วัยรุ่นจีนหูหนวกนาน 2 สัปดาห์ หลังฟังเสียงฝูงจักจั่นในป่านานถึง 4 ชั่วโมง
วัยรุ่นจีนหูหนวกนาน 2 สัปดาห์ หลังฟังเสียงฝูงจักจั่นในป่านานถึง 4 ชั่วโมง แพทย์อธิบายตัวเดียวไม่อันตราย แต่ถ้าเป็นฝูงระดับเสียงแตะ 85 เดซิเบลได้
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานว่า วัยรุ่นอายุ 18 สกุลหวางต้องรีบเดินทางไปยังโรงพยาบาล ภายหลังจากที่เขาฟังเสียงร้องจักจั่น นานถึง 4 ชั่วโมง
โดยวัยรุ่นคนดังกล่าวไปตั้งแคมป์ในป่า มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งเขาได้ยินเสียงจักจั่นนับร้อยตัวร้องและเสียงมันก็ดังขึ้นช่วงบ่าย โดยในตอนแรกวัยรุ่นเขาก็ไม่ได้สนใจ ทว่าอยู่ดีๆเขาไม่ได้เสียงจักจั่น และไม่ได้ยินเสียงนก หรือเสียงโทรศัพท์มือถือ ทำให้เขารีบเดินทางไปยังโรงพยาบาลทันที
จากการตรวจสอบพบว่าหูของเขาบวทั้งสองข้าง แพทย์จึงออกยารักษาให้ และเคราะห์ดีว่าผ่านไปสองสัปดาห์หูของเขาก็กลับมาเป็นปกติ
ขณะที่แพทย์จีนอธิบายว่า จักจั่นเป็นแมลงที่ส่งเสียงดังที่สุดในโลก แต่ตามปกติแล้วจักจั่นเพียงตัวเดียวไม่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อการได้ยิน เพราะเสียงร้องของมันแทบไม่เคยเกิน 70 เดซิเบล แต่เมื่อจักจั่นจำนวนมากส่งเสียงพร้อมกัน ระดับเสียงอาจพุ่งสูงเกิน 85 เดซิเบล ซึ่งเป็นระดับที่อาจเริ่มก่อให้เกิดความเสียหายต่อการได้ยินได้ อย่างไรก็ตามแพทย์เตือนว่าหากเซลล์ขนในหูได้รับความเสียหาย จะไม่สามารถรักษาได้
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