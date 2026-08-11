เปิดข้อหาหนัก “อู๋จุน” ทีมงานแจ้งความกองปราบฯ ตร.จ่อออกหมายเรียกครั้งที่ 2
“เอกภพ” นำอดีตทีมงานแจ้งความกองปราบฯ เอาผิด “อู๋จุน” สตรีมเมอร์ดังทำร้าย-อนาจาร ตร.ขอนแก่นจ่อหมายเรียกครั้งที่ 2
นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด พากลุ่มอดีตพนักงานและทีมงาน เข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ “อู๋จุน” อินฟลูเอนเซอร์และสตรีมเมอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่า 10 ล้านคน ในข้อหาทำร้ายร่างกาย กระทำอนาจาร และใช้อำนาจข่มขู่คุกคามภายในองค์กร
นายเอกภพ เปิดเผยว่า การเดินทางมาร้องทุกข์ได้รับการประสานงานจากทีมงานรายการโหนกระแส ภายหลังจากนำเสนอรายการเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยนำผู้เสียหายเบื้องต้น 4 รายเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน บก.ป. และจะมีผู้เสียหายรายอื่นเข้าแจ้งความเพิ่มเติมในภายหลัง ส่วนประเด็นความกังวลเรื่องคดีเก่าที่อาจหมดอายุความ รวมถึงกรณีที่มีการนำเยาวชนมาทำงาน พนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบปากคำพยานและรวบรวมข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไป
ด้านนายฮัท อายุ 24 ปี หนึ่งในอดีตทีมงานผู้เสียหาย กล่าวว่า การออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมครั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้กับผู้อื่นอีก บุคคลที่มีชื่อเสียงและมีแฟนคลับเด็กติดตามจำนวนมากควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ใช่ใช้อำนาจทำร้ายลูกจ้าง
ขณะที่ นางสาวเอ๋ย อายุ 19 ปี อดีตทีมงานอีกราย ระบุว่า หลังจากเกิดเหตุตนไม่สามารถกลับไปดูคลิปของผู้ถูกกล่าวหาได้อีกเนื่องจากกระทบจิตใจอย่างรุนแรง และขอให้ผู้ถูกกล่าวหาพิจารณาการกระทำของตนเองอย่างถี่ถ้วน หลังจากมีการทำคลิปออกมาปฏิเสธก่อนหน้านี้
ขณะเดียวกัน พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการ สภ.เมืองขอนแก่น เปิดเผยความคืบหน้าคดีในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเกิดขึ้นภายในบริษัท อู๋จุนไฮเอ็น จำกัด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 โดยผู้เสียหายแจ้งความว่าถูกผู้ถูกกล่าวหาทำร้ายร่างกาย ชกบริเวณใบหน้า และบีบคอหลายครั้ง ผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลราชพฤกษ์พบแผลบริเวณหางคิ้วและรอยฟกช้ำ
ความคืบหน้าทางคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำผู้เสียหายและพยานไปแล้ว 3 ปาก และอยู่ระหว่างนัดหมายพนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มอีกให้ครบ 7 ปาก พร้อมอยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ สำหรับตัวผู้ถูกกล่าวหา ก่อนหน้านี้ทนายความได้ประสานขอเลื่อนการเข้าพบตามหมายเรียกครั้งที่ 1 พนักงานสอบสวนจึงออกหมายเรียกครั้งที่ 2 นัดหมายให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้
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