในแหล่งน้ำเค็มและน้ำกร่อยที่มีอุณหภูมิอุ่น โดยเฉพาะในบริเวณอ่าวเม็กซิโก นี่ไม่ใช่เชื้อชนิดใหม่ แต่จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม เนื่องจากอุณหภูมิน้ำที่สูงขึ้น

ช่องทางการติดเชื้อหลักมี 2 ทาง คือ การรับประทานอาหารทะเลประเภทหอยเปลือกคู่ที่ดิบหรือไม่สุกดี โดยเฉพาะหอยนางรม และการนำบาดแผลเปิดไปสัมผัสกับน้ำทะเลที่มีเชื้อปนเปื้อน อย่างไรก็ตาม เชื้อชนิดนี้ไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้

ฉายา “แบคทีเรียกินเนื้อคน” มีที่มาจากอาการติดเชื้อรุนแรงบริเวณบาดแผลที่เรียกว่า ภาวะเนื้อตายเน่า (necrotizing fasciitis) ซึ่งเชื้อจะทำลายผิวหนังและเนื้อเยื่อรอบบาดแผลอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่รุนแรงอาจจำเป็นต้องตัดอวัยวะเพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อ จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) ระบุว่า ผู้ติดเชื้อประมาณ 1 ใน 5 เสียชีวิต โดยบางรายเสียชีวิตภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมงหลังเริ่มมีอาการ

กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรครุนแรง ได้แก่ ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยโรคตับ โรคเบาหวาน หรือโรคเรื้อรังอื่นๆ ส่วนผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงอาจติดเชื้อได้เช่นกันแต่จะมีอาการเบากว่า ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตทั้ง 9 รายในรัฐลุยเซียนาล้วนเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวเดิมอยู่แล้ว

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการเปิดแผลสัมผัสน้ำทะเล ห้ามรับประทานหอยเปลือกคู่ดิบเนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบการปนเปื้อนด้วยตาเปล่า และหากสัมผัสน้ำทะเลหรืออาหารทะเลดิบให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันที สำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเรื้อรัง ควรงดเว้นการลงเล่นน้ำทะเลในช่วงฤดูร้อน และหากพบอาการติดเชื้อ ลุกลาม มีไข้ หนาวสั่น หรือผิวหนังแดงร้อน กลายเป็นสีคล้ำและมีพุพอง ให้รีบพบแพทย์โดยด่วน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 13:28 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 13:28 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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