ศาลไม่ให้ประกันตัว “ฉลอง เรี่ยวแรง” ชี้เป็นคดีร้ายแรง-อุกอาจ หวั่นหลบหนีหรือก่อเหตุซ้ำ
ศาลไม่ให้ประกันตัว ฉลอง เรี่ยวแรง ชี้คดีดังกล่าวเป็นคดีร้ายแรงและอุกอาจ หวั่นหลบหนีหรือก่อเหตุซ้ำ เจ้าหน้าที่นำตัวฝากขังพัดแรก
จากที่ปรากฎภาพของนายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ที่ก่อเหตุยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิต และทางเจ้าหน้าที่ได้นำตัวฝากขังนั้น
พนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ยื่นคำร้องฝากขังหมายเลขดำ ฝ.823/2569 ขอฝากขังครั้งแรก นายฉลอง ในความผิดข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา , พยายามฆ่าผู้อื่น , พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร, ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมนุมชน
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32, 33, 80, 91, 288, 371, 376 และพ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ. 2490 มาตรา 4 ,7, 8 ทวิ 72 , 72 ทวิ ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้ว ผู้ต้องหายื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้
ศาลจังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เนื่องจากพฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจ คดีมีอัตราโทษสูง ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว หากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนี หรือก่อเหตุประการอื่น ให้ยกคำร้อง
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