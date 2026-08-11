ข่าว

เปิดข้อหาหนัก “อู๋จุน” ทีมงานแจ้งความกองปราบฯ ตร.จ่อออกหมายเรียกครั้งที่ 2

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 13:19 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 13:19 น.

“เอกภพ” นำอดีตทีมงานแจ้งความกองปราบฯ เอาผิด “อู๋จุน” สตรีมเมอร์ดังทำร้าย-อนาจาร ตร.ขอนแก่นจ่อหมายเรียกครั้งที่ 2

นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด พากลุ่มอดีตพนักงานและทีมงาน เข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ “อู๋จุน” อินฟลูเอนเซอร์และสตรีมเมอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่า 10 ล้านคน ในข้อหาทำร้ายร่างกาย กระทำอนาจาร และใช้อำนาจข่มขู่คุกคามภายในองค์กร

นายเอกภพ เปิดเผยว่า การเดินทางมาร้องทุกข์ได้รับการประสานงานจากทีมงานรายการโหนกระแส ภายหลังจากนำเสนอรายการเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยนำผู้เสียหายเบื้องต้น 4 รายเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน บก.ป. และจะมีผู้เสียหายรายอื่นเข้าแจ้งความเพิ่มเติมในภายหลัง ส่วนประเด็นความกังวลเรื่องคดีเก่าที่อาจหมดอายุความ รวมถึงกรณีที่มีการนำเยาวชนมาทำงาน พนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบปากคำพยานและรวบรวมข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไป

ด้านนายฮัท อายุ 24 ปี หนึ่งในอดีตทีมงานผู้เสียหาย กล่าวว่า การออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมครั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้กับผู้อื่นอีก บุคคลที่มีชื่อเสียงและมีแฟนคลับเด็กติดตามจำนวนมากควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ใช่ใช้อำนาจทำร้ายลูกจ้าง

ขณะที่ นางสาวเอ๋ย อายุ 19 ปี อดีตทีมงานอีกราย ระบุว่า หลังจากเกิดเหตุตนไม่สามารถกลับไปดูคลิปของผู้ถูกกล่าวหาได้อีกเนื่องจากกระทบจิตใจอย่างรุนแรง และขอให้ผู้ถูกกล่าวหาพิจารณาการกระทำของตนเองอย่างถี่ถ้วน หลังจากมีการทำคลิปออกมาปฏิเสธก่อนหน้านี้

ขณะเดียวกัน พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการ สภ.เมืองขอนแก่น เปิดเผยความคืบหน้าคดีในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเกิดขึ้นภายในบริษัท อู๋จุนไฮเอ็น จำกัด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 โดยผู้เสียหายแจ้งความว่าถูกผู้ถูกกล่าวหาทำร้ายร่างกาย ชกบริเวณใบหน้า และบีบคอหลายครั้ง ผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลราชพฤกษ์พบแผลบริเวณหางคิ้วและรอยฟกช้ำ

ความคืบหน้าทางคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำผู้เสียหายและพยานไปแล้ว 3 ปาก และอยู่ระหว่างนัดหมายพนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มอีกให้ครบ 7 ปาก พร้อมอยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ สำหรับตัวผู้ถูกกล่าวหา ก่อนหน้านี้ทนายความได้ประสานขอเลื่อนการเข้าพบตามหมายเรียกครั้งที่ 1 พนักงานสอบสวนจึงออกหมายเรียกครั้งที่ 2 นัดหมายให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เผยผลชันสูตร “พ.ต.อ.ธงชัย” หลังถูก “ฉลอง” ยิงดับ กระสุนโดนหลอดเลือดแดง

3 นาที ที่แล้ว
แบคทีเรียกินเนื้อคน ดับแล้ว 7 ศพในสหรัฐฯ เตือนระวังเชื้อ &quot;Vibrio vulnificus&quot; ระบาดช่วงฤดูร้อน ข่าวต่างประเทศ

แบคทีเรียกินเนื้อคน ดับแล้ว 7 ศพในสหรัฐฯ เตือนระวังเชื้อ “Vibrio vulnificus” ระบาดช่วงฤดูร้อน

23 นาที ที่แล้ว
กำหนดการ &quot;ฮลุน โซโล่&quot; วันสุดท้าย ก่อนเดินทางไกล ครอบครัวขอบคุณทุกกำลังใจ ข่าว

กำหนดการ “ฮลุน โซโล่” วันสุดท้าย ก่อนเดินทางไกล ครอบครัวขอบคุณทุกกำลังใจ

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดข้อหาหนัก “อู๋จุน” ทีมงานแจ้งความกองปราบฯ ตร.จ่อออกหมายเรียกครั้งที่ 2

32 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สถานีตำรวจโดนด้วย หลังปล่อย “ฉลอง” สูบบุหรี่ในสถานราชการ ปรับ 3,000 บาท

54 นาที ที่แล้ว
หมอธีระวัฒน์ แจง ไทยไม่ได้ติด HIV ใหม่ 1 ล้านคน ตัวเลขจริงมีชีวิต 5.6 แสน เร่งดันหยุดวงจรแพร่เชื้อ สุขภาพและการแพทย์

หมอธีระวัฒน์ แจง ไทยไม่ได้ติด HIV ใหม่ 1 ล้านคน ตัวเลขจริงมีชีวิต 5.6 แสน เร่งดันหยุดวงจรแพร่เชื้อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เกรียง กัลป์ตินันท์” แม่ทัพอีสาน อดีต รมช.มหาดไทย ยุค “เศรษฐา” เสียชีวิตในวัย 73 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มสุดงง! ทำงานอยู่บ้าน เจอตำรวจบุกถึงที่ เหตุเพื่อนบ้านโทรแจ้ง สงสัยแก๊งคอลฯ ข่าว

หนุ่มสุดงง! ทำงาน WFH เจอตำรวจบุกล้อมบ้าน เหตุเพื่อนบ้านคิดว่า แก๊งคอลเซ็นเตอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ชาญวีรกูล ในเสื้อผ้าไหมสีน้ำเงิน คู่กับภาพวงกลมของฉลอง เรี่ยวแรง ขณะพ่นควันบุหรี่ ข่าวการเมือง

“อนุทิน” กำชับ ผบ.ตร. หลังมีภาพ “ฉลอง” ดูดบุหรี่ไม่ใส่กุญแจมือ พร้อมตรวจ ม.157

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายยืนชูนิ้วโป้งถ่ายภาพร่วมกันพร้อมเกียรติบัตร ข่าว

ตำรวจมอบรางวัลให้ “ดาบเบิร์ด” ตำรวจสวมกางเกงขาสั้น ช่วยระงับเหตุกราดยิงโรงเรียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับไรเดอร์ชั่ว ฉุดผู้โดยสารหญิง 15 ข่มขืนทารุณ เน้นเหยื่อนักเรียน ข่าวอาชญากรรม

จับไรเดอร์ชั่ว ฉุดผู้โดยสารหญิง 15 ข่มขืนทารุณ เน้นเหยื่อนักเรียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรโมชั่นร้านอาหารวันแม่ 2569 ไลฟ์สไตล์

โปรโมชั่นวันแม่ 2569 รวมร้านอาหาร-บุฟเฟต์ คุณแม่ทานฟรี เช็กเงื่อนไขที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนฟรี 12 สิงหาคม 2569 ข่าว

ขึ้นทางด่วนฟรี 12 สิงหาคม 2569 เที่ยววันแม่ 3 สายทาง รวม 63 ด่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวฉลอง เรี่ยวแรง ท่ามกลางสื่อมวลชนที่รุมสัมภาษณ์ ข่าว

ศาลไม่ให้ประกันตัว “ฉลอง เรี่ยวแรง” ชี้เป็นคดีร้ายแรง-อุกอาจ หวั่นหลบหนีหรือก่อเหตุซ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพขาวดำของ จ.ส.ต.ฮากีม กือจิ ในเครื่องแบบตำรวจ พร้อมข้อความ อาลัยตำรวจกล้า ข่าวอาชญากรรม

อาลัย “จ.ส.ต.ฮากีม กือจิ” สภ.ทุ่งยางแดง คนร้ายลอบยิงกลางสนามแข่งนก จ.ปัตตานี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จักจั่นเกาะอยู่บนต้นไม้สีเขียว ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นจีนหูหนวกนาน 2 สัปดาห์ หลังฟังเสียงฝูงจักจั่นในป่านานถึง 4 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แตกตื่น! แชตขู่กราดยิง โรงเรียนดังเชียงใหม่ ผู้ปกครองผวา สั่งนักเรียนหยุดเรียน ข่าว

แตกตื่น! แชตขู่กราดยิง โรงเรียนดังเชียงใหม่ ผู้ปกครองผวา สั่งนักเรียนหยุดเรียน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย ฝน วิรุฬกานต์ ก่อนเสียชีวิต ข่าว

โพสต์สุดท้าย ฝน วิรุฬกานต์ ลูกสาวอดีตไฮโซ ‘ดารุณี’ สู้อาการป่วย 2 เดือน ก่อนจากไป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพฉลอง เรี่ยวแรง คู่กับใบเสร็จรับเงินค่าปรับ พร้อมข้อความ จ่ายค่าปรับจริง ข่าว

ปรับจริง! กรมควบคุมโรค สั่งปรับ “ฉลอง เรี่ยวแรง” 5,000 บาท นั่งสูบบุหรี่ในโรงพัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉลอง เรี่ยวแรง ยิ้มถ่ายภาพในแจ็กเก็ตสีเข้ม ข่าว

ตำรวจฝากขัง “ฉลอง เรี่ยวแรง” ผัดแรก หลังโดน 4 ข้อหาหนัก ทนายไม่ยื่นประกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เจ๊ปอง อัญชะลี ไพรีรัก ข่าวการเมือง

ประวัติ เจ๊ปอง อัญชะลี ไพรีรัก นักข่าวการเมืองอาวุโส สู่ ผอ.ข่าวแนวหน้าออนไลน์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเครื่องแบบ นั่งแถลงข่าว ข่าว

โฆษกตำรวจ วอนสื่อ อย่าเปิดเผยใบหน้า-ชื่อ ผู้ก่อเหตุกราดยิง หวั่นพฤติกรรมเลียนแบบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญาติ พ.ต.อ.ธงชัย วอนสังคมอย่าด่วนตัดสินปมหนี้สิน ข่าว

ญาติ พ.ต.อ.ธงชัย ยืนยันการเงินมั่นคง คนตายไม่มีโอกาสพูด เผยความจริงเรื่องเงินเดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ-วันแม่แห่งชาติ ข่าว

โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ-วันแม่แห่งชาติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพจากหน้าต่างเครื่องบิน เห็นเปลวไฟลุกบริเวณเครื่องยนต์ใต้ปีก ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก! เครื่องยนต์อเมริกันแอร์ไลน์ไฟไหม้ หลังชนกับนกขณะเทคออฟ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 13:19 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 13:19 น.
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบคทีเรียกินเนื้อคน ดับแล้ว 7 ศพในสหรัฐฯ เตือนระวังเชื้อ &quot;Vibrio vulnificus&quot; ระบาดช่วงฤดูร้อน

แบคทีเรียกินเนื้อคน ดับแล้ว 7 ศพในสหรัฐฯ เตือนระวังเชื้อ “Vibrio vulnificus” ระบาดช่วงฤดูร้อน

เผยแพร่: 11 สิงหาคม 2569
หมอธีระวัฒน์ แจง ไทยไม่ได้ติด HIV ใหม่ 1 ล้านคน ตัวเลขจริงมีชีวิต 5.6 แสน เร่งดันหยุดวงจรแพร่เชื้อ

หมอธีระวัฒน์ แจง ไทยไม่ได้ติด HIV ใหม่ 1 ล้านคน ตัวเลขจริงมีชีวิต 5.6 แสน เร่งดันหยุดวงจรแพร่เชื้อ

เผยแพร่: 11 สิงหาคม 2569

“เกรียง กัลป์ตินันท์” แม่ทัพอีสาน อดีต รมช.มหาดไทย ยุค “เศรษฐา” เสียชีวิตในวัย 73 ปี

เผยแพร่: 11 สิงหาคม 2569
อนุทิน ชาญวีรกูล ในเสื้อผ้าไหมสีน้ำเงิน คู่กับภาพวงกลมของฉลอง เรี่ยวแรง ขณะพ่นควันบุหรี่

“อนุทิน” กำชับ ผบ.ตร. หลังมีภาพ “ฉลอง” ดูดบุหรี่ไม่ใส่กุญแจมือ พร้อมตรวจ ม.157

เผยแพร่: 11 สิงหาคม 2569
Back to top button