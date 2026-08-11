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สลด นางงามเวทีดัง หายตัวนาน 3 ปี เรียกค่าไถ่ 27 ล้าน สุดท้ายถูกสังหารโหด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 20:00 น.
อาเธน่า ลียา เน็ตไอดอลจีนถูกแก๊งข้ามชาติฆาตกรรม

ไร้ปาฏิหาริย์! อาธีนา ลียา นางงามถูกลักพาตัวในฟิลิปปินส์ แฉเพื่อนสนิทเป็นนกต่อลวงส่งตัวให้คนร้าย ครอบครัวยอมจ่ายค่าไถ่ 27 ล้าน แต่ไม่ปล่อยตัว ล่าสุดพบเสียชีวิตแล้ว

ตำรวจยืนยันการเสียชีวิตของ อาธีนา ลียา (Athena Liya) หรือ ข่งลี่เหมย เน็ตไอดอลชาวจีนที่มีผู้ติดตามนับล้าน เจ้าของตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 เวทีมิสเวิลด์มาเก๊าปี 2564 หลังหายตัวไปในประเทศฟิลิปปินส์เมื่อ 3 ปีก่อน จากการสืบสวนพบว่าเป็นฝีมือของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ โดยมีเพื่อนสนิทของผู้ตายเป็นคนจัดฉากล่อลวง

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า อาเธน่า ลียา เดินทางไปกรุงมะนิลาเมื่อเดือนมิถุนายน 2566 ตามคำชวนของ หลี่ อี้เฟย (Li Yifei) เพื่อนสนิท โดยเพื่อนอ้างว่ากำลังเสียใจเพราะอกหักและต้องการคนอยู่เป็นเพื่อน พร้อมเสนอจัดเตรียมที่พักโรงแรมหรูและทริปถ่ายรูปริมทะเลให้

ทันทีที่อาเธน่าออกเดินทาง เพื่อนสนิทได้ยกเลิกตั๋วเที่ยวบินของตัวเอง อ้างว่าติดธุระด่วน และส่งรายละเอียดเที่ยวบินให้กลุ่มลักพาตัวในฟิลิปปินส์ เมื่อเดินทางถึงสนามบินกลุ่มอาชญากรข้ามชาติเข้าจับนางงามสาวทันที ขณะเดียวกัน หลี่ อี้เฟย รีบลบบัญชีโซเชียลมีเดียของตัวเองทั้งหมด ไม่ยอมติดต่อครอบครัวผู้เสียหาย และหลบหนีไปต่างประเทศ

ลียา นางงามถูกหลอกไปขายตัวที่กัมพูชา
ภาพจาก : orientaldaily

ระหว่างที่ครอบครัวพยายามตามหา มีข่าวลือแพร่สะพัดว่าแก๊งค้ามนุษย์นำตัวอาธีนาไปขายต่อที่ประเทศกัมพูชา หรือบังคับให้ทำงานในสถานเริงรมย์ ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าข่าวลือเหล่านี้เป็นข้อมูลเท็จที่คนร้ายจงใจสร้างขึ้นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและสร้างความสับสนให้ทิศทางการสืบสวน

ทางครอบครัวยอมจ่ายเงินค่าไถ่จำนวน 800,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 27 ล้านบาท) มอบให้คนร้าย แต่กลุ่มอาชญากรรับเงินไปแล้วไม่ยอมปล่อยตัวตามสัญญาและลงมือสังหาร

สำหรับผู้ร่วมขบวนการอีกคนชื่อ หลี่ นา (Li Na) หรือชื่อจริง เฉิน อวี่ซวน (Chen Yuxuan) เจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้ที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อเดือนกันยายน 2567

ส่วน หลี่ อี้เฟย เพื่อนสนิทของอาธีนา ชอบสร้างภาพลักษณ์เป็นคนมีฐานะเพื่อตีสนิทและสร้างความไว้ใจ ปัจจุบันเธอยังคงหลบหนีอยู่ต่างประเทศและยังไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

นางงามถูกทำร้าย

นางงามดังถูกหลอกไปขายตัวที่กัมพูชา
ภาพจาก : orientaldaily
นางงามเวทีดังถูกบังคับขายตัวที่กัมพูชา
ภาพจาก : orientaldaily

ข้อมูลจาก : hk01 และ mothership

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 20:00 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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