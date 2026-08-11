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ไม่ได้มีแค่ไทย! นศ.อินเดียประท้วงโกงสอบข้าราชการ ปะทะเดือด ยิงแก๊สน้ำตาสลายม็อบ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 22:00 น.
ตำรวจอินเดียสลายการชุมนุมปมทุจริตสอบรับราชการ

ตำรวจอินเดียปะทะเดือดนักศึกษา ฉีดน้ำและใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุม ประท้วงโกงสอบข้าราชการ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569 ผ่านมา สื่อต่างประเทศรายงานเหตุปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ประท้วงเยาวชนหลายพันคนในรัฐฌารขัณฑ์ ทางตะวันออกของประเทศอินเดีย ผู้ชุมนุมเดินขบวนไปยังอาคารสภานิติบัญญัติของรัฐเพื่อประท้วงปัญหาการทุจริตในการสอบบรรจุข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้แก๊สน้ำตา กระบอง และรถฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อสลายการชุมนุม

กลุ่มนักศึกษาและเยาวชนว่างงานในรัฐฌารขัณฑ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐที่ยากจนของอินเดีย เริ่มออกมาชุมนุมตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว สาเหตุหลักมาจากข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและข้อสอบรั่วไหล การชุมนุมเริ่มต้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม และทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อผู้คนนับพันไปรวมตัวกันที่สนามกีฬาในเมืองรานจี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ

ภาพจากโทรทัศน์แสดงให้เห็นผู้ประท้วงปีนข้ามแผงกั้นของตำรวจ ถือป้ายประท้วง โบกธงชาติ และตะโกนคำขวัญ ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ผู้ชุมนุมบางส่วนพยายามผลักแผงกั้นและเกิดการกระทบกระทั่งกับตำรวจ เจ้าหน้าที่จึงตอบโต้ด้วยการยิงแก๊สน้ำตา ฉีดน้ำ และใช้กระบองตีผู้ประท้วง เพื่อสลายการชุมนุมผู้ประท้วงกว่า 5 หมื่นคน

ข้อเรียกร้องหลักของผู้ชุมนุมประกอบด้วย 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

  • การปฏิรูประบบการสอบของรัฐใหม่ทั้งหมด
  • การยกเลิกผลการทดสอบบางส่วนที่มีปัญหา
  • การเรียกร้องให้ตำรวจระดับรัฐบาลกลางเข้ามาสืบสวนคดี

ฝั่ง ปาราส รานา ผู้บัญชาการตำรวจเมืองรานจี ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวว่า ตำรวจจำเป็นต้องใช้กำลังสถานเบาหลังผู้ชุมนุมบางคนเริ่มใช้ความรุนแรง เจ้าหน้าที่พยายามลดการปะทะเพราะผู้ประท้วงคือนักศึกษา พร้อมขอร้องให้ทุกคนชุมนุมอย่างสงบ เนื่องจากรัฐบาลรับทราบข้อเรียกร้องแล้วและไม่ควรใช้ความรุนแรง

รัฐบาลท้องถิ่นของรัฐฌารขัณฑ์ บริหารโดยพรรคการเมืองระดับภูมิภาคที่เป็นฝ่ายค้านของนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ได้เปิดการเจรจากับผู้ชุมนุมแล้ว ตัวแทนรัฐบาลระบุว่ายอมรับข้อเรียกร้องส่วนใหญ่และพร้อมเปิดรับการเจรจาเพิ่มเติม

เหตุการณ์ในรัฐฌารขัณฑ์เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการประท้วงของเยาวชนในกรุงนิวเดลีที่ยืดเยื้อมานานหลายสัปดาห์จากปัญหาข้อสอบรั่วไหลเช่นเดียวกัน เหตุการณ์ในเมืองหลวงส่งผลให้ ธรรมเมนทรา ปราธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต้องประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้ว

ในการชุมนุมที่กรุงนิวเดลี ตำรวจและกองกำลังกึ่งทหารใช้แก๊สน้ำตา ปืนลูกซอง และกระบอง สลายกลุ่มผู้ประท้วงเยาวชนราว 50,000 คน โดยมีผู้ชุมนุมบางส่วนปะทะกับตำรวจ การลุกฮือของเยาวชนอินเดียในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความโกรธแค้นต่อปัญหาการทุจริตในระบบการศึกษา การขาดแคลนโอกาส และปัญหาการว่างงานที่ฝังรากลึกในสังคม

ข้อมูลจาก : theglobeandmail

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 22:00 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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