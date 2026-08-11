“อนุทิน” กำชับ ผบ.ตร. หลังมีภาพ “ฉลอง” ดูดบุหรี่ไม่ใส่กุญแจมือ พร้อมตรวจ ม.157
อนุทิน กำชับ ผบ.ตร. หลังมีภาพ ฉลอง เรี่ยวแรง ดูดบุหรี่ไม่ใส่กุญแจมือ ยืนยันไม่กระอักกระอ่วน พร้อมตรวจสอบ หากพบว่าเข้าข่ายผิด ม.157
จากที่ปรากฎภาพของนายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ที่ก่อเหตุยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิต นั่งพ่นควันบุหรี่ ในระหว่างอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่และไม่มีการใส่กุญแจมือ จนทำให้เกิดการตั้งคำถามของสังคมนั้น
ล่าสุด พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้โทรศัพท์ติดต่อมากำชับถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ทั้งเรื่องการแถลงข่าว การใช้เครื่องพันธนาการ รวมถึงการดูดบุหรี่ระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหา
ตนเองน้อมรับข้อสั่งการดังกล่าวและจะนำไปปฏิบัติ โดยได้สั่งการให้ พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว คาดว่าจะทราบผลโดยเร็ว ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีมาหลายยุคสมัยแล้ว ตั้งแต่สมัย พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ อดีต ผบ.ตร.
แม้แต่ พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 จะเป็นรุ่นพี่ ก็ยืนยันว่าไม่รู้สึกกระอักกระอ่วน เพราะทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบ หากพบเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 157 ก็ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบ
ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องมาตรการตรวจค้นอาวุธ และการตั้งด่านตรวจค้น ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก แต่ตำรวจต้องใช้ทั้งทักษะ ความรู้และข้อมูลด้านการข่าวเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน
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