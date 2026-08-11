สยอง พยาบาลฆาตกรต่อเนื่อง โยง 139 คดี แอบฉีดยาใส่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
อัยการเยอรมนีเร่งสอบ 139 คดีต้องสงสัย พยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายฆาตกรต่อเนื่อง คาดเหยื่อลอบฉีดยาพุ่งสูง
สำนักงานอัยการสูงสุดของประเทศเยอรมนีเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนคดีสะเทือนขวัญวงการแพทย์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา กำลังเร่งตรวจสอบคดีมรณกรรมต้องสงสัยเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก เชื่อมโยงกับพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง (Palliative Care) รายหนึ่ง ซึ่งเคยถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้ จากความผิดฐานฆาตกรรมคนไข้ 10 ราย
พยาบาลชายรายนี้คือ นายอุลริช เอส. (Ulrich S.) อายุ 44 ปี ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลในเมืองเวอร์เซเลน (Würselen) ใกล้กับเมืองอาเคิน ทางตะวันตกของประเทศเยอรมนี ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา ในความผิดฐานฆาตกรรมผู้ป่วย 10 ราย และพยายามฆ่าอีก 27 ราย ไม่ได้รับสิทธิ์ขอเลื่อนการลงโทษเพื่อปล่อยตัวก่อนกำหนด
ผลการสอบสวนในคดีเดิมพบว่า นายอุลริชใช้วิธีลอบฉีดยากล่อมประสาทและยาแก้ปวดในปริมาณความเข้มข้นสูงเกินขนาดให้กับผู้ป่วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะเปราะบาง เพราต้องการลดภาระงานของตนเองขณะเข้าเวรกะดึก
พนักงานอัยการระบุระหว่างการพิจารณาคดีว่า พฤติกรรมของเขาแสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปราศจากแรงจูงใจ ไร้ความรับผิดชอบ ขาดความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์อย่างสิ้นเชิง
แม้ศาลจะมีคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตไปแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจและอัยการยังคงเดินหน้าขยายผลการสืบสวนอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การพบคดีต้องสงสัยเพิ่มเติมในหลายพื้นที่ โดยอัยการเมืองอาเคินกำลังเร่งตรวจสอบคดีที่อาจเชื่อมโยงกับนายอุลริชจำนวน 121 คดี และคาดว่าจะมีการสั่งฟ้องข้อหาเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการภายในปีหน้า
หนึ่งในขั้นตอนการสอบสวนสำคัญคือการอนุมัติขุดศพผู้เสียชีวิตขึ้นมาผ่าพิสูจน์เพื่อตรวจหาปริมาณสารเคมีและตัวยาอันตรายตกค้าง ซึ่งขณะนี้มีการนำศพขึ้นมาพิสูจน์แล้วเกือบ 40 ศพ
ขณะเดียวกัน อัยการเมืองโคโลญจน์ได้ขยายผลตรวจสอบเพิ่มอีก 18 คดี ย้อนหลังไปไกลถึงปี 2010 เนื่องจากประวัติการทำงานพบว่า ก่อนจะย้ายมาปฏิบัติงานที่เมืองเวอร์เซเลน นายอุลริชเคยทำงานในสถานพยาบาลหลายแห่งในเมืองโคโลญจน์มาก่อน
การรวมจำนวนคดีต้องสงสัยที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของทั้งสองเมือง ส่งผลให้มีคดีที่อาจเชื่อมโยงกับพยาบาลรายนี้รวมทั้งสิ้น 139 คดี ซึ่งสร้างความหวั่นวิตกให้แก่สาธารณชนและวงการการแพทย์ของเยอรมนีเป็นอย่างมาก
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