จับไรเดอร์ชั่ว ฉุดผู้โดยสารหญิง 15 ข่มขืนทารุณ เน้นเหยื่อนักเรียน
ตำรวจชุดสวัสดิภาพเด็กและสตรี (ดส.) บุกจับกุมไรเดอร์วัย 20 ปี หลังก่อเหตุฉุดผู้โดยสารเด็กนักเรียนหญิงไปข่มขืนกระทำชำเราอย่างทารุณถึงบ้านพัก พบพฤติกรรมสุดอันตราย ชอบขับรถวนเวียนหน้าโรงเรียน และเสนอราคาถูกกว่าแอปพลิเคชันเพื่อล่อเหยื่อ เบื้องต้นพบผู้เสียหายแล้วหลายราย
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2569 ผู้ปกครองของเด็กสาววัย 15 ปี ได้เข้าแจ้งความร้องเรียน หลังลูกสาวซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง ถูกพนักงานขับรถผ่านแอปพลิเคชันชื่อดังย่ำยี
ในวันเกิดเหตุ ผู้เสียหายได้เรียกใช้บริการรถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางไปบ้านเพื่อน แต่ระหว่างทาง ไรเดอร์กลับแอบเปลี่ยนเส้นทาง มุ่งหน้าไปยังบ้านพักของตนเอง ก่อนจะใช้กำลังบังคับฉุดเด็กสาวเข้าบ้าน บีบคอ และลงมือข่มขืนอย่างทารุณ จากนั้นจึงนำตัวเหยื่อไปส่งที่บ้านพร้อมเอ่ยปากข่มขู่ไม่ให้บอกใคร
หลังรับแจ้งเหตุ ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.บช.น.) ได้เร่งสืบสวนวางแผนจับกุมทันที จนสามารถล็อกตัว นายธนภัทร (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี ได้ที่บริเวณริมถนนสุขสวัสดิ์ เทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จากการสอบสวนพบพฤติการณ์สุดอันตราย โดยผู้ต้องหาจะขับรถจักรยานยนต์วนเวียนอยู่ตามหน้าโรงเรียนต่างๆ เมื่อมีนักเรียนหญิงกดเรียกรถผ่านแอปฯ ก็จะเสนอคิดค่าบริการนอกแอปฯ ในราคาที่ถูกกว่าปกติ เพื่อดึงดูดให้เด็กนักเรียนหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อ
จากการขยายผลเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่พบว่ามีเด็กนักเรียนหญิงตกเป็นเหยื่อถูกกระทำในลักษณะเดียวกันนี้แล้วอย่างน้อย 3 ราย และคาดว่าน่าจะมีผู้เสียหายอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่กล้าเข้าแจ้งความ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาหนัก
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พรากและพาผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี ไปเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย
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ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น โดยใช้กำลังประทุษร้าย
ทั้งนี้ ทางตำรวจได้ประสานงานกับพนักงานสอบสวน สน.ราษฎร์บูรณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งขยายผลติดตามผู้เสียหายรายอื่น และดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไป
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