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“เกรียง กัลป์ตินันท์” แม่ทัพอีสาน อดีต รมช.มหาดไทย ยุค “เศรษฐา” เสียชีวิตในวัย 73 ปี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 12:33 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 12:36 น.

“เกรียง กัลป์ตินันท์” แม่ทัพอีสาน อดีต รมช.มหาดไทย ยุค เศรษฐา ทวีสิน เสียชีวิตในวัย 73 ปี ภายหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอาการป่วย

นายเกรียง กัลป์ตินันท์ อดีต รมช.มหาดไทย และอดีต สส.อุบลราชธานี หลายสมัยของพรรคเพื่อไทย เสียชีวิตลงแล้วในวัย 73 ปี ภายหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลใน กทม. จากอาการป่วยในช่วงที่ผ่านมา

โดยครอบครัวเตรียมนำร่างของ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ กลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดใน จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 12 ส.ค.2569 เวลา 08.00 น.

สำหรับนายเกรียง หรือ เบี้ยว เรียนจบปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ และปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เคยดำรงตำแหน่งอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน 1 กันยายน พ.ศ. 2566 – 3 กันยายน พ.ศ. 2567 โดยนายเกรียง กัลป์ตินันท์ ได้รับการขนานนามว่าเป็น “แม่ทัพภาคอีสาน”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 12:33 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 12:36 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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