สถานีตำรวจโดนด้วย หลังปล่อย “ฉลอง” สูบบุหรี่ในสถานราชการ ปรับ 3,000 บาท
สภ.รัตนาธิเบศร์ โดนด้วย หลังปล่อย ฉลอง เรี่ยวแรง สูบบุหรี่ในสถานราชการ ปรับ 3,000 บาท ขณะที่นายฉลอง ปรับไปแล้ว 5,000 บาท
จากที่ปรากฎภาพของนายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ที่ก่อเหตุยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิต นั่งพ่นควันบุหรี่ ในระหว่างอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่และไม่มีการใส่กุญแจมือ จนทำให้เกิดการตั้งคำถามของสังคมนั้น
ล่าสุดมีรายงานว่า ดร.ยุทธนา หอมเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงานพิเศษจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า วันนี้เป็นตัวแทนจากสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เดินทางมาแจ้งข้อกล่าวหา ตามความผิดพรบควบคุมการสูบบุหรี่ พ.ศ.2560 โดยปรับทั้งนายฉลอง เรี่ยวแรง และสภ.รัตนาธิเบศร์
ตามมาตรา 42 และมาตรา 40 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเป็นเจ้าทุกข์ โดยพิจารณาจากภาพที่มีการเผยแพร่ออกทางสื่อโซเชียล จากนั้นตรวจสอบข้อกล่าวหา ซึ่งพบว่าผิดตามมาตรา 42 สูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ สำหรับประชาชนทั่วไป ที่พบการสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการสามารถแจ้งได้ ซึ่งมีความผิดจะถูกเปรียบเทียบปรับ
สำหรับกรณีนี้ไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติ โดยปกติถ้ามีการพบเห็นการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ หรือสถานที่ราชการ สามารถแจ้งได้ทุกกรณี อัตราการปรับสำหรับผู้กระทำผิด 5,000 บาท สถานที่ราชการ 3,000 บาท ซึ่งเป็นอัตรากำหนดสูงสุด โดยสำนักงานสาธารณสุข นนทบุรี ได้ทำการปรับเรียบร้อยแล้ว และได้ออกใบใบเสร็จให้กับผู้กระทำผิดและสถานที่ราชการ
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