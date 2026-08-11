ขึ้นทางด่วนฟรี 12 สิงหาคม 2569 เที่ยววันแม่ 3 สายทาง รวม 63 ด่าน
ทางด่วนฟรี 12 สิงหาคม 2569 รับวันแม่แห่งชาติ 3 สายทาง รวม 63 ด่าน ตลอด 24 ชั่วโมง แนะตรวจสอบเส้นทางล่วงหน้า
ใครเตรียมตัวเดินทางต้องรู้! การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษจำนวน 3 สายทาง ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และตรงกับวันแม่แห่งชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนในช่วงวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ไปจนถึง 24.00 น. รวมระยะเวลา 1 วันเต็ม เส้นทางที่เปิดให้ผู้ใช้รถยนต์สัญจรฟรี ประกอบด้วย
- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 21 ด่าน
- ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 32 ด่าน
- ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน
นโยบายการเปิดให้ใช้ทางด่วนฟรีนี้เป็นผลมาจากข้อตกลงในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ., บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม
กทพ. ฝากความห่วงใยถึงประชาชน แนะนำให้ตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้งเพื่อวางแผนการเดินทางให้ราบรื่น หากผู้ใช้ทางต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุขัดข้อง สามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center ได้ที่หมายเลข 1543
ข้อมูลจาก : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT
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