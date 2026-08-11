กำหนดการ “ฮลุน โซโล่” วันสุดท้าย ก่อนเดินทางไกล ครอบครัวขอบคุณทุกกำลังใจ
กำหนดการ “ฮลุน โซโล่” วันสุดท้าย ก่อนเดินทางไกลวันนี้ ครอบครัวขอบคุณทุกกำลังใจ และทุกการช่วยเหลือ
11 ส.ค. 2569 บรรยากาศที่วัดรังษีชัชวาล จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับประกอบพิธีฌาปนกิจ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง โดยทางวัดได้จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัว ญาติ เพื่อน และผู้ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยอย่างเรียบร้อย
พิธีในวันนี้ถือเป็นโอกาสให้บุคคลใกล้ชิดและผู้ที่เคยติดตามผลงานของฮลุน โซโล่ ได้ร่วมแสดงความอาลัยและส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้าย ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าของครอบครัวและผู้มาร่วมงาน
ขณะที่พี่ชายของ ฮลุน โพสต์ข้อความแจ้งกำหนดการในวันนี้ว่า วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2569 ณ วัดรังษีชัชวาลย์ วันนี้ ร่างของน้องจะเคลื่อนเข้าสู่พิธีฌาปนกิจ เวลาประมาณ 12.15 น. และพิธีอาจจะแล้วเสร็จประมาณ 17.00 น. ทั้งนี้ เวลาและกำหนดการอาจมีการคลาดเคลื่อนตามขั้นตอนและความเหมาะสมของพิธี จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันครับ
ในโอกาสนี้ ทางครอบครัวขอกราบขอบพระคุณแฟนคลับของน้อง หน่วยงาน องค์กร ตลอดจนพี่ ๆ น้อง ๆ และทุก ๆ ท่านที่เมตตาและอยู่เคียงข้างครอบครัวมาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งต่อความช่วยเหลือ ทั้งการนำ สิ่งของ เครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดงานและพิธีบำเพ็ญกุศล มาร่วมกัน รวมถึงทุกท่านที่ติดต่อเข้ามาเพื่อร่วมทำบุญ จัดโรงทาน หรือให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ
บางท่านอาจไม่ได้มีโอกาสมาร่วมงานด้วยตนเอง แต่ยังส่งน้ำใจและความปรารถนาดีมายังครอบครัว สิ่งเหล่านี้มีความหมายกับพวกเรามาก และเป็นกำลังใจสำคัญในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้
วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่ครอบครัวจะได้ส่งน้องเป็นครั้งสุดท้าย และพวกเรารู้สึกซาบซึ้งใจอย่างที่สุดที่ตลอดเส้นทางที่ผ่านมา มีผู้คนมากมายคอยช่วยเหลือและร่วมส่งน้องด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดี ทางครอบครัวขอขอบพระคุณทุกน้ำใจ ทุกความช่วยเหลือ และทุกกำลังใจจากใจจริงครับ
ขอให้บุญกุศลและความดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ ส่งผลกลับไปยังทุกท่านและครอบครัว ให้มีแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง และพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิตครับท ด้วยความขอบพระคุณจากหัวใจ ครอบครัวของน้อง
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