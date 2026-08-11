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เผยผลชันสูตร “พ.ต.อ.ธงชัย” หลังถูก “ฉลอง” ยิงดับ กระสุนโดนหลอดเลือดแดง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 13:49 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 13:49 น.

เผยผลชันสูตร พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี หลังถูก ฉลอง เรี่ยวแรง ยิงเสียชีวิต กระสุนโดนหลอดเลือดแดง

จากที่ปรากฎภาพของนายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ที่ก่อเหตุยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิต และทางเจ้าหน้าที่ได้นำตัวฝากขังนั้น

ล่าสุด พล.ต.ต.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยผลการชันสูตรเบื้องต้นร่างของ พ.ต.อ.ธงชัย พบว่า มีบาดแผลจากกระสุนปืน โดยกระสุนมีทั้งที่ฝังอยู่ภายในร่างกายและทะลุออก โดยบาดแผลสำคัญอยู่บริเวณลำคอ ซึ่งกระสุนทำให้หลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณดังกล่าวได้รับบาดเจ็บ ส่งผลให้เสียเลือดเป็นจำนวนมาก และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิต

เมื่อถามถึงจำนวนกระสุนที่เข้าสู่ร่างกาย ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา ระบุว่า มีทั้งลักษณะที่ฝังอยู่และทะลุออก แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในขณะนี้

ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับวิถีกระสุน จุดเข้า-ออก รวมถึงข้อมูลทางนิติเวชที่เกี่ยวข้อง ได้ประสานกับพนักงานสอบสวนแล้ว โดยจะส่งข้อมูลเบื้องต้นให้พนักงานสอบสวนใช้ประกอบการดำเนินคดีต่อไป

ขณะที่ครอบครัวไม่ได้ร้องขอให้ตรวจพิสูจน์เพิ่มเติม โดยการชันสูตรดำเนินการตามขั้นตอนปกติเช่นเดียวกับผู้เสียชีวิตรายอื่น และขณะนี้การชันสูตรเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมส่งมอบร่างให้กับญาติเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

สำหรับประเด็นว่า บาดแผลบริเวณหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ลำคอ สอดคล้องกับการที่โรงพยาบาลต้องระดมเลือดเพื่อช่วยเหลือหรือไม่ ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา ระบุว่า มีความเป็นไปได้ เนื่องจากหลอดเลือดบริเวณดังกล่าวมีเลือดไหลเวียนในปริมาณมาก จึงสามารถทำให้เสียเลือดได้มากในเวลาอันรวดเร็ว ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการก่อเหตุ ระยะยิง หรือวิถีกระสุน จะเป็นข้อมูลที่พนักงานสอบสวนต้องนำผลการตรวจทางนิติเวชไปประกอบการสืบสวนสอบสวนต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 13:49 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 13:49 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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