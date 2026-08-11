ตำรวจมอบรางวัลให้ “ดาบเบิร์ด” ตำรวจสวมกางเกงขาสั้น ช่วยระงับเหตุกราดยิงโรงเรียน
ตำรวจมอบรางวัลให้ ดาบเบิร์ด ยุทธนา กังพิทักษ์กุล ตำรวจสวมกางเกงขาสั้น ช่วยระงับเหตุกราดยิงโรงเรียน สะท้อนถึงความเสียสละพร้อมช่วยเหลือประชาชน
เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 69 ที่ผ่านมา พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปยัง สน.ลุมพินี เพื่อมอบรางวัล “โฆษกยกนิ้ว” แสดงความชื่นชมและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลุมพินี ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์ใน จ.นนทบุรี โดยมี พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 และ พ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณ ผู้กำกับการ สน.ลุมพินี นำข้าราชการตำรวจ สน.ลุมพินี ร่วมต้อนรับ และนำชมห้องควบคุมผู้ต้องหาซึ่ง สน.ลุมพินี ซึ่งได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และแบบอย่างของโรงพักนำร่อง
ทั้งนี้ สน.ลุมพินี ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงห้องคุมขังและพื้นที่ควบคุมตัวผู้ต้องหา ให้มีมาตรฐานมากขึ้น สามารถดูแลผู้ต้องหาตามหลักสากล ป้องกันการละเมิดสิทธิและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย มีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์เฝ้าระวัง มีการแยกพื้นที่ห้องพักคอย ห้องบันทึกจับกุมและพิมพ์ลายนิ้วมือ ห้องพยาบาล และห้องสอบสวนออกจากโซนกักตัวอย่างชัดเจน
จากนั้น พล.ต ท.ไตรรงค์ฯ มอบรางวัล “โฆษกยกนิ้ว” ให้กับ “ด.ต.ยุทธนา กังพิทักษ์กุล” หรือ ดาบเบิร์ด ผบ.หมู่ ฝ่ายสืบสวน สน.ลุมพินี ที่มีความกล้าหาญ อาสาคุ้มกันกู้ชีพและพยาบาล เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและนักเรียนสู่จุดปลอดภัย จากเหตุการณ์ในโรงเรียนพื้นที่ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยไม่จำกัดว่าขณะนั้นจะอยู่ในเครื่องแบบหรืออยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตนหรือไม่ สะท้อนถึงการมีสติ ความเสียสละ และจิตสำนึกของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดวิกฤต
ทั้งนี้ดาบเบิร์ด คือหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใส่ขาสั้น ขณะเข้าระงับเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อำเภอบางกรวย
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