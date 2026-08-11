อาลัย “จ.ส.ต.ฮากีม กือจิ” สภ.ทุ่งยางแดง คนร้ายลอบยิงกลางสนามแข่งนก จ.ปัตตานี
อาลัย “จ.ส.ต.ฮากีม กือจิ” ตำรวจ สภ.ทุ่งยางแดง เสียชีวิตหลังถูกคนร้ายลอบยิงกลางสนามแข่งนก จ.ปัตตานี
จ.ส.ต.ฮากีม กือจิ อายุ 32 ปี ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เสียชีวิตแล้ว หลังถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2569
เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 11.40 น. บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ขณะที่ จ.ส.ต.ฮากีม อยู่ในสนามแข่งนก โดยคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด เข้าประกบยิงในระยะใกล้ กระสุนถูกบริเวณศีรษะ 1 นัด ก่อนคนร้ายหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่โรงพยาบาลทุ่งยางแดง ก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาอย่างเร่งด่วน กระทั่งเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เพจกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เผยแพร่ข้อความไว้อาลัยต่อการเสียชีวิต พร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียครั้งนี้ ขณะที่เพจสืบนครบาลเผยแพร่ข้อความแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเช่นกัน
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
พื้นที่ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง เคยเกิดเหตุลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วเมื่อไม่ถึงสองสัปดาห์ก่อนหน้านั้น โดยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 คนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิง ด.ต.จักรพงค์ โลสันตา ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโกตาบารู จังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ระหว่างลาพักราชการ ขณะอยู่ในพื้นที่พรุน้ำดำ ได้รับบาดเจ็บบริเวณโคนต้นขา 1 นัด ก่อนที่เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวจะยิงตอบโต้และคนร้ายหลบหนีไป
ที่มา: กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, อมรินทร์ทีวี, เนชั่นทีวี, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สืบนครบาล
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