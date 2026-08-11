หมอธีระวัฒน์ แจง ไทยไม่ได้ติด HIV ใหม่ 1 ล้านคน ตัวเลขจริงมีชีวิต 5.6 แสน เร่งดันหยุดวงจรแพร่เชื้อ
หมอธีระวัฒน์แจงไทยไม่ได้ติด HIV ใหม่ 1 ล้านคน เผยตัวเลขจริงมีชีวิต 5.6 แสน เร่งดันยุทธศาสตร์ 5 ปีหยุดวงจรแพร่เชื้อ
ศาสตราจารย์ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุวัฒน์ ได้โพสต์ข้อความผ่านช่องทางส่วนตัว วิเคราะห์และชี้แจงสถานการณ์โรคเอชไอวี (HIV) ในประเทศไทย หลังเกิดกระแสข่าวสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อ โดยยืนยันว่าข่าวที่ระบุว่า ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่เกือบ 1 ล้านคนในขณะนี้นั้น เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เกิดจากการนำตัวเลขต่างชุดและต่างนิยามมาปะปนกัน
จากการรวบรวมข้อมูลของกรมควบคุมโรค (HIV INFO HUB) และ UNAIDS พบว่าสถานการณ์ตัวเลขในประเทศไทยควรแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ดังนี้
ผู้ที่มีชีวิตอยู่กับ HIV ในปัจจุบัน: มีประมาณ 565,598 ถึง 620,000 คน ไม่ใช่ 1 ล้านคน
ผู้ติดเชื้อรายใหม่จริง: ประมาณการอยู่ที่ 8,000 ถึง 9,000 คนต่อปี
ผู้ได้รับการวินิจฉัยใหม่ในแต่ละปี: ประมาณ 22,000 ถึง 24,000 คนต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้หลายรายติดเชื้อมานานหลายปีก่อนหน้าเพิ่งได้รับการตรวจพบ ไม่ใช่การติดเชื้อใหม่ทั้งหมด
ยอดสะสมเกือบ 1 ล้านคน: เป็นตัวเลขประมาณการผู้เคยติดเชื้อสะสมตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีตั้งแต่เริ่มมีการระบาด ซึ่งรวมผู้เสียชีวิตไปแล้วเป็นจำนวนมาก
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ อธิบายเพิ่มว่า ความสำเร็จในอดีตของไทยเคยลดยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่จากปีละ 170,000 ราย เหลือเพียงราว 8,000 ถึง 9,000 รายต่อปี ทว่าในช่วง 5 ถึง 6 ปีหลัง ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่กลับนิ่งอยู่ที่ระดับนี้ ไม่ลดลงสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการให้เหลือต่ำกว่า 1,000 รายต่อปีภายในปี 2573
สาเหตุสำคัญไม่ได้มาจากความประมาทของประชาชนเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากช่องว่างในระบบป้องกัน (Prevention Cascade) โดยเฉพาะการมีผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ทราบสถานะตนเองอีกเกือบ 60,000 คน ซึ่งกลายเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโดยไม่รู้ตัว นอกจากนี้ ข้อมูลยังชี้ว่าร้อยละ 61 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดในกลุ่มประชากรหลัก (Key Populations) และพบสัดส่วนความเสี่ยงสูงในกลุ่มเยาวชนอายุ 15 ถึง 24 ปี
เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพสาธารณะนี้ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ จึงเสนอ “ยุทธศาสตร์ 5 ปี ยุติการแพร่ HIV ประเทศไทย (2570–2574)” โดยเปลี่ยนแนวคิดจากการตรวจแบบหว่านกว้าง มาเป็นการค้นหาเครือข่ายการแพร่เชื้อ (Transmission Network) และตัดวงจรทันที ผ่าน 5 มาตรการหลัก
1. ระบบติดตามคู่สัมผัสระดับชาติ (National Partner Notification): เมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อใหม่ ต้องเสนอระบบช่วยแจ้งและนำคู่เพศสัมพันธ์มาตรวจด้วยความสมัครใจและปกปิดเป็นความลับ โดยผลการเก็บข้อมูลของไทยพบว่า หากใช้เจ้าหน้าที่ช่วยแจ้ง (Provider Referral) จะช่วยนำคู่สัมผัสกลับมาตรวจได้สูงถึงร้อยละ 85-87 และตรวจพบเชื้อสูงถึงร้อยละ 20 ถึง 30
2. การตรวจตรงเป้า (Risk- and Network-Based Testing): มุ่งเน้นตรวจกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คู่สัมผัสของผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) และกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ที่มีอัตราการระบาดสูง พร้อมแจกชุดตรวจ self-test ฟรีผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่าย
3,. การรักษาทันที (Test → Treat Today → U=U): เมื่อพบเชื้อต้องเริ่มยาต้านไวรัส (ART) ภายใน 24 ชั่วโมงถึง 7 วัน เพื่อให้ปริมาณไวรัสลดต่ำจนตรวจไม่พบ (Viral Suppression) ซึ่งจะไม่สามารถถ่ายทอดเชื้อสู่ผู้อื่นได้ตามหลัก U=U (Undetectable = Untransmittable)
4,. ป้องกันคู่ตรวจลบทันทีด้วย PrEP: ปิดช่องว่างกรณีคู่สัมผัสมาตรวจแล้วผลเป็นลบ แต่ยังมีความเสี่ยงต่อเนื่อง ต้องได้รับการเสนอ ยาป้องกันล่วงหน้า (PrEP) หรือยาป้องกันฉุกเฉิน (PEP) ทันที
5. ระบบเฝ้าระวังการระบาดแบบเรียลไทม์ (Transmission Intelligence): เชื่อมโยงข้อมูลการวินิจฉัย การตรวจพบเชื้อ และพื้นที่ เพื่อให้สามารถส่งทีมเข้าไปควบคุมการระบาดเฉพาะจุด (Micro-outbreak response) ได้ทันท่วงที
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ทิ้งท้ายว่า การแก้ไขปัญหา HIV ที่ได้ผล ไม่ใช่การสร้างความตื่นตระหนกด้วยตัวเลขที่คลาดเคลื่อน แต่คือการเร่งอุดช่องว่างในระบบ นำผู้เสี่ยงเข้าสู่การตรวจ รักษา และป้องกันอย่างครอบคลุม ซึ่งเป็นแนวทางที่คุ้มค่าและสามารถหยุดการแพร่ระบาดได้จริงภายใน 5 ปี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นายจ้างช็อก! จ้าง พี่เลี้ยง ตัวขึ้นผื่น-ปกปิดอาการ สุดท้ายตรวจเจอ HIV ระยะ 3 พ่วงวัณโร
- ช่องทาง ขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง ที่บ้าน ตรวจฟรีปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิรักษาใช้ได้
- หนุ่มเวียดนาม วัย 23 อ้างติด HIV หลังเที่ยวสงกรานต์ไทย ปล่อยตัวมีเซ็กซ์ไม่ป้องกัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: