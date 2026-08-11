หนุ่มสุดงง! ทำงาน WFH เจอตำรวจบุกล้อมบ้าน เหตุเพื่อนบ้านคิดว่า แก๊งคอลเซ็นเตอร์
หนุ่มสุดงง! ทำงาน WFH เจอตำรวจบุกล้อมบ้าน เหตุเพื่อนบ้านหวังดี ส่งจดหมายแจ้งตำรวจ คิดว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์
กลายเป็นเรื่องสุดฮาในโซเชียล เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพบ้านหลังหนึ่งที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จอดภายนอกบ้านอีก 4-5 คัน โดยระบุข้อความว่า
“Achievement ทำงาน WFH 100% ไม่ออกจากบ้าน จนข้างบ้านโทรแจ้งตำรวจให้มาหาถึงบ้านมาสอบถามว่าทำแก๊ง call center หรือเปล่า 555 ละไม่ใช่มาคนเดียวนะมาทั้งทีมสืบสวน ทีมหมาป่าราตรี 4-5 คันรถ 5555 มาเดินดูรอบบ้านเลย บ้านดันอยู่ติดกับวัดที่เป็นข่าวที่โดนแก้งคอลหลอกไป 7-8 ล้านเขาเลยว่ามีมูลมั้ง 5555 Edit: มีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกให้ลบจดหมายออก”
นอกจากนี้ เจ้าของโพสต์ยังได้เผยภาพจดหมายฉบับหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อความแจ้งเบาะแสโดยระบุจากผู้หวังดี ว่า “ด้วยพื้นที่ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีบ้านเลขที่ … ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ต้องสงสัยว่าจะทำงานเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์
ซึ่งคนในบ้านตอนกลางคืนเปิดไฟไว้ในบ้าน และคนในบ้านจะไม่ออกมาซื้อกับข้าว จะให้คนในบ้าน 1 คนออกมาซื้อกับข้าวเข้าไปให้ ส่วนคนที่อยู่ในบ้านจะไม่ออกไปไหน ไม่เข้าสังคม ขอให้ท่านเข้าทำการตรวจสอบด้วย”
จากโพสต์ดังกล่าวผู้คนต่างแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก อาทิ “สร้างหนังได้เลย เพื่อนบ้านสุดน่ารักเค้าอยากให้ผมเป็นสแกมเมอร์” , “สังเกตมากกก อีกหน่อยผมก็คงโดนแบบนี้ด้วย ไม่ออกไปไหนเลย ออกไปเฉพาะซื้อข้าว” , “สงสัยต้องยกคอมออกมาทำงานหน้าบ้าน 55”
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